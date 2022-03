Van bioplastic-fabriek tot elektrische auto’s, ASN Bank investeert zich een slag in de rondte

Plastic maken ze van fossiele grondstoffen, toch? Van olie? Niet bij het Nederlandse Avantium, waar ze werken aan een nieuw soort bioplastic van plantenresten. “Dat is niet alleen duurzamer, maar ook van een heel hoogwaardige kwaliteit. Het moederbedrijf van modemerk Louis Vuitton is onlangs al een samenwerking aangegaan om zijn cosmetica voortaan in het nieuwe bioplastic te verpakken.”

Aan het woord is niet een trotse topman van Avantium, maar Arie Koornneef van ASN Bank. De bankdirecteur presenteert vrijdag de ASN-jaarcijfers, en vertelt daarbij graag over de projecten die zijn bank financiert. Waaronder de bouw van een nieuwe Avantium-fabriek in het Groningse Delfzijl, die volgend jaar klaar moet zijn.

“Naast de chemische industrie zetten we sinds een paar jaar ook meer in op mobiliteit, op elektrisch rijden bijvoorbeeld.” Zo verstrekte de bank vorig jaar nog een financiering aan autoverhuurder MisterGreen, waarvan het hele wagenpark met een stekker is uitgerust.

Veel nieuwe klanten

Ook in 2021 is ASN weer gegroeid, blijkt uit de nieuwe cijfers. Het aantal klanten steeg met zo’n 6 procent, waarmee het totaal nu op 835.000 staat. Samen hebben die klanten bovendien veel meer beleggingsrekeningen geopend, dat aantal groeide in één jaar tijd met bijna 19 procent.

Dat roept haast de vraag op of er wel genoeg groene projecten bestaan om met al dat geld te financieren. Sinds het Parijse klimaatakkoord uit 2015 zijn zo’n beetje álle banken, verzekeraars en pensioenfondsen in binnen- en buitenland bezig met een groener investeringsbeleid. Of zeggen zich daar in elk geval aan te committeren. En er is maar een eindig aantal groene projecten op de wereld, zou je denken.

Ondertussen is het nu, voor elke bank, verstandiger dan ooit om zoveel mogelijk spaartegoeden die mensen binnenbrengen weer ‘uit te zetten’. In hypotheken of bedrijfsfinancieringen, bijvoorbeeld. Elke euro aan spaartegoed die een bank niet investeert, belandt op de rekening van de bank bij de Europese Centrale Bank in Frankfurt. En die rekent een soort boeterente van -0,5 procent.

Spaartegoeden weer gestegen

“Onze projectfinanciering is afgelopen jaar met ongeveer 8 procent gegroeid”, zegt Koornneef. “Daarnaast groeit het aantal duurzame hypotheken dat op onze balans staat. Bij elkaar is het totaal aan duurzame investeringen gemiddeld met 12 procent gegroeid in 2021.”

De spaartegoeden stegen ook, zeker tijdens corona, toen er vaak minder uit te geven viel. Vorig jaar brachten klanten 10 procent meer spaargeld naar ASN, nog bovenop de stijging van 15 procent in 2020. Eind 2021 ging het om een eindstand van 15,8 miljard euro.

“Je ziet dus dat het best een uitdaging is om onze investeringen te laten meegroeien met het spaargeld dat binnenkomt. We slagen daar volgens mij best goed in, al kan het altijd beter.”

Kwetsbaar door lage rentestanden

Daar zou de huidige oorlog in Oekraïne ook nog een rol in kunnen spelen, denkt Koornneef. “Hoe verdrietig dat ook is, het dwingt ons om sneller onafhankelijk te worden van Russisch gas. Dat kan door energiebesparing, maar óók door een snellere transitie in het opwekken van duurzame energie.”

ASN is onderdeel van moederbedrijf Volksbank, waar ook SNS Bank en BLG Wonen onder vallen. Volksbank rapporteerde onlangs wat teleurstellende inkomstencijfers, onder meer omdat de bank daarvoor erg afhankelijk is van rente-inkomsten. Met de huidige lage rentestanden maakt de bank zich daar kwetsbaar mee, en daarom wil Volksbank meer inkomsten halen uit het aanbieden van nieuwe diensten.

Volgens Koornneef is dochter ASN daar al een tijdje op aan het voorsorteren. Er komen immers meer provisie-inkomsten binnen met alle beleggingsrekeningen die klanten afnemen, waarbij die klanten ook kunnen kiezen voor een nieuw fonds gericht op biodiversiteit. Daarnaast biedt ASN sinds kort duurzame verzekeringen aan.

