Van baan wisselen tijdens de lockdown is lastig: ‘De smeerolie ontbreekt’

Op het eerste oog is er aan het dagelijks werk van varkensdierenarts Tim van Sprang uit Ede niet eens zo veel veranderd. Hij komt nog bij dezelfde boeren over de vloer als vorig jaar, hij ziet daar dezelfde dieren en doet dezelfde onderzoeken. “En toch kom ik er gewoon niet in”, erkent hij. De kleine praktijk waar hij de afgelopen jaren werkte, ging op in het veel grotere Lintjeshof. “Mijn collega en ik namen daarbij onze klantenkring mee. Maar de setting waarin we nu werken, is anders.”

Van Sprang was gewend aan een vrij informele werkcultuur. De grootte van zijn nieuwe praktijk noopt tot meer afspraken en protocollen. “Die werkwijze moet ik me nog eigen maken. Daarbij krijg je het gevoel dat alle andere dierenartsen alle informatie wél op de afgesproken manier naar de praktijk mailen. Terwijl ik het ook de tweede keer nog fout doe.”

Bovendien maakt hij nu deel uit van een team van ruim twintig collega-dierenartsen met wie hij alleen nog via een scherm heeft kunnen kennismaken. Een keer in de twee weken voeren ze uitgebreid overleg. Dat gebeurt nu – zoals op veel plekken – digitaal. “Dat zijn best intensieve sessies”, aldus Van Sprang. “In de diergeneeskunde is er weinig zwart-wit: naar veel zaken kun je op verschillende manieren kijken. Maar met zo veel mensen moet je wel gedisciplineerd vergaderen. Niet alles wordt uitgediscussieerd, soms blijven dingen hangen.” Normaal zou de consensus snel volgen, bij de koffieautomaat bijvoorbeeld. “Nu kan het zijn dat ergernissen onuitgesproken blijven: je weet nog niet wat je aan elkaar hebt. In een normale situatie hadden we inmiddels een paar vrijdagmiddagborrels gehad. Die smeerolie ontbreekt nu.”

Ondergeschoven kind

Daar kan Eva Knies, hoogleraar strategisch human resource management aan de Universiteit Utrecht, zich alles bij voorstellen. Het inwerken van nieuwe collega’s – in jargon: onboarding – is altijd al complex. “Mensen moeten voeling krijgen met hun takenpakket en in sociaal opzicht hun plek vinden”, legt ze uit. “Die processen gaan vanuit huis lastiger dan als je een collega direct om feedback kunt vragen.”

Ook een professioneel netwerk opbouwen is vanuit huis extra complex: “Elke afspraak moet worden gepland. Er zijn geen spontane ontmoetingen of netwerkbijeenkomsten.” Wie hetzelfde werk blijft doen, heeft daar slechts in beperkte mate last van. “Dan breidt dat netwerk zich een tijdje niet uit en kun je je afvragen: hoe erg is dat?”

Het hangt erg van werk en organisatie af hoe groot de worsteling van nieuwe werknemers is. “Een deel van het probleem is niet op te lossen. Maar het maakt wel verschil als leidinggevenden en teamleden extra in nieuwe collega’s investeren.” Juist bij heel gemiddelde werkgevers kan dat een ondergeschoven kindje worden, waarschuwt ze.

‘Wijs een buddy aan’

“We zien dat bij bedrijven met een groot verloop, zoals callcenters, het onboarden van nieuwe medewerkers via een strak programma plaatsvindt. Het andere uiterste is bijvoorbeeld een gemeente: veel mensen werken daar al lang. Een nieuwe medewerker krijgt veel aandacht. Bij de groep daartussenin zou ik de meeste problemen verwachten.” De gouden tip? Wijs een buddy aan. Iemand die als aanspreekpunt, steun en toeverlaat kan dienen.

Dat gebeurt bijvoorbeeld bij Hogeschool Fontys. Daar ging Jelle Groot vorig jaar aan de slag als docent stedelijke ontwikkeling, nadat hij jarenlang als stedenbouwkundige bij de gemeente Eindhoven had gewerkt. Dat zijn collega Annemarie Vriesen voor hem klaarstond, hielp hen uiteindelijk allebei vooruit. “Het zorgde ervoor dat ik me echt welkom voelde, zeker in het kleine team binnen onze opleiding Vastgoed en Makelaardij.”

In breder verband vond Groot het wel lastiger om zich onderdeel van een groter geheel te voelen. “Dat kwam pas toen er in de zomer toch een keer een docentenborrel kon plaatsvinden bij iemand met een grote tuin en ik een hoop mensen voor het eerst in het echt zag.”

Vriesen leerde op haar beurt ook weer van haar nieuwe collega. “Voor mij was het een worsteling om na dertig jaar ineens vanuit huis les te geven, terwijl Jelle als nieuweling gewoon zijn weg zocht en via een filmpje een interactieve excursie in het stationsgebied van Eindhoven opzette.”

Cultuuromslag

Van Sprang zit nog in die extra lastige opstartfase. Hij vindt daarbij wel een luisterend oor bij praktijkmanager Marcel Koppens. “Het is sowieso een cultuuromslag”, erkent Koppens. “Tim is gewend om vaak op de praktijk te zijn. Dat is bij ons ook buiten deze coronatijd minder het geval. We werken met artsen in heel het land en hebben klanten in Nederland, België en Duitsland. Ook dan zie je elkaar dus niet vaak. Nu dat contact helemaal wegvalt, is het proces van integreren extra lastig. Zeker voor iemand als Tim: hij blijft in hetzelfde wereldje, houdt zijn klanten, maar alles eromheen verandert.”

Hoewel een vrijmibo of tuinfeest bij de Lintjeshof nog ver weg lijkt, zijn er wel andere mogelijkheden om de start iets makkelijker te maken. “Dierenartsen kunnen samen naar een klant. Om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. Dat heb ik Tim van harte aangeraden.”

