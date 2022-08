Van Amazon tot Netflix en Spotify: techbedrijven ontslaan massaal personeel

In tijden waarin de economie gebukt gaat onder een extreem tekort aan werknemers die de talloze openstaande vacatures moeten invullen, valt op dat sommige werkgevers helemaal niet zo springen om nieuw personeel: bedrijven in de digitale sector, zoals Google, Netflix en Spotify.

In plaats van te zoeken naar extra mankracht, nemen zij juist afscheid van hun werknemers. Veel meer internetbedrijven maakten deze zomer bekend personeel te gaan ontslaan, variërend van enkele tientallen tot honderden arbeidskrachten. Rigoureuzer zijn de reorganisaties bij e-commercebedrijf Amazon en de Duitse online-kledinggigant Zalando, waar duizenden mensen moeten vertrekken. Van de 17.000 werknemers bij Zalando was een kwart pas in dienst sinds 2019.

Ook bij Apple en sociale media-bedrijven Twitter en Meta (het moederbedrijf van Facebook) vallen ontslagen. Of komt er in ieder geval geen nieuw personeel bij. Zo ook bij het Zweedse Klarna, pionier in de techniek voor achteraf betalen. Flitsbezorgers als Gorillas en Getir (die beloven boodschappen razendsnel thuis te leveren) ontslaan vijfduizend bezorgers en magazijnmedewerkers. Ook bij minder bekende namen in de internetwereld vallen ontslagen.

Zeer verschillende bedrijven

Opvallend is dat deze internetbedrijven, ook wel bekend als de ‘nieuwe economie’, dus allemaal digitaal hun diensten aanbieden, maar op zichzelf zeer verschillend zijn. Een retailer als Zalando is niet te vergelijken met een sociale mediakanaal als Facebook. Toch zijn er overlappingen.

Zo zien bijvoorbeeld webshops, flitsbezorgers en streamingsdiensten na vette coronajaren nu hun omzetten teruglopen. Het (voorlopige) einde van de lockdowns en het warme weer moedigen consumenten aan om vaker de deur uit te gaan, dus bestellen ze minder kleding en boodschappen online. Een andere reden is dat veel (beginnende) techbedrijven afhankelijk zijn van geldschieters. Die zijn terughoudender met geld investeren in techbedrijven sinds de rentes gestegen zijn, legt econoom Mario Bersem bij ABN Amro uit.

Een voorbeeld is dat flitsbezorgers het nu moeilijk hebben. Die begeven zich in een moordende concurrentiestrijd en zijn nog lang niet rendabel. Ze hebben geld nodig van investeerders die geloven dat flitsbezorgers in de toekomst wél rendabel worden.

Maar nu de rentes stijgen, vinden investeerders staatsobligaties mogelijk interessanter, of laten ze hun geld langer op de bankrekening staan. Kortom: als de rente stijgt, kan het aantrekkelijker worden om geld aan iets anders uit te geven dan aan bedrijven waarvan het nog maar de vraag is of ze ooit winst gaan maken.

Dalende beurskoersen

Dat deze bedrijven het zwaar hebben, is ook terug te zien aan de beurskoersen: die daalden het afgelopen halfjaar. Soms hard, zoals de beurswaardes van Netflix en Zalando: met 70 procent. De koersen van Amazon en Meta daalden met 30 à 40 procent. Daarnaast houden de internetbedrijven rekening met een recessie en daarmee ook teruglopende advertentie-inkomsten, die ze hard nodig hebben. Facebookbaas Mark Zuckerberg zei al na te denken over manieren om minder mensen méér werkzaamheden te laten verrichten.

Het is overigens niet altijd duidelijk of nou de distributiemedewerkers, websitebeheerders of andere soorten personeelsleden moeten vertrekken. Hoewel bedrijven als Amazon en Netflix ook in Nederland werknemers in dienst hebben, lijken de ontslagen voornamelijk plaats te vinden in de VS, ziet Bersem. Daar is de ontslagwetgeving soepeler dan hier.

Techbedrijven in Nederland zoals Booking, Bunq en Mollie zoeken soms juist nog extra personeel. De kans op een ontslaggolf als in de VS is zeer klein, maar een milde variant zou wel kunnen, afhankelijk van de recessie. Overigens hebben de gestegen rentes mogelijk ook een rol gespeeld bij het besluit onlangs van Deliveroo om Nederland te verlaten, ziet Bersem.

