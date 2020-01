Van alle provincies bouwde Flevoland in 2019 de meeste nieuwe huizen

In 2019 werden bijna 71.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is ruim 6 procent meer dan in 2018 en het hoogste aantal in tien jaar tijd. Met deze nieuwbouw groeide de totale woningvoorraad met 0,9 procent. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Tussen 2000 en 2009 groeide de woningvoorraad door nieuwbouw jaarlijks doorgaans met ruim 1 procent, gemiddeld zo’n 76.000 woningen per jaar. Op het dieptepunt in 2014 was dat percentage geslonken tot 0,6 met 45.000 nieuwbouwwoningen. Maar in de vier jaren daarna groeide het aantal nieuwbouwwoningen steeds harder.

Nederland telde op 1 januari 2020 in totaal bijna 7,9 miljoen woningen. Dat zijn er bijna 77.000 meer dan een jaar eerder. Behalve door nieuwbouw verandert de woningvoorraad ook door sloop, splitsingen of samenvoegingen van woningen en door transformatie van bestaande gebouwen. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld als een kantoorpand wordt omgebouwd tot een appartementencomplex. In 2018 werden door transformatie van gebouwen 13.000 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad.

Flevoland is snelst groeiende provincie

De snelst groeiende provincie was Flevoland, met 1,6 procent. In Limburg werden naar verhouding veel minder nieuwbouwwoningen toegevoegd aan het totaal. Zuid-Holland ligt ook onder het gemiddelde, maar stond met absolute aantallen, namelijk ruim 13.000, op een gedeelde eerste plek met Noord-Holland.

In Diemen groeide het aantal woningen door nieuwbouw het hardst, met bijna 9 procent. In totaal werden daar 1218 nieuwbouwwoningen opgeleverd. In vijf jaar tijd werd er zelfs bijna 19 procent nieuwbouw aan het totaal van Diemen toegevoegd. In Amsterdam werden 5007 nieuwbouwwoningen toegevoegd, traditiegetrouw het hoogste aantal van alle gemeenten. In Amsterdam staan in totaal ruim 447.000 woningen, bijna 6 procent van de Nederlandse woningvoorraad.

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) maakt zich al enige tijd zorgen over de nieuwbouw. Het voorspelt dat die de komende tijd zal afnemen. Het aantal opgeleverde huizen zal in 2020 terugvallen naar 60.000, vreest het instituut, zo'n 15 procent minder dan afgelopen jaar. En dat aantal zal volgens EIB in 2021 nog verder dalen richting 55.000. Reden voor paniek is dat nog niet, stelt het instituut. Het is volgens het EIB een tijdelijke dip, door de effecten van de Pfas- en stikstofregels. Daarna groeit de sector weer.

