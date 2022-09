Vakbonden gaan goed bewapend op jacht naar hogere lonen

Er lijkt voorlopig geen eind te komen aan de prijsstijgingen en ook niet aan de extreme krapte op de arbeidsmarkt, dus gaan vakbonden en werkgevers om tafel. Want wat krijg je als de boodschappen duurder worden en werkend Nederland met angst en beven de energierekening tegemoet ziet: dan klinkt de roep om hogere lonen.

Niet een beetje hoger, zoals gebruikelijk, maar veel hoger. Gewapend met de inflatie – nu al 12 procent – en een gigantisch gebrek aan personeel, gaan vakbonden steviger de wedstrijd in. “Wij vragen veel meer dan gebruikelijk”, zegt CNV-woordvoerder Wouter de Jong. “Normaal gesproken zetten we in op een loonsverhoging van 2 tot 5 procent. Nu mag je verwachten dat het pas begint bij 5 procent.”

Bij collega-vakbond FNV zijn ze eveneens vastberaden. Voorzitter Tuur Elzinga verklaarde eind vorige week: “De lonen móeten omhoog. Het kan niet zo zijn dat de economie groeit, bedrijven steeds meer winst afromen, topmanagers en aandeelhouders hun zakken vullen, en ondertussen de werknemers daar telkens de rekening voor moeten betalen.” FNV wil dat werknemers in zo ongeveer alle sectoren prijsstijgingen automatisch gecompenseerd krijgen.

‘Gewoon ondernemerschap’

Of het de bonden gaat lukken om bedrijven en publieke organisaties zover te krijgen is volgens De Jong van het CNV ‘altijd een kwestie van onderhandelen’. Het argument dat werkgevers de hogere loonkosten zullen verhalen op de consument vindt hij niet zwaarwegend: “Een ondernemer zal altijd zijn kosten verhalen op de verkoopprijs van het geleverde product. Dat is niet onze verantwoordelijkheid, maar gewoon ondernemerschap.”

Wat niet betekent dat bonden er in de huidige situatie helemaal met gestrekt been ingaan. Zo legde aluminiumfabriek Damco uit Delfzijl de productie onlangs noodgedwongen stil vanwege de hoge energiekosten. De Jong: “Daar kun je dan weinig van verwachten en je moet heel voorzichtige woordjes gebruiken. Wij houden wel degelijk rekening met de vraag: wat kan een bedrijf hebben? Het is doorgaans ook in het voordeel van de werknemer als een onderneming kan voortbestaan.”

De FNV stelt dat het voor bedrijven ook vaak goed is als ze hun werknemers meer salaris geven. Als werkenden enorm gaan bezuinigen in hun uitgaven, kunnen bedrijven ook weer minder producten verkopen, zegt de organisatie, wat slecht is voor de economie.

Inflatie aanjagen

Daar staat tegenover dat hogere lonen de inflatie ook verder kunnen aanjagen. Wanneer loonstijgingen en prijsstijgingen elkaar opdrijven, ontstaat een zogeheten loon-prijsspiraal. Bedrijven zien zich dan genoodzaakt om de gestegen salarispost aan hun klanten door te berekenen. De prijzen stijgen opnieuw en daar is niemand mee geholpen, zo is de gedachte.

Het Centraal Planbureau (CPB) berekende eind juni nog wel dat dit scenario niet direct voor de hand ligt. Er is ruimte voor loonstijgingen in Nederland en het risico op een instabiele en hoge inflatie met een loonprijsspiraal is klein, was toen de inschatting van het CPB. Maar dat was juni en op basis van het toenmalige inflatie-niveau. Of de inzichten van het Planbureau inmiddels anders zijn wordt duidelijk met Prinsjesdag, als het CPB met een kleine update komt.

Intussen onderhandelen bonden en bedrijven stug door. Hoewel al veel cao’s voor dit jaar zijn afgesloten, zijn er nog genoeg in het spel: “Bij de NS is de cao-onderhandeling vastgelopen”, zegt een woordvoerder van FNV. “ABN Amro biedt schandalig weinig. In het streekvervoer gaan we voor een goede cao en zetten dat kracht bij door stakingen.”

Verder wordt er volgens de bonden binnenkort onderhandeld in grote sectoren als Metalektro (grootmetaal, bedrijven als DAF Scania en VDL), de algemene ziekenhuizen en onder meer de kinderopvang. In al deze sectoren kan het spannend worden, zeggen beide bonden, hoe spannend hangt ook af van de actiebereidheid van hun leden. Tijd om uit te puffen is er voor de FNV-onderhandelaars in ieder geval niet: de dag voor Prinsjesdag komt die bond met nieuwe looneisen.

