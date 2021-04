Vakbond ‘vergadert’ voor de deur bij PostNL: ‘Zorg nou eens voor een hoger minimumloon’

Een tikje surrealistisch is het wel, als FNV-voorzitter Tuur Elzinga het hoofdkantoor van PostNL binnenbeent. Met een ‘alternatief jaarverslag’ in de hand en een stuk of vijftien postmedewerkers en vakbondsmensen in zijn kielzog. Of er iemand is die het document in ontvangst kan nemen? Eigenlijk niet, op de twee beveiligers bij de balie na dan. “Zijn jullie al lid van de vakbond?”, vraagt Elzinga. De security-medewerkster voelt zich er zichtbaar wat ongemakkelijk bij.

“Ze zit zelf waarschijnlijk ook in een onzeker contract”, vult Elzinga in. En dat is precies een van de voornaamste pijnpunten waarvoor FNV deze middag aandacht komt vragen. Want, zo benadrukt de vakbond, PostNL maakt in de coronapandemie ongekende tijden door. De vraag naar pakketjes lag nog nooit zo hoog. Het leidde tot een forse groei van de nettowinst, naar 213 miljoen euro. Een bedrag waar postmedewerkers te weinig van terugzien, vindt FNV.

Schrijnende situaties

De vakbond wijst erop dat veel postbezorgers voor een minimaal salaris werken. Uit een inventarisatie van vacatures voor uitzendbanen zou blijken dat de salarissen voor bezorgers en sorteerders rond of nog onder de 11 euro per uur liggen. Dat leidt tot schrijnende situaties, benadrukte postbezorgster Dianne van Deursen uit Breda in haar toespraak. “Ik zie hoe sommige bezorgers na het werk rechtstreeks naar de voedselbank lopen.” FNV voert al langer campagne voor een minimumloon van 14 euro per uur. “Zorg daar nou eens voor.”

Een FNV’er persifleert Pim Berendsen, de CFO van PostNL tijdens een actie van de vakbond in Den Haag. Beeld Phil Nijhuis

Dat voorstel kan voor de deur van het PostNL-kantoor op veel goedkeuring rekenen van de opgekomen vakbondsleden. Die gieten hun protest in de vorm van een ‘alternatieve jaarvergadering’. Het hogere minimumloon kan er op bijna unanieme goedkeuring rekenen. Slechts één van de aanwezigen zwaait met een rode stemkaart, maar dat was ingecalculeerd. De tegenstem komt van een FNV’er die, uitgerust met een blonde pruik en een grote rode stropdas, PostNL-CFO Pim Berendsen komt persifleren.

Symbool in Nederland

Een andere veelvuldig herhaalde vakbondswens komt ook uitgebreid aan bod: minder flexbanen en meer vaste contracten. “Natuurlijk spelen deze thema’s op veel meer plekken”, zegt Elzinga. “Maar PostNL is van oudsher wel een symbool in Nederland. Door jarenlange vercommercialisering en concurrentie op kostprijs kan het ook daar gebeuren dat mensen steeds maar weer in tijdelijke contracten worden gestopt omdat het goedkoper is.”

Daar kan postsorteerder Ania Dolanska dan weer over meepraten. Zij werkt intussen al bijna tien jaar in hetzelfde postsorteercentrum in Utrecht. Ondanks herhaaldelijke verzoeken kwam ze nooit in dienst. De Poolse bleef veroordeeld tot het uitzendbureau, al heeft ze daar intussen wel een vaste baan. “Terwijl er eerst drie van zulke centra waren, en nu 28”, fulmineert ze. Bij de sorteercentra werken veel arbeidsmigranten, die soms laveren tussen tijdelijke contracten en een uitkering, zo is haar ervaring. “Het lijkt alsof we niet bestaan voor PostNL. Er zijn geen mogelijkheden om door te groeien, geen opleidingen, geen taalcursussen...”

Positie is niet uitzichtloos

Een woordvoerder van PostNL stelt dat de groep medewerkers met een uitzendcontract relatief klein is: 1 à 2 procent van het totaal. Hun positie is niet uitzichtloos, geeft hij aan. “Een groot deel is in vaste dienst bij het uitzendbureau. PostNL heeft daarnaast talloze vacatures en nodigt uitzendkrachten van harte uit om daarop te solliciteren.”

Het postbedrijf vindt dat medewerkers wel degelijk meedelen in het uitzonderlijk goede en drukke coronajaar. “We hebben medewerkers op verschillende manieren extra gecompenseerd. Bijvoorbeeld met een eenmalige extra uitkering van 250 euro, een verhoging van de winstuitkering naar 3 procent en een goede nieuwe cao met 5,5 procent loonstijging in twee jaar. Een cao die ook ondertekend is door de FNV.”

Maar was er dan echt niemand om de FNV bij de voordeur te woord te staan? “De veiligheid en gezondheid van onze collega’s staat voorop, zeker in deze coronatijden. Daarom was onze aandeelhoudersvergadering digitaal, en hebben we FNV laten weten niet aanwezig te zijn om iets in ontvangst te nemen.”

