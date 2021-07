Vakbond CNV: Krimp veestapel? Dan ook een plan voor getroffen werknemers

‘Halveer de veestapel’. Sinds D66-Kamerlid Tjeerd de Groot die woorden in september 2019 liet optekenen, is het spel in de agrarische sector op de wagen. Boerenprotesten volgden elkaar op. Hoogoplopende discussies kwamen er, over de stikstofcrisis en de toekomst van het platteland. Past een grote veehouderij nog bij het Nederland van de toekomst? Wat doet het al jaren krimpende aantal boerenbedrijven met de leefbaarheid in plattelandsregio’s? En wat betekent het voor de Nederlandse economie?

Eén belangrijke vraag kwam volgens vakbond CNV echter nog maar weinig aan bod: wat gebeurt er met de mensen die hun baan verliezen als de veehouderij krimpt? “Voor de positie van de boer zelf is bij beleidsmakers vaak wel aandacht”, motiveert CNV-voorzitter Piet Fortuin. “Maar ook veel werknemers zijn voor hun baan afhankelijk van de veehouderij. En over die werkgelegenheid heeft niemand het.” Naar schatting zijn dat zo’n 30.000 mensen, liet het CNV analyseren. Een minderheid daarvan werkt bij de boerenbedrijven zelf, een groter deel in de sector direct om de boer heen, bijvoorbeeld bij slachterijen of zuivelfabrieken.

Aandacht voor omscholing

Als de overheid daadwerkelijk inzet op een forse krimp van de veestapel, behoeven juist deze werknemers extra aandacht, vindt CNV. De vakbond wil daarom dat er een transitiefonds komt: geld dus, om mensen die hun baan in de agrarische sector verliezen naar ander werk te begeleiden. “Als de overheid dan zegt dat de veestapel fors kleiner moet, hoort daar de vraag bij wat het voor deze mensen betekent”, vervolgt Fortuin. “Velen van hen werken al hun leven in de sector, of zelfs bij hetzelfde bedrijf. Het is dan niet zo makkelijk om van baan te wisselen. Er moet voor deze groep aandacht zijn voor omscholing.”

Daarbij speelt ook nog mee dat die 30.000 veehouderijbanen – logischerwijs – vooral in plattelandsregio's te vinden zijn. “Dat zijn niet de plekken waar nieuwe werkgelegenheid het dikst gezaaid is, en dat maakt de opgave nog uitdagender.” Zo’n transitiefonds zou zich wat CNV betreft moeten focussen op de zorg- en transportsector, waarin vertrekkers uit de agrarische sector traditioneel al vrij vaak terecht komen. Maar ook op landschapsbeheer, waar juist in het kader van veranderingen op het platteland meer aandacht voor komt.

Stoppende varkenshouders

Overigens is er de laatste jaren al sprake van een krimpende veestapel, met name in de varkenssector. Dat komt onder meer door de zogeheten ‘warme sanering’, een stoppersregeling waarmee een kleine 300 varkenshouders in gebieden met veel geuroverlast juist rond deze periode hun bedrijf beëindigen.

Hoe het daar nu gaat, kan Kees van Aar van het agrarisch uitzendbureau Agro-Connect aardig inschatten. Het Brabantse bedrijf heeft een speciaal servicepunt voor de warme sanering ingericht. Daar kost het vooralsnog echter weinig moeite om werknemers elders onder te brengen. “De vraag naar arbeid in de agrarische sector is nog steeds heel groot”, constateert hij. “Maar de loyaliteit naar elkaar ook. Vaak lukt het om iemand die bij een stoppend bedrijf werkt deels nog daar te laten afbouwen, en deels al aan een nieuwe baan te laten beginnen.”

Stukje rouw

Het servicepunt heeft daardoor eigenlijk meer te stellen met de boeren zelf. “Het goed afronden van een bedrijf heeft tijd nodig, en er komt ook een stuk rouw bij kijken.” Zomaar bij een collega-boer in dienst treden blijkt vaak een lastige stap. “Het zijn ondernemers die gewend zijn hun eigen koers te varen.”

Maar blijft de vraag naar agrarische arbeid ook bij een forse krimp overeind? “Ik denk persoonlijk dat het niet tot een halvering van de veestapel gaat komen”, aldus Van Aar. “Het is goed dat er over de begeleiding van mensen wordt nagedacht. Maar ook met krimp denk ik dat de sector belangrijk blijft. Dan gaan we de techniek en kennis exporteren, en blijft daar werk in. En we zien nu ook al dat werknemers uit de varkenshouderij soms ook voor de bomenteelt kiezen: een groeiende sector die juist steeds belangrijker wordt.”

