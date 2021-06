Vakantiehuis kopen? De prijzen stijgen, de opbrengsten zijn onzeker

Is dat nou verstandig, je geld steken in een vakantiewoning? Veel mensen denken kennelijk van wel, want in coronajaar 2020 werden er bijna 7400 vakantiehuizen verkocht: dat is ruim 70 procent meer dan een jaar eerder. Ook de prijzen stegen fors, met een kleine 14 procent. Maar financieel adviseurs waarschuwen: met beleggen in een recreatiewoning kan je van een koude kermis thuiskomen.

De cijfers komen uit een rapport dat makelaarsvereniging NVM woensdag publiceerde. De ‘zoektocht naar rendement’ stuwt de markt op, geeft de NVM zelf als eerste verklaring voor de populariteit van vakantiehuizen. Veel kopers steken hun geld in zo'n huis in de verwachting dat dat al snel inkomsten oplevert.

Daar komt de lage rente nog bij: die maakt een woningaankoop extra aantrekkelijk. Vanwege de druk op de markt voor reguliere woningen dient zo'n vakantiehuis ook steeds vaker gewoon als onderkomen, stelt de NVM, al dan niet tijdelijk. En daar kwam corona nog bovenop: mensen zoeken ‘rust en ruimte in eigen land’.

De boot missen

Zo dol als op de reguliere woningmarkt is het nog niet. Maar een vakantiehuis kostte in 2020 gemiddeld 172.000, toch al 20.000 euro meer dan in 2019. Ook bieden boven de vraagprijs komt steeds vaker voor: bij 14 procent van de verkochte woningen gebeurde dat - nog lang niet de 60 procent op de reguliere woningmarkt, maar wel een verdubbeling ten opzicht van 2019.

Maar snel rijk worden dankzij een recreatiewoning? Reken er niet op, waarschuwt directeur Michiel Meijer van Van Bruggen Adviesgroep, een grote intermediair op het gebied van hypotheken. Hij begrijpt de trend wel: spaargeld levert niets op en alternatieven zijn er nauwelijks, dus lijkt het slim om geld in een vakantiehuis te steken. “Er dreigt nu dezelfde sfeer te ontstaan als toen particulieren begonnen te beleggen in aandelen: niemand wil de boot missen.”

En ja, de rendementen die aspirant-kopers voorgespiegeld worden, zijn riant: de huurinkomsten kunnen de financieringskosten met wel 12 of 13 procent overstijgen. “In theorie dan", zegt Meijer. “Als je erin slaagt je huis alle weken die je er zelf niet bent te verhuren."

Naar Londen in plaats van naar Elburg

Daar beginnen meteen de onzekerheden. Want in coronatijd zijn de huurprijzen van vakantiewoningen in Nederland fors gestegen en vanwege alle onduidelijkheid over vakantie in het buitenland is de bezettingsgraad hoog. Maar dat gaat veranderen. “Straks kunnen mensen weer voor een weekend naar Londen in plaats van naar een vakantiepark bij, laten we zeggen, Elburg.”

Op overloop van huizenzoekers die op de reguliere markt niets kunnen vinden, valt al helemaal niet te rekenen. “Permanente bewoning van een vakantiehuis mág niet eens.”

Op A-locaties zal een huis ook over tien jaar nog wel te verhuren zijn, stelt Meijer. “Maar wat gebeurt er met je huurinkomsten als je woning niet op zo'n locatie ligt? En wat gebeurt er met de waarde van het huis? Zie er maar eens van af te komen tegen de tijd dat sparen wél weer gaat lonen.”

Doe het alleen, zo vat Meijers advies samen aan aspirant-kopers van een vakantiehuis, “als dat kan met geld dat je langjarig kan missen". En, voegt hij eraan toe, “laat niet het rendement de doorslag geven bij de beslissing, maar ga na hoeveel plezier je eraan denkt te beleven.”

Wie toch eigenaar van een vakantiehuis wil worden, heeft trouwens niet veel keus meer, blijkt uit het NVM-rapport. Begin 2020 stonden er 1900 te koop, op 1 januari van dit jaar waren dat er nog maar 800, en in heel Zeeland zelfs maar 63. Daar liggen de prijzen ook veruit het hoogst: gemiddeld bijna zes ton.

