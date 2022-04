Vakantiegangers willen verantwoorder op reis, zeggen ze

Nederlandse vakantiegangers zijn groener met de mond dan bij het daadwerkelijke boeken. ‘Als het aanbod niet drastisch wordt aangepast komen er ook geen drastische veranderingen.’

Nu de pandemie naar de achtergrond is verdrongen en de zomer lonkt, is het tijd een vakantie te boeken. De vraag is of we daarbij aan de planeet denken. Binden we een elektrische auto voor de caravan en laten we het vliegtuig links liggen?

Als je Nederlandse vakantiegangers vraagt of ze duurzaam en verantwoord op reis gaan belangrijk vinden, zegt 60 procent ja. Bijna een kwart laat weten buiten het hoogseizoen te reizen om massatoerisme te voorkomen. Dat en meer staat in een onderzoek dat vakantieplatform Booking.com liet uitvoeren onder 30.000 reizigers in 32 landen en gebieden.

Het bewustzijn dat op vakantie gaan niet per se een schone aangelegenheid is, groeit vooral door berichtgeving in de media over klimaatverandering, beweert 27 procent van de ondervraagden. In vergelijking met vorig jaar noteert Booking nu 6 procent meer mensen die bewuster op vakantie (zeggen te) gaan. Voor de komende twaalf maanden beweert 41 procent van de Nederlandse reizigers duurzamer te willen reizen.

Want of ze dat ook werkelijk doen is een tweede. Zelfs bij reisorganisatie Koning Aap, dat zich nadrukkelijk profileert als duurzaam, zegt de woordvoerster dat klanten niet in de eerste plaats bij Koning Aap boeken omdat de reizen daar zo ‘verantwoord’ zijn. “Dat vinden ze mooi meegenomen en wij zien ook dat veel van onze klanten donaties doen aan sociale projecten en goede doelen ter plaatse. Maar de reden dat ze bij ons een reis boeken, is dat ze op vakantie willen.”

Aanbod van reisorganisaties

Ook Paul Peeters, lector duurzaam transport en toerisme bij Breda University of Applied Sciences, constateert dat vakantiegangers in de praktijk groener met de mond zijn dan met het daadwerkelijk boeken van een reis. “De mensen komen er zelf niet mee. Het is ook niet logisch om dat te verwachten. Uit een studie die wij hebben gedaan bleek dat 57 procent van de vakantiegangers best duurzaam op vakantie wil, maar dat ze dat laten afhangen van het aanbod van reisorganisaties. Als het aanbod niet drastisch wordt aangepast, komen er ook geen drastische veranderingen.”

Volgens het onderzoek van Booking.com zit er wel een groenere beweging in de reisbranche. Volgens het reisplatform telt de wereld inmiddels meer dan 100.000 accommodaties die Booking aanmerkt met een zogeheten Duurzaam Reizen-badge en tal van andere groene labels. Een woordvoerster van TUI laat weten dat de optie ‘naar Parijs met het vliegtuig’ eruit is gehaald.

Zulke dingen weet niet iedere reisboeker. Bijna een kwart van de ondervraagden in het Booking-onderzoek geeft aan niet op de hoogte te zijn van duurzame reisopties. Bijna driekwart ( 72 procent) zegt bovendien ‘niet actief naar duurzaamheidsinspanningen te kijken’.

Snelle groei reizen per trein

Peeters: “Voor consumenten is ook lastig in te schatten wat nu duurzaam is. Bij met name de jonge generatie, maar soms ook bij ouderen, groeit het besef om de planeet te sparen wel. Het gebruik van de trein voor een vakantie groeit sneller dan reizen met het vliegtuig.”

Dat heeft volgens de lector niet alleen te maken met milieubewustzijn. “Door de pandemie en de crisis is het aandeel vliegvakanties teruggedrongen, maar is de auto juist weer populairder geworden. Uiteindelijk is de voetafdruk van reizigers met bijna de helft verminderd ten opzichte van 2019, voor de crisis dus. Maar met het oog op emissie-afspraken voor 2030 moet daar nog veel meer vanaf. Een enorme opgave.”

Peeters denkt dat er veel te winnen valt door minder vaak te gaan en dan bijvoorbeeld langer. Een weekend naar New York zouden reizigers kunnen verlengen door er een langer tripje in de VS aan vast te knopen. “En probeer afstanden zo kort mogelijk te houden. Wie naar de bergen wil, hoeft niet per se naar de Himalaya. De Alpen of Pyreneeën zijn ook mooi. Een strandvakantie hoeft ook niet direct aan de andere kant van de wereld te zijn.”

ANVR: Branche moet zelf het voortouw nemen Met verantwoord en duurzaam reizen is de branche al jaren bezig, vertelt Mirjam Dresmé van reisbranchevereniging ANVR. Dan gaat het niet alleen om groen en duurzaam op vakantie, maar ook om dierenwelzijn en sociaal bewustzijn. “Vervoer, verblijf, vermaak; verantwoord op vakantie gaan is een breed begrip. Daar moet je niet mee wachten tot de consument erom vraagt, je moet dat als branche zelf doen.” Je hoeft als reisorganisatie ook niet per se in een groen segment te zitten. “Het helpt pas als de grote spelers meedoen. Dan kan het gaan om het gebruik van handdoeken in hotels tot het scherp zijn op kindersekstoerisme in sommige landen. Maar het gaat ook om het sociale, dat personeel bijvoorbeeld fatsoenlijk wordt betaald.” Thuisblijven is volgens Dresmé geen optie. Op vakantie gaan doen we toch. “Maar we moeten het wel met zijn allen doen. Zo bieden onze leden bijvoorbeeld geen olifantenritjes meer aan. Wel zijn misstanden soms moeilijk te herleiden. Je zit in onze branche altijd in grijze vlakken.”

Naar IJsland kun je ook met de veerboot

Musetta Blaauw en haar gezin.

Al heel lang stond IJsland bovenaan het lijstje van bestemmingen van Musetta Blaauw (39). Dus toen zij samen met haar partner Hotze Hofstra (49) vijf jaar geleden definitief besloot om te stoppen met vliegen omwille van het klimaat, moest ze wel even slikken: “Dat plan leek te komen vervallen.” Maar wie een deur definitief sluit, krijgt daar andere mogelijkheden voor terug.

Naar IJsland blijkt ook een veerboot te varen. Dat heeft twee voordelen: passagiers komen uitgerust aan en beschikken bij aankomst direct over eigen vervoer. Het werd de mooiste reis die ze tot nu toe met hun vier kinderen (leeftijd: 15, 13, 12 en 5) hebben gemaakt.

Het gezin woont in Groningen, waardoor ze vroeger veel tijd kwijt waren aan de rit naar het vliegveld, parkeren en in- en uitchecken. “Nu we op vakantie gaan met onze elektrische auto, zijn we relatief niet veel meer tijd kwijt”, stelt Blaauw. Daarbij past in een auto meer dan in het vliegtuig. “Vorig jaar hadden wij ook een tent en onze barbecue mee.”

Zowel Blaauw als Hofstra zijn allebei werkzaam in de energietransitie en zetten zich graag in voor het klimaat. Blaauw: “Er zijn genoeg problemen die ik niet zelf kan oplossen, maar aan het klimaatprobleem kan ik wel makkelijk zelf wat doen.” Zo is hun huis al niet meer afhankelijk van gas en eten ze zoveel mogelijk biologisch en lokaal: “Maar helemaal vegetarisch vinden we wel nog lastig.”

Van hun kinderen vinden de jongste drie het wel jammer dat ze niet meer mogen vliegen. Blaauw zelf heeft geen moment spijt gehad van haar keuze: “Wij kwamen erachter dat we niet op vakantie gaan om een onbekende bestemming te ontdekken, maar omdat we op zoek zijn naar tijd met elkaar.”

Een stedentrip binnen Europa? Liever niet meer met het vliegtuig

Antonette Spaan

Binnenkort koopt Antonette Spaan (41) een camper om een aantal maanden door Scandinavië te trekken. Vervolgens vliegt ze in oktober naar Nieuw-Zeeland om daar een half jaar te wandelen. Voor Spaan is het geen sabbatical, want als reisblogger is het al vijf jaar haar werk om van bijzondere reizen verslag te doen.

Door de coronapandemie kwam haar werk twee jaar lang bijna stil te liggen. Wel kreeg ze de kans om mooie plekken in Nederland te bezoeken. Zo wandelde ze bijvoorbeeld meer dan 300 kilometer op het Veluwe Zwerfpad. “Maar Nederland is klein, waardoor het al snel weer begon te kriebelen om naar de bergen en de natuur te vertrekken.”

Als reisblogger krijgt Spaan veel uitnodigingen van organisaties. Ze blijft echter kritisch: “Het moet wel bij mij passen.” Hoewel ze zichzelf geen duurzame blogger zal noemen, pakt ze liever niet meer het vliegtuig voor een stedentrip binnen Europa. “Een vriendinnenweekend, of shoppen, dat kan ook echt wel dichter bij huis.”

Spaan neemt eigenlijk alleen nog het vliegtuig als de bestemming een duidelijk doel dient, of ze er voor langere tijd kan verblijven. Daarnaast vinkt ze bij het boeken van een vlucht ook altijd aan dat ze de CO 2 -uitstoot wil compenseren en boekt ze voornamelijk directe vluchten. “Ik heb mij laten vertellen dat het opstijgen en landen voor de meeste vervuiling zorgt.”

Ook op andere manieren probeert Spaan haar ecologische voetafdruk te verminderen: “Ik heb geen droger, geen vaatwasser, eet nauwelijks vlees en in mijn huis staat de verwarming nooit hoger dan 18 graden.”

Spaan is niet van plan ooit helemaal te stoppen met vliegen. Naast ontspanning is het voor haar ook gewoon haar werk: “Beyoncé vliegt ook de hele wereld over om te zingen.” Maar als er voor een bestemming alternatief vervoer is, dan heeft dat zeker haar voorkeur.

Lees ook:

Met de nachttrein door Europa? 2022 is het jaar om dat te doen.

De internationale trein is terug: jaren werd er geschrapt in het aanbod, nu komen er nieuwe verbindingen bij. Verruil vliegschaamte voor de trein.