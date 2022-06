UWV vordert 2,3 miljard euro aan loonsteun corona terug

Het voorschot dat vele werkgevers de afgelopen jaren ontvingen in het kader van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), blijkt na een definitieve berekening te hoog. Van de 139.500 werkgevers die een voorschot ontvingen tussen maart en mei 2020, krijgen er 90.000 - dat is 71 procent - een terugvordering.

Zo moet autofabriek VDL Nedcar bijna 200.000 euro terugbetalen van zijn voorschot. Het UWV stelt dat de voorwaarden voor het terugbetalen van dit geld ruim zijn.

De Nederlandse regering wilde met de NOW-regeling massaal baanverlies door de eerste coronalockdown voorkomen. Naar rato van hun omzetverlies kregen werkgevers een deel van de loonkosten vergoed door de overheid, zodat ze niet tot ontslagen over hoefden te gaan. Op basis van definitieve berekeningen van het verlies aan inkomsten bepaalt het UWV nu op hoeveel geld werkgevers daadwerkelijk recht hebben.

KLM en Tata Steel krijgen nog miljoenen

Daarnaast zijn er ook veel werkgevers die te weinig hebben gekregen en aan wie uitkeringsinstantie UWV nog 455 miljoen euro zal overmaken. Het betreft bijna 36.000 werkgevers die meer NOW-geld krijgen.

Enkele van de grootste ontvangers van de loonsteun zitten daarbij zoals KLM. Het luchtvaartbedrijf ontving ruim 293 miljoen euro aan voorschotten, maar krijgt voor de eerste NOW-periode nu nog eens ruim 9 miljoen euro meer. Ook luchthaven Schiphol, staalfabriek Tata Steel in IJmuiden en gokbedrijf Holland Casino krijgen nog miljoenen euro’s aan NOW-geld.



De horeca en de detailhandel deden de afgelopen anderhalf jaar het grootste beroep op de noodsteun van de overheid.