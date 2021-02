UWV verwijderde lastige passages uit klantendossiers - en daarmee ook bewijsmateriaal

Het UWV heeft in 2019 onwelgevallige stukken tekst uit tweeduizend klantendossiers weggehaald. Die teksten zouden een vervolgonderzoek naar de gezondheidssituatie van deze klanten in de weg kunnen zitten, redeneert het UWV. Dat staat in interne documenten die bij het UWV zijn opgevraagd door Novag, de vakbond van verzekeringsartsen.

In deze documenten beschrijft het UWV ook andere voordelen van het verwijderen van deze onwelgevallige tekst: dan is dat deel ook niet meer op te vragen door de cliënt die zijn dossier opvraagt en dus ook niet meer te gebruiken bij bezwaarzaken. Sociale zekerheidsrecht-advocaat Ed van den Bogaard reageert verbaasd: “Het UWV vernietigt hiermee bewijsmateriaal.”

Het betreft samenvattingen van herbeoordelingen uit 2018 van ruim tweeduizend mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het UWV was deze groep mensen al tien jaar lang ‘vergeten’, en daarom ging een speciaal team uit Groningen deze achterstand alsnog ‘wegwerken’. Deze mensen kregen bijna allemaal - zonder tussenkomst van een verzekeringsarts - een uitkering voor het leven: een IVA. Naderhand schreven ‘assistenten’ een samenvatting die het besluit tot de IVA moest ondersteunen.

Een zwak punt tijdens beroepszaken

Na media-aandacht over deze vreemde werkwijze – een herbeoordeling moet immers altijd door een arts worden gedaan – werd besloten dat er een nieuwe herbeoordeling moest komen. Toen wilde de leiding van UWV plots weer van de samenvattingen af. “Waarschijnlijk omdat er dan kans was dat er verschillende argumentaties in één dossier terecht zouden komen. Dat is een zwak punt tijdens bezwaar- en beroepszaken”, legt verzekeringsarts en jurist Jim Faas uit.

Advocaat Van den Bogaard: “Het UWV is verplicht om alle ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’ aan de rechter te zenden. Notities waarin wordt uitgelegd waarom een IVA-uitkering is toegekend, behoren daar zeker toe.” Het UWV vindt van niet. Het merkte de samenvattingen later aan als ‘interne notities’.

Dankzij deze nieuwe naam hoeft UWV deze tekst niet meer aan de cliënt te geven als die inzage wil in zijn dossier. Het argument: ‘Interne notities, met daarin persoonlijke gedachten, hoeven niet verstrekt te worden, want zij speelden geen rol bij de totstandkoming van de beslissing’. Bizar, vindt Wim van Pelt, voorzitter van vakbond Novag: “Dit waren geen persoonlijke meningen.”

Vervolgens worden de notities omgedoopt tot ‘een persoonlijke werkaantekening’. Faas: “Wat een kunstgreep is dit, persoonlijke werknotities bestaan al decennialang niet meer. Er was duidelijk iets te verbergen.” De verzekeringsartsen van het UWV, juristen en de cliëntenraad zijn zeer verontwaardigd over het weghalen van teksten uit klantendossiers. Degenen die hiertoe hebben besloten, hebben wel wat uit te leggen, zegt Faas.

Vernietigen van samenvattingen

De UWV-managers stellen ook voor de samenvattingen te vernietigen. Dat is nog niet gebeurd. Het UWV zegt in een reactie dat het ‘onrechtmatig’ was om na afloop nog stukken toe te voegen aan de dossiers en er daarom is besloten deze weer te verwijderen. Ook is de organisatie zich ervan bewust dat het hele proces rond die tweeduizend herbeoordelingen ‘een grote impact’ heeft gehad op de betrokken klanten. “Daarom zijn we bezig met een zorgvuldige evaluatie”, aldus een UWV-woordvoerder.

Donderdag presenteert de tijdelijke Tweede Kamercommissie uitvoeringsorganisaties haar bevindingen over waarom de menselijke maat zo vaak uit het oog verloren raakt bij organisaties als de Belastingdienst, UWV en CBR. De Centrale Cliëntenraad UWV weet wel hoe dat kan: “Het is een blinde vlek. Uitvoeringsorganisaties hebben te veel aandacht voor de regels en hun eigen imago, en te weinig voor de mens waar het over gaat.”

Lees ook:

Al 150 gedupeerden kloppen aan voor schadevergoeding bij nieuw meldpunt UWV

Het UWV heeft een meldpunt ‘herstelactie’ opgericht voor gedupeerden van een mislukt experiment uit 2018. Dat is gebeurd op aandringen van de Centrale Cliëntenraad. Toch legt de voorzitter daarvan zijn functie neer.