UWV-artsen weigeren ambtenareneed af te leggen

Opnieuw is er gedoe tussen de top van de Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen (UWV) en de verzekeringsartsen die daar werken. De artsen weigeren de zogenoemde UWV-eed af te leggen. “Het is de ambtenareneed, maar UWV heeft er een eigen invulling aan gegeven”, zegt verzekeringsarts Wim van Pelt, voorzitter van Novag, de vakbond van verzekeringsartsen.

In een ambtenareneed staan doorgaans beloftes als: ik zal trouw zijn aan de Grondwet, ik zal onpartijdig handelen, ik zal de democratische beginselen respecteren, ik zal zorgvuldig omgaan met informatie. Het UWV heeft er zelf twee regels over de loyaliteit aan de werkgever aan toegevoegd.

In het concept van de UWV-eed staat onder meer dat ‘ik niets zal doen dat het aanzien van UWV zal schaden’. Dat bevalt Novag niet. “Dat voelt voor ons alsof we monddood worden gemaakt”, legt Van Pelt uit. “De prestige van een organisatie heeft weinig met integriteit van ambtenaren te maken, en daarvoor is de eed bedoeld. Wij willen inhoudelijk kunnen handelen conform onze maatschappelijke taak en onze artseneed. De ervaring leert dat dat vaak op gespannen voet staat met wat UWV als haar taak en belang ziet.”

Van Pelt noemt het incident in Groningen van vorig jaar als voorbeeld. Daar werden op grote schaal ten onrechte arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt. Toen de artsen dat intern aankaartten, gaf UWV aan dat het om een innovatieve nieuwe werkwijze ging, zegt Van Pelt. Pas toen de media naar buiten brachten dat UWV op onrechtmatige wijze uitkeringen verstrekt, werd besloten dat duizenden beoordelingen opnieuw moesten worden gedaan.

Kritisch zijn mag

De artsen willen daarom dat er ruimte is voor werknemers om bepaalde dingen te kunnen zeggen, ook naar de buitenwereld, “zeker als UWV handelt in strijd met de wet of haar maatschappelijke taak”. Het UWV zegt in een reactie dat de regel waar de verzekeringsartsen over vallen, ietwat is aangepast. Het is nu: ‘ik zal niets doen met als doel het aanzien van UWV te schaden’, meldt de woordvoerder. “En dat betekent natuurlijk niet dat UWV’ers niet kritisch mogen zijn op het handelen van UWV. Natuurlijk mag dat.”

Maar met de tweede extra regel van het UWV heeft de vakbond ook moeite. Daarin staat dat ‘ik me zal houden aan de gedragsregels zoals die zijn vastgelegd in de UWV-gedragscode’. Die code omvat 25 pagina’s met allerlei omgangsregels, zoals respect voor elkaar, scheiding van werk en privé, en hoe social media te gebruiken.

Eed op onbekende tekst

Hoofdlijn van de UWV-gedragscode is dat werknemers nooit vertrouwelijke informatie mogen gebruiken voor privédoeleinden of mogen delen met derden. Anders volgt er ontslag. “Maar deze code kan op elk moment worden aangepast”, benadrukt Van Pelt. “Er kan toch niet van werknemers worden verwacht dat je een eed aflegt op een onbekende tekst”, vindt Novag.

Novag roept de verzekeringsartsen dus op deze verklaring niet af te leggen. Sinds 1 januari is er echter andere wetgeving waardoor werknemers van UWV ook de status van ambtenaar hebben gekregen en daarbij hoort een ambtenareneed. De uitkeringsorganisatie wijst erop dat andere organisaties, zoals gemeenten, ook teksten toevoegen aan de eed.

Eind maart is door UWV omgedoopt in ‘de week van de waarden’, en dan vinden de plichtplegingen plaats. “We besteden er intern veel aandacht aan en gebruiken het ook om uitgebreid met medewerkers in gesprek te gaan over de kernwaarden van UWV”, laat de woordvoerder van de organisatie weten.

De raad van bestuur van UWV heeft de eed al afgelegd. En ook 17.000 medewerkers hebben zich aangemeld, meldt de woordvoerder.

“Leidinggevenden gaan in gesprek met medewerkers die de eed niet willen afleggen om te horen wat hun overwegingen zijn. We verbinden geen arbeidsrechtelijke consequenties aan het niet-afleggen van de ambtseed.” Wel benadrukt de organisatie dat werknemers zich dan evengoed moeten houden aan de gedragscode en aan alle verplichtingen die voortkomen uit het gegeven dat ze nu officieel ambtenaar zijn.

