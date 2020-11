Uw online-cadeautje komt in december waarschijnlijk te laat aan

De coronacrisis zal in december tot recorddrukte leiden bij webwinkels en pakketbezorgers. Zo is de verwachting dat consumenten vanaf half november tot eind dit jaar 75 procent meer online besteden in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit transactiedata van ABN Amro.

De periode rond Black Friday, Sinterklaas en Kerst is doorgaans al de drukste tijd van het jaar, maar valt nu óók samen met de gedeeltelijke lockdown. Het gevolg: extreme drukte. De online bestedingen kwamen al in oktober in de buurt van de piek rond Sinterklaas in 2019.

Bezorgmoment verder in de toekomst

Gezien de hausse aan online-bestellingen is het de vraag of pakketjes voor Sinterklaas en Kerst op tijd aankomen. Zo lijkt de maximale capaciteit volgens ABN Amro bij een aantal logistieke bedrijven al half november te zijn bereikt. Veel webwinkels en pakketbezorgers bereiden zich voor door extra personeel - vooral afkomstig uit de horeca en de evenementenbranche - in te zetten.

De pakkettenmarkt probeert al met algoritmes te voorspellen wanneer mensen thuis zijn en sorteersystemen te vernieuwen, zodat nauwkeuriger kan worden gepland. “Ook kunnen consumenten worden gestimuleerd pakketten zelf af te halen of een bezorgmoment te kiezen dat verder in de toekomst ligt”, zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom Transport en logistiek van ABN Amro.

Webwinkels en pakketbezorgers proberen daarbij ook de piek in de weken voor Sinterklaas minder hoog te maken door het gedrag van consumenten te beïnvloeden. Dit doen zij door consumenten op te roepen eerder te bestellen, en door kortingen en marketingcampagnes slim te plannen.

Toch lijkt het er volgens ABN Amro op dat niet alle logistieke bedrijven de enorme hoeveelheid pakketten tijdig kunnen verwerken. Swart: “Consumenten doen er goed aan zo vroeg mogelijk te bestellen of bij lokale winkeliers die in de directe omgeving bezorgen.”

