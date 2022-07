Utrecht wil zonnepanelen op alle bedrijfsdaken in de stad. ‘Alles moet vol’

De transitie naar duurzame energie loopt in Nederland vertraging op omdat het landelijke elektriciteitsnetwerk het niet aan kan. Het duurt nog tien jaar voordat de grootste problemen voorbij zijn. Maar je kunt om het landelijke netwerk heen, meldt de gemeente Utrecht, door de stroom lokaal af te handelen.

Utrecht lanceert donderdag meerdere pilots waarmee de gemeente in 2030 drie keer meer zonne-energie wil opwekken dan in 2020. Er zijn ook steeds meer bedrijven in de regio Utrecht die warmlopen voor zonne-energie, alleen zit er een kink in de kabel. Letterlijk: de kabels zijn niet dik genoeg en de energiestations zijn te klein.

Voor Utrecht ligt die kink in een onbenullig weilandje op een steenworp afstand van knooppunt Oudenrijn, waar de A2 ten zuidwesten van Utrecht de A12 kruist. Hoewel er tientallen transformatoren, kabels en spoelen hun werk prima doen, is de capaciteit van Hoogspanningsstation Oudenrijn, gebouwd in de jaren negentig, niet meer van deze tijd. Daardoor kunnen projecten die grootschalig energie opwekken sinds oktober 2021 niet meer op het stroomnet worden aangesloten.

De problemen dwingen om het netwerk slimmer te maken

De problemen zijn groot, zegt wethouder Lot van Hooijdonk (energie en klimaat): “Het is slecht nieuws voor de energietransitie. Vooral ook omdat je het niet in een paar jaar hebt opgelost.” Desondanks wil Utrecht binnen tien jaar het aandeel zonne-energie verdrievoudigen. Dat is te doen, ondanks de problemen: “Het is slecht nieuws voor de energietransitie. Maar tegelijk dwingt het ons ook om het netwerk slimmer te maken.”

Van Hooijdonk legt uit: “Er zit nu geen prikkel in het systeem om lokaal opgewekte stroom ook lokaal te gebruiken. Ik vergelijk het vaak met het wegennet. Alles gaat in een keer de snelweg op. Daardoor is het stroomnet overvol. Maar je hebt die snelwegen niet altijd nodig. De grote daken en de grote gebruikers zitten bijvoorbeeld allemaal in hetzelfde industriegebied.” De gemeente wil die twee koppelen, zonder dat de stroom via die snelweg moet.

Dat kan ook binnen een bedrijf zelf. “Zo helpen we een verhuisbedrijf dat zijn wagenpark elektrisch wil maken. Ze hebben een groot dak. Als je precies genoeg zonnepanelen neerlegt om de auto’s op te laden, hoef je die snelweg niet op.” Ook komen er pilots met tijdelijke energieopslag in batterijen en met de ‘solar carport’, een overkapping met zonnepanelen op een groot parkeerterrein, waarbij de stroom ook weer niet de snelweg op hoeft.

Eerst hulp, dan verplichting

Joren Harmanny van Groenpand, een bedrijf dat grote en kleine installaties aanlegt, loopt steeds vaker tegen de capaciteitsproblemen aan: “Een jaar of twee geleden werd er voor het eerst een groot project ingetrokken vanwege die problemen. Voor die tijd speelde het niet. Inmiddels schat ik dat een stuk of tien projecten niet door zijn gegaan.”

Hij ziet wel wat in de lokale netwerken: “Technisch gezien kan het. Bovendien liggen de kabels er al en de apparatuur is er. Je moet het alleen beter benutten. Daar moeten we nog wel veel voor doen, maar het kan.”

Om echt alle daken vol te krijgen, werkt de gemeente zelfs aan een verplichting voor bedrijven. Van Hooijdonk: “De daken móeten gewoon vol. Mensen vragen me wel eens: ‘Waarom leg je zonnepanelen in weilanden terwijl er zoveel daken ongebruikt zijn?’ Daar hebben ze gelijk in. Alle daken moeten vol. We helpen bedrijven eerst, maar als het niet kan, gaan we verplichten.” Overigens duurt dat nog even, de gemeente verwacht dat het pas vanaf 2023 juridisch ook echt kan.

Lees ook:

Het stroomnet is niet klaar voor de klimaatdoelen: de kabels zijn te dun voor alle duurzame energie

Het elektriciteitsnet piept en kraakt. In Amsterdam blijken de kabels soms te dun om nieuwe stroomklanten aan te sluiten. In grote delen van het land bieden ze geen ruimte voor wind- en zonnestroom. Het is een ‘historische opgave’ om de kabels te moderniseren.