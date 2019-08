Utrecht troeft Tokio af: vandaag opent de grootste fietsenstalling ter wereld

Wie zich over het Utrechtse stationsplein haast naar zijn trein, heeft waarschijnlijk niet door dat hij op het dak loopt van een waar fietswalhalla: de grootste fietsenstalling ter wereld. Maandag wordt het laatste deel van de drie verdiepingen tellende stalling opengesteld voor fietsers, waarmee het aantal plekken in rekken stijgt naar 12.656.

Daarmee hebben de Japanners, die in Tokio tot dusver met 9.400 plekken de grootste fietsenstalling hadden, het nakijken. En daar is Richard Maree, voorman van fietsenstalbeheerder RataPlan, toch wel een beetje trots op. “Als het nieuwe deel opengaat, staat dat ook binnen de kortste keren vol”, voorspelt hij. In totaal zijn er rondom Utrecht Centraal straks 22.000 fietsparkeerplekken, terwijl er volgens ProRail behoefte is aan 30.000 plekken.

De fietsenstalling op het Stationsplein in Utrecht. Beeld Sander Soewargana

Overigens zijn er in de 350 meter lange fietsparkeergarage ook nog 480 plekken voor grotere, afwijkende fietsen, zoals bakfietsen en tandems. “Vanuit het buitenland kijken ze jaloers naar wat wij hier allemaal doen voor fietsen”, zegt projectleider Lidwien van Kessel van ProRail, die de stalling mede heeft ontwikkeld. “Wij lopen hier als Nederland in voorop.”

Eindelijk is het ook mogelijk om via de fietsgarage onder het Stationsplein door te fietsen van het Moreelsepark naar het Smakkelaarsveld en andersom. De twee richtingen van het doorgaande fietspad zijn in de stalling van elkaar gescheiden door fietsenrekken. Mindervaliden en fietsers met een abonnement kunnen meteen naast het doorgaande fietspad hun fiets kwijt. Andere fietsers kunnen kiezen voor een trage hellingbaan naar de eerste verdieping of naar de kelder om hun fiets daar te parkeren. De eerste 24 uur is het stallen gratis, daarna kost het 1,25 euro per 24 uur. Elektronische borden helpen fietsers om nog een vrij plekje te vinden.

Een van de uitgangen van de fietsenstalling op het stationsplein in Utrecht. Beeld Werry Crone

Fietsen mag in deze stalling, alleen het laatste stukje naar het rek moet de fietser afstappen. Vanuit de onderste verdieping loop je direct door naar de perrons. Of je neemt de trap omhoog naar het stationsplein. Grote nummers op de grond bij de fietsenrekken moeten fietsers helpen om hun rijwiel terug te vinden.

Overal licht

Maree is benieuwd hoe het straks gaat met de veiligheid als de fietsgarage volledig open is en een doorgaande route wordt. “Tot dusver hebben we eigenlijk zelden last van groepen jongeren. Ook hebben we nog maar een paar keer meegemaakt dat een zwerver de stalling als slaapplek gebruikte.”

Het Utrechtse stationsgebied kent een problematische geschiedenis als het gaat om veiligheid. In de jaren tachtig en negentig trokken de krochten van het jarenzeventigcomplex junks en daklozen aan. Volgens van Kessel van ProRail is er bij het ontwerp van de fietsenstalling rekening mee gehouden dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen. “Het is overal licht en je kunt op verschillende plekken doorkijken naar andere niveaus. Bovendien is de stalling bewaakt en zijn er camera’s. Ook ik ga hier als vrouw straks gewoon om tien uur ’s avonds mijn fiets ophalen.”

