Utrecht gaat mensen omscholen naar kansrijke sectoren als zorg, bouw en onderwijs

Een opleidingstraject voor een nieuwe baan, al dan niet deels op kosten van de gemeente. Zo'n 250 Utrechters kunnen daar de komende tijd gebruik van maken. Inwoners die minder dan 40.000 euro per jaar verdienen en hun carrière over een andere boeg willen gooien, kunnen tot 7000 euro aan ondersteuning krijgen voor omscholing. Dan moeten ze wel de stap willen zetten naar een van de sectoren die juist staat te springen om goede mensen. Daarbij heeft de gemeente met name zorg, onderwijs, techniek, ICT en de bouw op het oog.

Mensen die de gemeente normaal gesproken niet zo in beeld heeft

Dat een gemeente zo actief aan het omscholen slaat, is in het licht van het gemeentelijke takenpakket best bijzonder. Gemeenten hebben weliswaar de opdracht om mensen te helpen bij het vinden van een nieuwe baan, maar dan toch vooral als ze in de bijstand zitten. “Maar met de steunpakketten in de coronacrisis hebben we hier veel meer mensen ondersteund”, legt wethouder Linda Voortman (GroenLinks) uit.

Ze verwijst daarmee naar de Tozo, de tijdelijke inkomensondersteuning waarop zelfstandig ondernemers zich konden beroepen. “Dat zijn mensen die we normaal gesproken als gemeente niet zo in beeld hebben, omdat ze doorgaans zichzelf bedruipen.”

Zzp’ers met coronasteun

Maar nu, met een coronacrisis die veel ondernemers trof en een snel veranderende arbeidsmarkt, kwamen veel van die zzp’ers voor de vraag te staan hoe ze de toekomst zagen. Want niet in elke sector ligt het werk voor het oprapen. Terwijl een aantal ‘kansberoepen’, zoals de gemeente ze noemt, juist om verse krachten staat te springen. Zo'n denkproces maakte ook fotograaf Marc Marselje (35) door. Voordat de coronacrisis losbarstte, richtte hij zich vooral op bedrijfsfotografie. Hij bracht bijvoorbeeld veel panden en producten in beeld.

“Binnen een paar dagen vielen al mijn opdrachten weg”, blikt hij terug. “Eerst denk je nog: dit is tijdelijk. Maar ook voor veel opdrachtgevers is de crisis ingrijpend.” Fotografie is niet altijd hun eerste prioriteit, en dan is het in een markt met behoorlijk wat concurrentie lastig om de klap te boven te komen. “Ik ben toen zelf in mijn vrije tijd aan het programmeren geslagen.” Hij ontwierp een puzzel- en bouwspel voor op de telefoon. De combinatie van de techniek die hij leerde en de creativiteit die hij als fotograaf nodig had om zaken mooi in beeld te brengen, spraken hem aan.

Specifiek voor de groep die Tozo ontving, begon de gemeente al eerder met ondersteuning bij omscholing. Die kans greep Marselje met beide handen aan: hij volgt nu een online programmeeropleiding. “Het voordeel is dat de gemeente kan helpen om met de juiste mensen in contact te komen.”

Kosten vormen een drempel

De uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn veel breder dan de groep zzp’ers die - al dan niet tijdelijk - in lastig vaarwater zat, benadrukt wethouder Voortman. “Daarom stellen we deze regeling open voor iedereen die zich wil laten omscholen naar een van de kansrijke sectoren.” Daarbij kijken de gemeente en de aanvrager op individueel niveau wat er nodig is. Als een opleidingstraject binnen het budget van 7000 euro per persoon valt, vergoedt de gemeente het hele bedrag. Voorwaarde is dus wel dat mensen een brutosalaris van minder dan 40.000 euro hebben. “Dan is het toch vaak een drempel om je op eigen kosten om te laten scholen.”

Ook begeleiding naar die nieuwe baan maakt nadrukkelijk onderdeel uit van het project. De gemeente heeft juist in sectoren als bouw en techniek al contact met werkgevers: daar bestaan al lokale initiatieven om werkzoekenden met bedrijven in contact te brengen. Daar wil de gemeente dus ook voor de groep omscholers gebruik van maken.

