Unilever gaat zijn schoonmaakmiddelen 'schoon' maken

Omo, Cif, Glorix, Andy en al die andere schoonmaakmiddelen van het Brits-Nederlandse concern Unilever moeten in 2030 geproduceerd worden zonder gebruik te maken van chemische stoffen die afkomstig zijn uit fossiele brandstoffen. Het concern trekt de komende tien jaar 1 miljard euro uit voor onderzoek dat dat mogelijk moet maken. “Een nieuwe bio- en circulaire economie stijgt op uit de as van de fossiele brandstoffen”, spreekt Unilever-directeur Peter ter Kulve enigszins gedragen.

Volgens Ter Kulve, hoogste baas van Unilevers divisie Home Care, kan het. De koolstof die Unilever voor zijn schoonmaak- en wasmiddelen gebruikt, is ruimschoots beschikbaar boven de grond: in planten, plastic afval en ook in kooldioxide in de lucht. Als we leren die op industriële schaal toe te passen, zegt Ter Kulve, hoeven er geen niet-hernieuwbare koolstofbronnen onder de grond vandaan gehaald te worden.

Chemische stoffen die worden gebruikt in de schoonmaak- en wasmiddelen zijn goed voor 46 procent van de uitstoot van broeikasgassen van de divisie Home Care. Die uitstoot moet met een vijfde deel teruggebracht worden, is de ambitie. De totale voetafdruk van Unilever bedraagt 100 miljoen ton kooldioxide wereldwijd.

“Beter voor de planeet, beter voor de consument”, stelt Unilever over de nieuwe producten. En ja, ook “beter voor ons bedrijf”. De divisie Home Care haalde vorig jaar bijna 11 miljard euro aan omzet binnen, ruim een vijfde van alle inkomsten van Unilever. De coronacrisis zorgde in de eerste helft van 2020 nog voor extra groei, want de verkoop van schoonmaakmiddelen, ter bescherming tegen het virus, steeg flink.

Voor de toekomst voorziet Unilever een groeiende vraag naar milieuvriendelijke middelen. “Mensen willen betaalbare, duurzame producten”, zegt Ter Kulve, “die net zo goed zijn als conventionele producten.”

Niet de grootste impact

Goed nieuws, zegt Sanne Janssen van Milieu Centraal, dat zich bezighoudt met praktische tips op het gebied van duurzaamheid. “Met de schaal waarop Unilever werkt, heeft elke verduurzaming een fors effect. Als je kijkt naar het niveau van de consument, hebben schoonmaakmiddelen misschien niet de grootste impact. Maar elke stap die zo’n groot bedrijf als Unilever zet is mooi.”

Tegelijkertijd plaatst Milieu Centraal ook een kanttekening: een schoonmaakmiddel op basis van bijvoorbeeld plantaardige grondstoffen is niet per se beter voor het milieu. “Het telen van die grondstoffen brengt ook milieubelasting met zich mee”, zegt Janssen. “Er is landbouwgrond voor nodig, en water, bestrijdingsmiddelen en kunstmest. En de aanleg van plantages voor bijvoorbeeld palmolie kan gepaard gaan met ontbossing.”

Het onderzoek dat Unilever wil gaan verrichten, is vooral biotechnologisch van aard. Maar als het aan Milieu Centraal lag, zouden dus ook andersoortige milieu-aspecten aan bod moeten komen om de productie echt duurzaam te maken.

‘Let op de dosering’

Unilever zelf ziet nog een ander knelpunt. Het bedrijf zal de komende tijd in de slag moeten met zijn leveranciers en zal ook nieuwe leveranciers moeten zoeken, want de productie van duurzame grondstoffen ligt nog lang niet op het niveau dat Unilever nodig heeft om zijn ambitie waar te kunnen maken.

Voor consumenten heeft Milieu Centraal alvast een heel praktisch advies: gebruik niet te veel en te heet water en let op de dosering van het wasmiddel. Janssen: “Dat kon weleens veel beter zijn voor het milieu dan wassen met zonder fossiele brandstoffen geproduceerde middelen.”

