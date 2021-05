Uitzendbureaus moeten discriminatie door opdrachtgevers gaan melden bij Inspectie SZW

Meer dan de helft van de uitzendbureaus zegt het afgelopen jaar een discriminerend verzoek te hebben ontvangen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Inspectie SZW onder 150 intermediairs in 2020. In driekwart van de gevallen zeggen de uitzendbureaus tegen de arbeidsinspectie dat ze geen gehoor geven aan zo’n vraag. Toch had bijna de helft van deze uitzendbureaus geen beleid op dit onderwerp.

Bedrijven, en dus ook uitzendbureaus, zijn verplicht om procedures te hebben om slachtoffers van pesten, arbeidsdiscriminatie en seksuele intimidatie op te vangen. Zij moeten nazorg krijgen en praktische ondersteuning. Dat kan ook buiten de organisatie zijn, bijvoorbeeld door daarvoor bedrijfsmaatschappelijk werkers in te huren. Die procedures zijn bij veel bedrijven nog niet op orde. Dat meldt het jaarverslag van de Inspectie SZW, dat woensdag verschijnt.

‘Bewust van je blinde vlek’

De Inspectie heeft vorig jaar allerlei initiatieven genomen om arbeidsmarktdiscriminatie te agenderen en tegen te gaan. Zo was er de campagne ‘Bewust van je blinde vlek’ op sociale media, met aandacht voor de leidinggevenden: zijn zij voorgelicht over het herkennen en aanpakken van pesten, arbeidsdiscriminatie en seksuele intimidatie? En is er een vertrouwenspersoon op het bedrijf, tot wie de werknemer zich kan wenden? Registreert die incidenten en zijn die ook terug te vinden in het jaarverslag?

Daarnaast zijn vorig jaar diverse onderzoeken omtrent arbeidsmarktdiscriminatie uitgevoerd. Naar de vacatureteksten, hoe de werving en selectie door derden verloopt en of er is gevraagd naar ervaringen van sollicitanten, om er slechts enkele te noemen. Want onderscheid maken op geslacht, afkomst, gezondheid of leeftijd begint al bij de werving van nieuw personeel. Zo passen vacatureteksten (onbedoeld) vaak het best bij mensen die op alle vlakken lijken op de werknemers die al bij de organisatie werken.

Objectieve keuze

Ook de overheid wil al enige tijd stappen nemen. In de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel klaar genaamd ‘Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’, waarmee werkgevers verplicht worden een bepaalde werkwijze in te voeren voor een objectieve keuze. Vooral bij grotere ondernemingen is wel een standaardprocedure aanwezig voor werving en selectie, maar selecteert toch bijna de helft van de werkgevers op basis van een ‘algemene indruk’ en op basis van ervaring van degene die selecteert. Daarmee maakt discriminatie weer een kans, aldus de inspectie.

Aanvankelijk stond in het wetsvoorstel ook dat intermediairs verplicht worden om discriminerende verzoeken van opdrachtgevers te melden, maar deze meldcode is er weer uitgehaald, omdat er haken en ogen zaten aan de uitvoering. De minister van sociale zaken en werkgelegenheid heeft in december vorig jaar wel gezegd ernaar te streven om deze verplichte meldcode alsnog tegelijkertijd met het wetsvoorstel in werking te laten treden.

Lees ook:

Werkgevers discrimineren nog altijd, zij het ietsje minder

Bij een sollicitatie maken mensen met een migratieachtergrond nog altijd minder kans op een reactie dan mensen zonder die achtergrond. Deze discriminatie neemt af, maar nog onvoldoende, vindt het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.