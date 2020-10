Uitzendbranche herstelt opmerkelijk snel

Veel uitzendkrachten die aan het begin van de crisis werkloos raakten, vonden de afgelopen drie maanden weer een baan. Dat ziet branchevereniging ABU. “Het aantal uren dat uitzendkrachten werken loopt op. We kunnen zelfs voorzichtig spreken van een V-curve”, zegt directeur Jurriën Koops. Volgens arbeidsdeskundigen zijn uitzendkrachten normaal een goede graadmeter voor de banenmarkt, zij zijn namelijk de eersten die weer worden aangenomen als het economisch beter gaat.

Dat het goed gaat met de uitzendbranche blijkt ook de laatste kwartaalcijfers van Randstad, het grootste uitzendbureau van ons land. “Van de 18.000 uitzendkrachten die in Nederland werkloos raakten door corona, zijn ruim 14.000 alweer aan het werk”, zegt topman Jacques van den Broek trots.

Volgens Van den Broek heeft dat alles te maken met de aard van de coronacrisis. Anders dan tijdens vorige crisis zijn er nu nog flink wat sectoren waar het goed of zelfs heel goed gaat. Hij noemt de gezondheidszorg, de techniek, de ict, retail en foodsector. En dan is er ook nog de piek in de logistiek aan het einde van dit jaar rond de feestdagen. Daar is werk, en dat biedt kansen, zegt de topman.

Snel omschakelen

“Vissen waar de vis zit”, noemt hij dat. Dat de uitzendbranche in het midden van een crisis lijkt te herstellen verbaast arbeidsmarktkenners wel. Normaal herstelt de uitzendbranche zich pas als er tekenen zijn dat het met de hele economie beter gaat. Al kan Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van uitkeringsinstantie UWV het nog wel enigszins verklaren. “Uitzendbedrijven zijn flexibel en kunnen daardoor snel omschakelen naar sectoren waar vooral werk van tijdelijke aard is, dat komt ze nu heel goed van pas.”

Hij verwacht dat er de komende tijd nog wel wat werk bij zal komen. “Uitzendkrachten kunnen worden ingezet voor het tijdelijk overnemen van taken van mensen die in quarantaine moeten of thuis moeten wachten op de uitslag van hun coronatest.”

Dat de uitzendbranche zo snel herstelt is een trendbreuk als je kijkt naar het verloop van een klassieke economische crisis, zoals de kredietcrisis in 2009 en de eurocrisis in 2011, zegt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt. “Toen waren ontwikkelingen in de uitzendbranche een goede graadmeter voor de ontwikkelingen op de rest van de arbeidsmarkt. Als het goed ging in de uitzendbranche, volgende de rest van de arbeidsmarkt vanzelf. Nu is dat anders omdat de crisis is ontstaan door acuut overheidsingrijpen in bepaalde sectoren”, aldus de hoogleraar.

Banen voor de langere termijn

Het herstel van de uitzendbranche wil nog niet meteen zeggen dat de hele arbeidsmarkt er binnenkort beter bij ligt, zegt Rob Witjes. “Het lijkt er dit keer niet op dat het uitzendwerk dat nu beschikbaar is, gaat leiden tot banen voor de langere termijn. Het gaat nu vooral om tijdelijke klussen, zo zullen de bron- en contactonderzoekers – zodra er een vaccin is – verdwijnen.” Verder vreest Witjes dat als de coronamaatregelen langer aanhouden of verder verscherpt worden, meer sectoren in de problemen zullen komen en dat raakt dan ook weer de uitzendsector.

Wilthagen: “Daarbij zullen ook de ontwikkelingen in andere landen een rol spelen. Het gaat nu bijvoorbeeld goed in de technische industrie maar als zij geen onderdelen meer kunnen importeren of exporteren omdat andere landen weer in lockdown gaan, heeft dat ook weer gevolgen voor de werkgelegenheid.”

Ook Randstad blijft voorzichtig in zijn voorspellingen voor volgend kwartaal. “De sectoren zoals de horeca, catering en luchtvaart die tijdens de eerste golf zijn geraakt, blijven geraakt”, aldus Van den Broek. Hij is wel positief over de kansen om mensen die bijvoorbeeld rond Schiphol werkten aan ander werk te helpen. “Ik denk dat we 70 procent tot 80 procent van de werknemers kunnen helpen.”

