Uit eten kan niet, dus de sterrenrestaurants komen nu naar je toe

Kaarsjes aansteken, de tafel mooi aankleden, een gezellig muziekje op en even wachten tot de bezorger voor de deur staat met een driegangenmenu. Niemand kan uit eten in de huidige coronatijd, maar dat weerhoudt sterrenrestaurants er niet van om verfijnde gerechten op tafel te zetten - alleen staan de tafels bij gasten thuis.

Van Olivijn in Haarlem, de Kas en Rijks in Amsterdam, tot aan Rijnzicht in Doornenburg. “We proberen de beleving van een bezoek aan ons restaurant te creëren bij mensen thuis”, zegt chef-kok Joris Bijdendijk van restaurant Rijks in Amsterdam. En dat lijkt een succes.

Bijdendijk en zijn team begonnen met een bezorg- en afhaalservice, direct nadat de overheid had besloten alle horecagelegenheden te sluiten. “Er werd zoveel besteld dat we het niet meer aan konden. Daarom doen we nu alleen nog afhaalbestellingen”, vertelt hij. “We maken nu maximaal vierhonderd driegangenmenu’s per dag, alsnog veel. Zo lukt het ons de broek op te houden tijdens de crisis.”

Het Rijks maak twee verschillende menu’s, waarvan één voor vegetariërs. De menu’s wisselen elke week en lijken zoveel mogelijk op wat er in het restaurant wordt geserveerd: beginnend met een broodje vooraf tot aan een bonbon voor bij de koffie. De menu’s van deze week bieden witte asperges, vervolgens een lamsnek of artisjokhart en als dessert aardbeien met verveine, een kruid met citroenachtige smaak, en macadamianoten.

Maaltijden bij restaurant Rijks. Beeld ANP

De prijzen liggen iets lager dan in het restaurant: 39,95 euro voor een driegangenmenu. Normaliter betaal je in het restaurant voor een vijf- of zevengangenmenu 68 euro. “De driegangenmenu’s doen het goed, maar een aantal gerechten wordt ook veel los besteld, zoals het klassieke kaasplankje en de gazpacho, een koude soep”, vertelt Bijdendijk.

We halen de vaste lasten er zo wel uit

Restaurant Rijnzicht in Doornenburg (een dorpje tussen Arnhem en Nijmegen) is ook met een bezorg- en afhaalservice begonnen. Broers Mike en Jim Cornelissen zijn beide kok en eigenaar van het restaurant dat door vier generaties in de familie wordt gerund. “Wij krijgen nu minder dan de helft van onze inkomsten binnen, maar wij halen onze vaste lasten er wel uit”, vertelt Mike Cornelissen.

Met hulp van familieleden en vrienden bezorgen zij maximaal twintig bestellingen per dag. Zij leveren in plaats van een zevengangenmenu losse gerechten. “Sommige gerechten zijn moeilijk te bezorgen, zoals langzaam gegaarde vis die op een heet bord wordt geserveerd”, legt Cornelissen uit. “Daarom bieden wij gerechten aan die au baine-marie opgewarmd kunnen worden thuis.”

De kaart biedt verschillende voor-, hoofd- en nagerechten, van kreeftensoep tot crème brûlée. De prijzen van Rijnzicht zijn aangepast op de losse gerechten, die variëren tussen de 10 en 20 euro. De bestellingen die Rijnzicht krijgt, worden voornamelijk gedaan door vaste gasten en mensen uit de regio.

Beide restaurants geven tips om thuis een restaurantsfeer te creëren. Restaurant Rijnzicht biedt alle passende wijnen aan bij de gerechten en raad de gasten aan kaarsjes aan te steken en de tafel mooi te dekken. “We hebben van een aantal gasten al foto’s gekregen van hoe zij hun tafel hadden gedekt. Dat is ontzettend leuk”, zegt Mike Cornelissen. Rijks geeft bij elke bestelling een aantal QR-codes. Bijdendijk: “Met de codes kun je filmpjes zien, waarin wij uitleggen welke ingrediënten in de gerechten zitten, hoe je je tafel kunt dekken en krijg je een muziekafspeellijst die past bij de sfeer van het Rijks”.

