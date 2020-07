Uber ontslaat 225 medewerkers in Amsterdam, maar omzeilt de regels

Door de lockdownmaatregelen en het vele thuiswerken gaat het al een tijdje slecht met taxidienst Uber. Ook in Nederland voelt het bedrijf daarvan de gevolgen. Op het internationale hoofdkantoor in Amsterdam worden 225 van de 1500 kantoormedewerkers (met name expats) ontslagen. Vakbond FNV maakt zich zorgen over de manier waarop die ontslagen verlopen. Uber ontwijkt namelijk de gebruikelijke gang naar het UWV.

Dat zit zo. Als het financieel zo slecht gaat met een bedrijf dat een grote ontslagronde niet voorkomen kan worden is het gebruikelijk dat deze naar het UWV stapt. Het UWV voert dan een zogenaamde ontslagtoets uit, zegt Pascal Besselink, arbeidsjurist bij DAS.

Met die toets wordt gekeken of de ontslagen wel noodzakelijk zijn en ook of deze op een eerlijke manier worden uitgevoerd, door de verplichte afspiegelingsmethode toe te passen.

Volgens die methode moet een bedrijf bij een reorganisatie het personeel indelen in leeftijdscategorieën. Per categorie verliezen de werknemers die het laatst binnen zijn gekomen, als eerste hun baan. Als een bedrijf kan aantonen hieraan te voldoen, zal het UWV toestemming verlenen.

Hogere vergoeding

Maar Uber heeft er voor gekozen om een vertrekregeling te treffen met individuele werknemers. “Op die manier hoeft het bedrijf geen financiële onderbouwing en geen ontslagvolgorde aan het UWV te overleggen”, zegt Besselink.

Is dat verkeerd? Niet per se. De individuele ontslagovereenkomst die Uber haar personeel nu biedt is in de meeste gevallen rianter dan een ontslag via het UWV. Zo krijgen werknemers één maand salaris mee voor ieder dienstjaar dat ze bij het bedrijf hebben gewerkt, plus nog twee maandsalarissen extra. Ook mogen ze de bedrijfslaptop houden en wie juridisch advies wil inwinnen, krijgt daarvoor vijfhonderd euro.

“Dat lijkt misschien een goede deal, maar we weten helemaal niet of het een goede deal is”, zegt Minke Jansma van vakbond FNV. “Doordat Uber afspraken maakt met individuele werknemers hoeft het geen inzicht te geven in de financiële situatie. Dus we weten niet of deze ontslagen noodzakelijk zijn en we weten ook niet op welke manier is bepaald wie er wel of niet ontslagen worden.”

Volgens de vakbond is het een slimme manier van het bedrijf om snel afscheid te nemen van een grote groep mensen. Jansma: “Uber is niet transparant. Het kan goed dat het bedrijf afscheid neemt van de mensen waar zij graag vanaf willen. In plaats van mensen te ontslaan volgens de afspiegelingsmethode.” Ze noemt het een Amerikaanse manier van zaken doen. “Quick and dirty", zegt ze.

Bij twijfel niet tekenen

Hoewel de vakbond de situatie hekelt, is wat Uber doet niet verboden. De ondernemingsraad zou de gang van zaken kunnen tegenhouden maar heeft dit niet gedaan. Een groot deel van de medewerkers heeft het ontslagpakket ook al geaccepteerd.

Toch: een tiental medewerkers benadert de vakbond nu met twijfels. “Zij willen de deal niet sluiten omdat ze er van overtuigd zijn dat zij volgens de ontslagregels van het UWV nooit ontslagen zouden worden”, zegt Jansma.

Volgens Besselink kunnen werknemers bij twijfel altijd weigeren om te tekenen. “Voor die medewerkers zal Uber alsnog naar het UWV moeten. Als ze daar niet kunnen aantonen dat de ontslagen onontkoombaar zijn en de juiste ontslagvolgorde is gehanteerd mag Uber de werknemers niet ontslaan en blijft de arbeidsovereenkomst gewoon bestaan. En heeft een werknemer al wel getekend, dan kan hij de overeenkomst nog altijd binnen 14 dagen ontbinden.” Uber zelf was niet bereikbaar voor een reactie.

