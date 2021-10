Uber en Deliveroo: Chauffeurs en maaltijdbezorgers willen helemaal niet in loondienst

Ze zeiden het altijd al en nu zien zes platformbedrijven hun gelijk bevestigd in een enquête onder bijna 1300 bezorgers, chauffeurs en klussers die via hen aan het werk zijn. Die doen dat werk als zzp’er en twee derde van hen wil dat graag zo houden. In loondienst werken, dat wil slechts 17 procent.

Platformbedrijven (die vraag en aanbod online bij elkaar brengen) liggen onder vuur. De zzp’ers die voor hen werken zijn ‘schijnzelfstandigen’, vindt onder meer vakbond FNV. Zij zijn eigenlijk geen zelfstandig ondernemers, omdat ze gebonden zijn aan de voorwaarden die bedrijven aan ze stellen. En dus zouden ze in loondienst moeten komen, met recht op doorbetaling bij vakantie en ziekte.

De FNV spande al rechtszaken aan tegen maaltijdbezorger Deliveroo, taxi-app Uber en bemiddelaar voor schoonmaakwerk Helpling, en steeds moesten die platforms bakzeil halen. Maar onze zzp’ers wíllen helemaal niet in loondienst, voeren de platformbedrijven steeds aan.

Een beetje een instinker

De enquête geeft een beeld van wat hun wensen dan wel zijn. 68 procent kruiste als grootste voordeel van platformwerk de ‘flexibiliteit’ aan: ‘Ik kan werken waar en wanneer ik wil’. De vaakst genoemde nadelen – aangekruist door zo’n 40 procent – zijn ‘geen inkomen bij vakantie of ziekte’, ‘geen zekerheid dat er genoeg werk is’ en ‘minder financiële zekerheid’.

Gesteld voor de keus ‘werken via platform: flexibiliteit’ of ‘werken in loondienst: zekerheid van vaste tijden/diensten’ kruist 68 procent toch dat eerste aan. Een beetje een instinker, die verbinding tussen ‘loondienst’ en vaste werktijden – precies wat platformwerkers niét willen? Was de uitkomst niet anders uitgevallen zijn als ‘loondienst’ was gekoppeld aan ‘financiële zekerheid’?

Niels Arntz van Temper – samen met Uber, Deliveroo, Roamler, YoungOnes en Helpling opdrachtgever van de enquête – denkt van niet. “Het algehele beeld is helder: geen inkomen hebben bij vakantie of ziekte zien platformwerkers als nadeel, flexibiliteit als een groot voordeel.”

Inkomen weegt zwaarder

De zes platforms nemen met de enquête-uitkomsten ook de Sociaal-Economische Raad op de korrel. In een advies van afgelopen zomer stelde die onder meer voor dat elke zzp’er die minder dan 35 euro per uur verdient in loondienst komt en ook dat zzp’ers verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten nemen.

86 procent van de ondervraagden heeft nog nooit van dat advies gehoord of weet nauwelijks wat het inhoudt. Ongeveer een derde heeft er ook geen mening over, de rest is verdeeld. Maar uit andere antwoorden wordt duidelijk: als meer zekerheid leidt tot een lager netto inkomen, weegt dat inkomen voor hen zwaarder.

“Dit onderzoek bevestigt dat er geen draagvlak is voor het inperken van de arbeidsvrijheid van meer dan honderdduizend tevreden platformwerkers”, concludeert Arntz van Temper. “We doen een oproep aan de politiek om beleid te maken dat recht doet aan de diverse en dynamische arbeidsmarkt van de 21ste eeuw.”

