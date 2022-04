Twitter komt met plan om overname door Musk te voorkomen, hoeveel kans maakt de miljardair nog?

Er rammelt een puissant rijke excentriekeling aan de omheining van het wereldwijde dorpsplein. Elon Musk, de man die elektrisch rijden populair maakte met zijn Tesla-auto’s en zijn eigen ruimtebedrijf SpaceX oprichtte, wil sociaal medium Twitter opkopen en naar zijn hand zetten.

Gaat hem dat lukken?

Het is het gesprek van de week op de zalmroze pagina’s van internationale zakenkranten. Maar óók onder voorvechters van vrije meningsuiting die Musk aanmoedigen. Anderen zijn juist bang zijn voor een storm aan desinformatie in ‘de digitale publieke ruimte’ als hij in zijn missie zal slagen.

‘Nog niet in de buurt’ van werkelijke waarde

Met de nadruk op áls. Twitter heeft vrijdag een beschermingsconstructie opgetuigd die kan verhinderen dat het socialemediabedrijf zomaar ongevraagd wordt overgenomen.

Het gaat om de zogeheten gifpil. Een bedrijf dat bij een vijandige overnamepoging in een hoekje gedrukt zit, kan besluiten heel veel nieuwe aandelen uit te geven aan wie maar wil, behalve aan de agressor. Tegen korting bovendien. Zo stijgt het totaal aantal uitgegeven aandelen en wordt het voor de overnamepartij moeilijker om een meerderheidsbelang te kopen.

Zo’n ingreep doet wel veel pijn, de prijs per aandeel zal erdoor verwateren. De constructie die bij Twitter nu voor een jaar in werking gaat, betekent geen ‘nee’ tegen het bod van de zakenman. Maar het zou de directie wel meer tijd geven om een goede beslissing te nemen, ook met het oog op de belangen van de overige aandeelhouders. Ingewijden zeggen tegen persbureau Bloomberg dat dit de achterliggende reden zou zijn van de stap.

Sinds januari is Musk aandelen aan het opkopen, en sinds vorige week heeft hij een belang van 9 procent in Twitter. Donderdag bleek dat hij de hele tent wil overnemen, om die vervolgens van de beurs te halen. Met zijn bod waardeert hij het bedrijf op 43 miljard dollar.

De bestuursleden van Twitter moeten nu beslissen of ze akkoord gaan met het bod. Volgt er een ‘nee’ uit die gesprekken, dan kan Musk nog bij de aandeelhouders zelf aankloppen. Zijn bod van 54,20 dollar per aandeel ligt ver boven de prijs die hij zelf betaalde toen hij aandelen Twitter begon in te slaan.

Maar enkele grote aandeelhouders tonen zich alsnog niet overtuigd. Eén van hen, de Saudische prins en investeerder Al-Waleed bin Talal, stelt ronduit dat het bod ‘nog niet in de buurt komt’ bij de intrinsieke waarde van het bedrijf.

Musk heeft niet per se een goede reputatie

Anderen zouden zorgen hebben over hoe Musk de deal zou financieren. Ja, het gaat om de rijkste man ter wereld en in die zin kan hij best enkele tientallen miljarden missen. Maar hij heeft weinig cash, zijn vermogen zit vooral in aandelen die misschien niet zo makkelijk om te wisselen zijn.

Sowieso heeft Musk niet bij elke belegger een goede reputatie. Hij is in het verleden beboet voor koersmanipulatie van Tesla-aandelen en is niet vies van wat fratsen op zijn tijd. Neem alleen al zijn bod per aandeel. Die 54,20 dollar lijkt overduidelijk een verwijzing naar de Amerikaanse bijnaam voor marihuana: ‘420’.

Eerder stak hij al eens live op de radio een joint op. Het zijn Muskiaanse grappen waar beleggers niet erg om kunnen lachen. Na zijn bod op donderdag begon de koers van Twitter zelfs te dalen, iets wat niet vaak gebeurt als een bedrijf dreigt overgenomen te worden.

Maar puberale humor of niet, Musk legt wel veel geld op tafel. Enige slagingskans is dus niet uit te sluiten.

Inclusiever in de libertarische zin van het woord

Een andere noodoplossing van Twitter zou nog kunnen zijn om snel een andere koper te zoeken, alles om maar te voorkomen dat Musk met het bedrijf naar huis gaat.

Mocht hem dat toch lukken, dan wil hij het ledenbestand van de ruim 200 miljoen dagelijkse Twitteraars ‘inclusiever’ maken. Inclusiever in de libertarische zin van het woord: iedereen moet alles kunnen zeggen wat hij wil.

De afgelopen jaren heeft Twitter juist steeds meer barrières opgeworpen voor mensen die desinformatie willen verspreiden. Zo is oud-president Trump van het medium afgegooid en is een groot team van moderatoren constant bezig om te jagen op tweets waar onwaarheden over bijvoorbeeld vaccinaties in staan.

In de sterk verdeelde VS reageren politici nogal wisselend op de ontwikkelingen. In het algemeen juichen Republikeinen, waaronder bijvoorbeeld senator Marsha Blackburn, een overname toe: eindelijk een eind aan de censuur van het huidige Twitter-bestuur. Veel Democraten maken zich juist zorgen over de democratie als desinformatie zich ongebreideld mag verspreiden.

