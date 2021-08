Twintigers en dertigers ontdekken de Fire-beweging om eerder met pensioen te kunnen. Zó werkt het

Slimmer met je geld omgaan, zodat je eerder met pensioen kan. Dat is in de basis de Fire-beweging. Fire staat voor Financial Independence and Retire Early (financieel onafhankelijk en vroeg met pensioen). Het is een beweging die is ontstaan in Amerika – al snel volgde Canada – waar mensen met saaie kantoorbanen ernaar streefden zo snel mogelijk te kunnen stoppen met werken door zuinig te leven, veel te sparen en dat spaargeld te beleggen.

Hoeveel je nodig hebt, reken je zo uit

In Nederland zijn er ook mensen die zich er in meer of mindere mate mee bezig houden, weet Renée Lamboo (36), eigenaar van het financieel platform porterenee.nl, waar ze cursussen budgetteren geeft. “Er zijn duizenden mensen in Nederland mee bezig, maar precieze aantallen heb ik niet. De bekendheid neemt langzaam toe omdat veel millennials online succesverhalen delen.”

Zelf is ze al acht jaar bezig om Fire te worden. “Hoeveel je daarvoor grofweg nodig hebt, reken je als volgt uit: je neemt je jaarlijkse uitgaven en doet die keer 25. Zodra je de uitkomst daarvan op een beleggersrekening hebt staan – uitgaande van een gemiddeld rendement van vier procent per jaar – kun je in principe met pensioen. Je kunt dan namelijk elk jaar genoeg geld opnemen om van te leven zoals jij gewend bent”, legt ze uit.

750.000 euro op de spaarrekening

Dan moet ze er wel bij zeggen dat dit een sterk versimpelde som is die is gebaseerd op het Amerikaanse fiscale systeem. Zelf heeft ze samen met haar man een streefbedrag van 750.000 euro. “Als we dat op onze (passieve) beleggersrekening hebben staan, dan zijn we financieel onafhankelijk. We zitten ongeveer op de helft, als we ons eigen geld in ons huis en recreatie-appartement meetellen.”

Renée Lamboo doet al acht jaar mee met de Fire-beweging. Beeld Renée Lamboo

Lamboo wil trouwens niet per se eerder stoppen met werken. “Maar de vrijheid om geen geld meer te hoeven verdienen is geweldig. Dan kan je alleen doen wat je leuk vindt.” Dat maakt ook dat de beweging met name bij twintigers en dertigers aanslaat. “Mijn ouders werkten tot hun AOW-gerechtigde leeftijd en voelden pas daarna de vrijheid om te doen wat ze zelf echt wilden. De generaties na hen willen meer zeggenschap over hun leven, nu en later. Bovendien is nu meer onduidelijkheid over hoe het later zal zijn. Op welke leeftijd kun je straks met pensioen? Onder welke voorwaarden? En hoeveel geld krijg je? Die onzekerheid probeert Fire weg te nemen.”

Wat meehelpt, zegt ze, is dat beleggen nu makkelijker is dan ooit. “Iedereen heeft nu (online) toegang tot laagdrempelige financiële producten en kennis over financiële producten. “Vroeger was dat voor de elite, nu voor iedereen.” Recent waarschuwde voorlichtingsinstituut Nibud nog voor het gemak waarmee jongeren (onder de 35 jaar) de laatste tijd beginnen met beleggen, terwijl ze geen financiële buffer hebben voor als het misgaat. Het Nibud is bang dat het steeds populairder worden van beleggen tot schulden gaat leiden.

Ze rijdt al jaren in een oudere auto met deuken

Maar Fire is naast beleggen ook een kwestie van budgetteren, zegt Lamboo. Zelf geeft ze alleen nog geld uit aan dingen die echt nodig zijn (zoals een nieuwe wasmachine) óf die haarzelf en haar gezin langdurig geluk brengen. Op de vaste lasten wordt bespaard: “We woonden jaren in een rijtjeshuis in Swifterbant, een dorp in de Flevopolder. Dat huis kostte destijds 142.000 euro en de maandlasten waren voor ons zo’n 300 euro per maand. Door daar te wonen hebben we flink kunnen sparen.”

Ze rijdt al jaren in een oudere Suzuki Swift met een paar deuken. Tot grote ergernis van haar moeder; die vindt het niet om aan te zien. Lamboo doet boodschappen op een ‘budgetmanier’ door maaltijden te plannen en voor aanbiedingen te gaan. Wat niet op het lijstje staat, komt niet in haar karretje. Ze koopt ook veel spullen tweedehands. “Mensen zeggen dat Fire elitair is. Dat snap ik wel. Voor minima is het niet haalbaar.”

Toch is de groep voor wie het wel haalbaar is volgens Lamboo groter dan veel mensen denken. “Veel huishoudens hebben weinig idee van wat ze werkelijk uitgeven aan boodschappen, vaste lasten en zeker ook aan impulsaankopen. Ik zie het overal om me heen. Mensen gaan naar de winkel voor een rolletje plakband en komen met een tas vol onnodige zooi thuis.”

Leuke dingen doet ze genoeg. “We leven niet armoedig”, zegt ze. “We gaan elke maand uit eten, daar genieten we van. Daartegenover staat dat we nooit de nieuwste gadgets kopen.” Soms leiden haar keuzes tot onbegrip, bijvoorbeeld bij vrienden. “Al mijn vrienden hebben een stationwagen gekocht toen ze een kind kregen. Wij niet. Daar krijg je dan wel vragen over. Om Fire te worden moet je soms tegen die sociale verwachtingen in durven gaan.”

