Tweeduizend prikken per dag op een oppervlakte van een kwart voetbalveld: Assen krijgt een massavaccinatiecentrum

Nederland krijgt er binnenkort één, Duitsland heeft er al één: een tijdelijk gebouw waar mensen zich kunnen laten inenten tegen het Covid-19-virus. Het gebouw staat in Recklinghausen, niet ver van Dortmund, en is daar neergezet door het Duits-Nederlandse bedrijf Losberger De Boer dat normaliter tenten en andere tijdelijke bouwwerken maakt, verkoopt en verhuurt voor beurzen en andere evenementen – en als bedrijfsruimte. Het is volgens het bedrijf het eerste tijdelijke massavaccinatiecentrum in Europa en zal een van de grootste vaccinatiecentra van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn. Donderdagmiddag werd bekend dat het bedrijf dat ook in Nederland gaat doen – in Assen. Aanstaande maandag beginnen de werkzaamheden.

De gemeente Recklinghausen koos voor een tijdelijk gebouw om ziekenhuizen in de omgeving niet te belasten met de inenting van vele duizenden mensen. Sporthallen waren geen alternatief, omdat die niet konden garanderen dat ze zes tot twaalf maanden beschikbaar zouden zijn voor de inentingen.

Op 26 november gingen mensen van Losberger De Boer voor het eerst in Recklinghausen kijken. Vier dagen later begon de bouw, twee weken daarna was het af. Een tijdelijk gebouw, met een oppervlakte van 1900 vierkante meter (een kwart voetbalveld) dat zes tot twaalf maanden dienst zal doen, twaalf uur per dag open zal zijn en waar dagelijks 2000 mensen kunnen worden ingeënt tegen Covid-19. Losberger De Boer bouwt in Duitsland nog vier (kleinere) inentingscentra en verwacht er nog meer te kunnen neerzetten.

Geen breinbreker

Een grote klus in Recklinghausen, of een ingewikkelde? “Dat valt wel mee”, zegt woordvoerder Onno Koole van Losberger De Boer. Het bedrijf bouwde ze wel groter dan 1900 vierkante meter. Bagagehallen van 5000 vierkante meter bijvoorbeeld, een restaurant van 10.000 vierkante meter voor de deelnemers aan de Olympische Spelen in Londen en een hal van 100.000 vierkante meter voor een grote luchtvaartbeurs.

Veel ingewikkelde medische apparatuur en dure IT-voorzieningen hoeven er in Recklinghausen niet in, dus daar hoefden de bouwers geen rekening mee te houden. “De verlichting en de stroomvoorziening zijn niet ingewikkeld”, zegt Koole. Losberger de Boer zorgt verder voor het sanitair, de verwarming, de koeling en de ventilatie. De lucht in het vaccinatiecentrum wordt continu ververst en vervolgens, in de avond en nacht, gedesinfecteerd.

Ook de verwachte toeloop van mensen is geen breinbreker geweest. Mensen die een afspraak hebben gemaakt komen eerst in een wachtkamer, worden daarna geregistreerd, hebben een ontmoeting met een dokter, krijgen hun prik en moeten daarna voor een half uur naar een volgende wachtkamer omdat er een kleine kans is op een allergische reactie. Koole: “Bij grote evenementen komen ook veel mensen. Ook dan moeten we die stroom in goede banen leiden.”

Wat compensatie voor omzetverliezen

Voor Losberger De Boer zijn de vaccinatiecentra in zekere zin een uitkomst, al klinkt dat wat cynisch. Het bedrijf had met onder meer het Europees kampioenschap voetbal, de Grand Prix van Zandvoort en de Olympische Spelen in Japan een druk jaar in het verschiet. Toen was er corona. De evenementenbranche, gewoonlijk goed voor bijna de helft van de omzet, ligt sindsdien vrijwel helemaal stil. Dit voorjaar nog moest het bedrijf afscheid nemen van 11 van zijn 89 medewerkers in zijn Alkmaarse vestiging.

De bouw van vaccinatiecentra biedt, bevestigt Koole, wat compensatie voor die omzetverliezen, de bouw van teststraten en noodhospitalen trouwens ook. Losberger De Boer zette dit jaar onder meer een opblaasbaar noodziekenhuis neer in New York en leverde ziekenhuisunits aan Italië en het Midden-Oosten.

Nog een (soort van) voordeel, al klinkt ook dat wat cynisch: door de crisis ligt de grote opslagplaats van Losberger De Boer in België bomvol materiaal voor de opbouw van tijdelijke gebouwen. En aan menskracht geen gebrek.

Wie is Losberger de Boer? Losberger De Boer ontstond in 2017, toen het Alkmaarse tentenverhuurbedrijf De Boer Structures (voorheen: De Boer Tenten) werd overgenomen door zijn Duitse branchegenoot Losberger. Het hoofdkantoor is gevestigd in Fürfeld. Wereldwijd zijn er 8 productiefaciliteiten en 21 verkoopkantoren. Losberger De Boer heeft wereldwijd 900 medewerkers. Het bedrijf behaalde in 2019 een omzet van 240 miljoen euro. De Boer Tenten werd in 1924 in Hensbroek, Noord-Holland opgericht door Klaas de Boer, die een koffiehuis en een kruidenierswinkel bezat. De Boer bedacht een overdekt café met gebruik van palen en tentdoek voor het plaatselijke dorpsfeest. Daarna werd hij vaker gevraagd om bij andere feesten een tijdelijke optrek realiseren.

