Tweedekansproducten zijn vaak nog onbekend en onbemind

Bij Blokker heten ze retourkansjes, bij Mediamarkt outletdeal, en bij webwinkels als Bol.com en Coolblue worden ze verkocht onder namen als retourdeal en tweedekans. Het zijn vrijwel nieuwe artikelen die eerder door klanten zijn besteld en teruggestuurd en vervolgens opnieuw de verkoop ingaan. Maar omarmd door het grote publiek worden ze nog niet. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond die aan zesduizend mensen vroeg wat hun ervaringen zijn met deze tweedekansjes. Een kwart van de ondervraagden gaf als antwoord nog nooit van tweedekansproducten of retourdeals gehoord te hebben. Twee derde heeft nimmer een dergelijk product gekocht en koopt liever nieuwe spullen. Bijna 30 procent van het geraadpleegde panel vindt het prijsvoordeel te klein en ruim een kwart is bang dat er iets met tweederondeproducten aan de hand is.

Krasjes en deukjes

Volgens de Consumentenbond beloven alle webwinkels een goed werkend product maar wisselt de kwaliteit ervan. “Soms is alleen de doos een keer opengemaakt, maar in andere gevallen hebben de producten krasjes, deukjes en andere lichte gebruikssporen. Helaas zijn niet alle winkels daar even duidelijk over”, concludeert de bond in het persbericht. De garantietermijnen verschillen erg per winkel, van zes maanden tot vijf jaar.

Ook in de prijzen van tweedekansjes zitten nogal wat verschillen, ontdekte de onderzoekers. In sommige gevallen kwamen ze zelfs lagere nieuwprijzen tegen dan de zogenaamd voordelige retourartikelen – meestal van andere verkopers op dezelfde site. “Bij ruim een derde van de negentig onderzochte producten is sprake van een mooie deal, bij de rest stelt de korting niet zo heel veel voor”, constateert de Consumentenbond, die van twaalf websites de voorwaarden bekeek.

Doordat veel webshoppers bestelde artikelen om verschillende redenen retour sturen, blijven bedrijven met grote voorraden zitten van al die spullen, die, hoewel niet of nauwelijks gebruikt, moeilijker verkoopbaar zijn. Een groeiend aantal webwinkels probeert die goederen daarom tegen (iets) lagere prijzen opnieuw aan de man te brengen.

Eventuele schade

Klanten die kiezen voor het aanschaffen van geretourneerde spullen doen dat volgens het onderzoek van de Consumentenbond in de meeste gevallen vanwege de korting. 80 procent van hen zegt tevreden te zijn over die keuze en in de toekomst te verwachten meer producten een tweede kans te geven. Het meest tevreden zijn de panelleden over elektronica- en witgoedwebshop Coolblue, die de staat van het product goed beschrijft en eventuele schade illustreert met foto’s. Het bedrijf (opgericht in het jaar 2000) laat weten al in 2006 met de tweedekans-producten te zijn begonnen. “Wij zien zeker terug in de klanttevredenheid én aan de hand van klantreacties dat onze klanten blij worden van onze tweedekans-producten”, laat een woordvoerster van Coolblue weten.

De blijdschap wordt niet gedeeld door Gjalt de Jong, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Het zou beter zijn de consument beter te laten nadenken voordat tot koop over gegaan wordt”, vindt hij. “Er is namelijk directe schade: zodra een product uit het magazijn vertrokken is, en later weer terugkomt, heeft het op papier aan waarde verloren terwijl dat in werkelijkheid niet zo is.”

