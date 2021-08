Tweedehandsauto’s zijn in trek, en dus stijgt de prijs

De vraag naar gebruikte personenauto's neemt zo'n vlucht dat een recordaantal occasions uit het buitenland moet worden gehaald om de markt te kunnen bedienen. In de eerste zeven maanden van dit jaar werden 171.866 tweedehandsauto's geïmporteerd. Dat is 66 procent meer dan vorig jaar in dezelfde periode, melden Bovag en autodata-leverancier RDC.

In totaal verkochten officiële Nederlandse autodealers tot en met juli 811.000 gebruikte personenwagens. “Voor het eerst is nu de grens van 800.000 geslecht”, zegt Jos Veldhuisen van onlineplatform Aftersales Magazine. “De markt voor occasions groeit nu al een paar jaar op rij en dat is natuurlijk interessant voor de onderdelenmarkt en de werkplaats.” De branche kan die extra belangstelling goed aan, stelt hij: “Nederland is van oudsher een occasionland. De sector is er op ingesteld.”

Het veilige corona-isolement van de auto

Dat Nederland bij uitstek een land is waar automobilisten een voorkeur hebben voor gebruikte vierwielers heeft onder meer te maken met de aanschafbelasting (bpm) die Nederland hanteert voor nieuwe auto's. Die maakt een auto die vers uit de fabriek komt duurder dan in bijvoorbeeld België of Duitsland. Een tweedehands is voor de Nederlandse automobilist dan een aantrekkelijk alternatief.

Doordat de bouwkwaliteit van auto's steeds beter wordt, stijgt ook de leeftijd van het wagenpark. Daarbovenop komt nog eens de flinke zet die Covid-19 de markt meegaf. Sinds het coronavirus mensen uit het openbaar vervoer hield, zijn er veel klanten voor tweedehandsauto's bijgekomen. Wie mobiel moest of wilde zijn, koos vaak voor het veilige isolement van een auto, liefst niet al te duur in aanschaf.

“Daarnaast zijn de levertijden van nieuwe auto’s door chiptekorten en verstoringen in de levering van onderdelen opgelopen, wat ervoor zorgt dat autokopers vaker kiezen voor tweedehands”, verklaart Rico Luman, sectoreconoom automotive bij ING. “Ook speelt, denk ik, mee dat een groep autokopers voor een occasion kiest om de stap naar elektrisch nog even uit te stellen.”

Een tweedehandsauto met een leasecontract

Het gevolg van de grote vraag naar gebruikte personenwagens is dat het aanbod – ook in het buitenland – daalt. Dat heeft volgens Luman deels te maken met de grote invloed die leasemaatschappijen hebben op de tweedehandsmarkt. “Partijen als Leaseplan verlengden in de coronacrisis een flink deel van de contracten, waardoor die auto’s dus nog niet op de markt kwamen en het aanbod verder afnam.”

Jos Veldhuisen van Aftersales Magazine ziet dat ook het leasen van occasions stilaan begint op te komen. Leasemaatschappij Athlon is hier al actief mee en ook de Nijkerkse keten Vakgarage (350 aangesloten garages) ziet brood in het aanbieden van gebruikte auto's met een contract.

De populariteit van gebruikte auto's maakt die er uiteraard niet goedkoper op. Het prijsverschil tussen tweedehands en nieuw wordt daardoor kleiner.

Of dat consumenten zal verleiden om toch maar een kersverse auto te kopen, is de vraag. De ‘nieuwmarkt’ kan wel een boost gebruiken. Afgelopen maand werden in Nederland 26.883 nieuwe personenauto’s geregistreerd, 22,4 procent minder dan in juli 2020. Luman: “Maar ondanks de prijsstijging bij tweedehands is het verschil tussen nieuw en tweedehands nog fors.”

Veldhuisen betwijfelt of er een verband is tussen de populariteit van ‘oud’ en de stagnatie van ‘nieuw’. “Ik geloof niet dat het huidige relatief lage aantal nieuwverkopen rechtstreeks is aan te rekenen aan de goede occasionverkopen. Het zal van de zakelijke markt moeten komen. Van de jaarlijkse nieuwverkopen is nog maar 22 tot 23 procent een kopende particulier.”

