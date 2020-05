Tweede noodpakket: mogelijk zowel strengere voorwaarden als soepelere vergoedingen

Opnieuw zet het kabinet de geldkraan open. Een tweede noodpakket moet bedrijven en werkgelegenheid voor nog eens drie maanden overeind houden. De presentatie daarvan staat voor woensdagmiddag op het programma. Politieke wensen over bijvoorbeeld duurzaamheid lijken buiten het noodpakket te vallen. Het wordt waarschijnlijk een financiële injectie met louter economische voorwaarden.

Eind maart wierp het kabinet al haastig een eerste reddingsboei uit toen de coronacrisis snel om zich heen greep en bedrijven acuut in de problemen kwamen. Het moest snel en simpel, voor bijna alle bedrijven. Nu de crisis langer duurt, worden de voorwaarden strenger, zoals voor zzp’ers, of soepeler, zoals bij de vergoeding van de vaste kosten van bedrijven.

Net als bij het eerste noodpakket lopen de voorzitters van de belangrijkste organisaties van werkgevers en werknemers, VNO-NCW en FNV, de deur plat bij de ministers. Tot dinsdagavond werd nog onderhandeld, want het kabinet hoopt op steun van ‘de polder’.

Mogelijk compromis over boete, hulp zzp’ers waarschijnlijk teruggeschroefd

Het kabinet betaalt ook de komende maanden een groot deel van de loonkosten van bedrijven die fors omzet missen. Omstreden is het plan van minister Wouter Koolmees (D66, sociale zaken) om de boete te schrappen die bedrijven betalen voor het ontslaan van werknemers terwijl ze financiële hulp krijgen. De vakbonden en ook de linkse oppositiepartijen GroenLinks en PvdA willen de boete handhaven als een rem op het ontslaan van personeel.

Koolmees onderhandelt met de vakbonden over een compromis. Diverse scenario’s doen de ronde. Een daarvan is dat de boete blijft, behalve voor sectoren die langdurig hinder ondervinden van het voorschrift anderhalve meter afstand te bewaren, zoals de horeca.

De hulp aan zelfstandig ondernemers, zzp’ers, wordt waarschijnlijk enigszins teruggeschroefd. Het lijkt erop dat in de nieuwe steunronde wel weer wordt gekeken naar in ieder geval het inkomen van de partner voor het aanvragen van een bijstandsuitkering. Voor werknemers met een tijdelijk arbeidscontract, die door de crisis op straat zijn beland en die geen recht hebben op WW of bijstand, was in het eerste pakket niets geregeld. Zij krijgen waarschijnlijk een bijdrage van 600 euro per maand.

Het kabinet past in ieder geval de vergoeding voor vaste lasten aan. In het eerste pakket was dit een gift van 4000 euro. Voor de komende drie maanden gaat het per bedrijf om maximaal 20.000 euro, afhankelijk van de daling van de omzet.

Wiebes hoopt op creativiteit van ondernemers

Diverse Kamerfracties willen hun politieke wensen realiseren via het noodpakket. GroenLinks vindt dat bedrijven die steun krijgen, duurzamer moeten produceren. De buurthuizen verdienen meer hulp, vindt de PvdA. Het CDA ziet een probleem bij de sportkantines. De VVD wijst erop dat bedrijven die aan huis zijn gevestigd, nu ten onrechte geen steun krijgen. Niet alles kan, waarschuwde minister Eric Wiebes (VVD, economische zaken) maandag. De regels moeten uitvoerbaar blijven. Hij hoopt op creativiteit van ondernemers om zich aan te passen aan de nieuwe ‘anderhalvemetereconomie’.

Naar verwachting kost het tweede pakket, net als het eerste, 10 tot 20 miljard euro. Het kabinet gaat dit geld lenen op de kapitaalmarkt, waardoor de staatsschuld verder oploopt. Minister Wopke Hoekstra (CDA, financiën) hield eind maart al rekening met extra kosten voor een tweede noodpakket. Hij zei: “Dat kunnen we dragen want de overheidsfinanciën zijn op orde.”

Lees ook:

Steun ontvangen én mensen ontslaan, soms kunnen ondernemers niet anders. ‘Alsof ík erop zit te wachten’

Ondernemer Erwin Balkema zit met zijn evenementenbureau in de hoek waar klappen vallen. ‘Dat er ineens echt núl euro binnenkomt? Ongekend.’

Het nieuwe noodpakket voor bedrijven legt politieke keuzes bloot

Den Haag worstelt met de voorwaarden in het tweede noodpakket, dat waarschijnlijk volgende week bekend wordt. Nu de route uit de crisis zich aandient, komen de politieke meningsverschillen weer op tafel.