Twee op de vijf thuiswerkers heeft last van fysieke klachten

Het thuiswerken gaat ons niet in de koude kleren zitten, blijkt uit een nieuwe enquête van vakbond CNV. De vakbond heeft ruim 2500 leden – die sinds het begin van de coronacrisis thuiswerken – gevraagd hoe het tot nu toe gaat.

Twee op de vijf ondervraagde thuiswerkers (41 procent) geeft aan vaker last te hebben van fysieke klachten, bijvoorbeeld pijn aan de nek, rug, arm en schouder. Eén op de tien brengt sinds het thuiswerken vaker een bezoek aan de fysiotherapeut.

Een van de oorzaken van die thuiswerkklachten is het ontbreken van een arboproof werkplek. “44 procent van de thuiswerkers beschikt bijvoorbeeld niet over een goede bureaustoel, een beeldscherm op ooghoogte of een aparte muis en een los toetsenbord bij laptopwerk”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Fitpakket

Ondertussen weten veel thuiswerkers maar weinig over wat ze kunnen doen om klachten te voorkomen, blijkt uit de enquête. Een kwart geeft aan graag meer ondersteuning en tips te krijgen om gezond te kunnen werken.

De bevindingen vragen om actie, zegt Fortuin: “Wij pleiten voor een fitpakket dat werkgevers aan thuiswerkers moeten aanbieden. Met daarin een online coach die werknemers fysiek en mentaal door de thuiswerkperiode heen loodst en een aantal vouchers voor een bezoek aan de fysiotherapeut of sessies met een personal sportcoach. Zo blijven werknemers gezond en wordt langdurige uitval voorkomen.”

Of je zoiets wel kunt vragen van werkgevers in crisistijd? “Zeker wel”, zegt Fortuin. “Uit de enquête blijkt dat werknemers efficiënter en productiever zijn als ze vanuit huis werken. Ook wordt de vrijgekomen reistijd voor een groot deel aan werk besteed”, aldus de voorzitter. De extra productiviteit en daarmee de extra winst voor bedrijven kan dus prima worden geïnvesteerd in de werknemer die bijdraagt aan deze winst, beredeneert hij.

Uitgeput

Op deze manier hoopt de vakbond dat er ook meer aandacht komt voor de mentale effecten van thuiswerken. Uit de enquête blijkt dat bijna veertig procent zich thuis geïsoleerd voelt. Een op de drie ervaart concentratieproblemen en is vaker uitgeput. Een op de elf zegt zelfs tegen een burn-out aan te zitten.

Als het gaat om een gezonde werkhouding benadrukt Fortuin ook de verantwoordelijkheid van werknemers zelf. “Ruim de helft van de thuiswerkers haalde in het voorjaar vaker een frisse neus dan nu en iets minder dan de helft geeft aan te weinig te sporten", zegt hij. Zijn advies? “Ga een uurtje naar buiten overdag en sport en ontspan genoeg. Zeker nu de donkere dagen eraan komen is dat heel belangrijk.”



