Twee kleine energiebedrijven zeggen eenzijdig vaste contracten op, maar dat mag niet

Stel: je hebt een vast energietarief voor drie of vijf jaar. En vervolgens komt de leverancier met een brief die maar twee keuzes biedt: een enorme tariefstijging, of opzeggen en een andere aanbieder zoeken. Mag dat? Nee, zo oordeelde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vrijdag. Contract is contract, ook bij hoge marktprijzen.

Een bedrijf dat de leveringen toch heeft stopgezet, hangt daarom nu een boete boven het hoofd. Voor elke week dat er niet volgens afspraak wordt geleverd, volgt een dwangsom van 15.000 euro, tot een maximum van 45.000 euro. Om welk bedrijf het gaat, heeft de ACM niet bekend gemaakt.

Tarief omhoog of einde contract

De laatste weken komt op consumentenfora evenwel een klachtenregen op gang die zich concentreert op twee energieaanbieders: DGB Energie uit Hardenberg en Enstroga, dat zijn Nederlandse vestiging in Maastricht heeft. De verhalen van Enstroga-klanten zijn behoorlijk vergelijkbaar. Zij kregen op 7 oktober een brief dat het tarief - hun vaste contract ten spijt - per direct meer dan verdubbelde. Wie daar bezwaar tegen maakte, kreeg op 15 oktober te horen dat er per 20 oktober geen gas en energie meer geleverd zou worden.

Bij DGB gaat het er net iets minder rigoureus aan toe. Het bedrijf zegt wel energie te blijven leveren, maar het vaste tarief niet meer te kunnen handhaven. Klanten kunnen daarom ofwel per 1 november overgaan op een veel duurder variabel tarief, ofwel op zoek naar een nieuwe leverancier. Ook dan betalen ze veel meer: wie met deze hoge prijzen overstapt, is immers veel duurder uit dan wie zijn vaste contract handhaaft.

De Consumentenbond kreeg de afgelopen weken ook al tientallen klachten binnen. “Dat een vast contract niet zomaar kan worden opgezegd, is duidelijk”, benadrukt een woordvoerder. Dat de situatie op de energiemarkt momenteel uitzonderlijk is, vormt daarbij geen excuus. “We zien dat DGB veel contracten voor vijf jaar heeft lopen: daar zit een risico aan dat zo'n bedrijf zelf neemt. Andere energiebedrijven houden zich ook aan de spelregels. Die verhogen bijvoorbeeld de variabele tarieven: dat is wél toegestaan.”

Voorbeeldbrief

Zowel de Consumentenbond als het ACM-platform Consuwijzer heeft een voorbeeldbrief op de site gezet waarmee mensen bezwaar kunnen maken tegen eenzijdige opzegging van een energiecontract. Hoewel de dwangsom van ACM nu slechts één bedrijf betreft, benadrukt de autoriteit de regels ook bij andere leveranciers te gaan handhaven. “Als blijkt dat ook andere bedrijven de levering stopzetten zal de ACM hier ook tegen optreden.”

Enstroga en DGB Energie waren vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Lees ook:

Opeens zijn veel energie-aanbiedingen verdwenen – ‘Toch kan het lonen naar je contract te kijken’

De forse stijging van de energieprijzen leidt ertoe dat energieleveranciers massaal eerdere aanbiedingen intrekken, meldt onlineprijsvergelijker Pricewise.