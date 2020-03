Trump trekt 1000 miljard uit tegen coronacrisis

De Amerikaanse overheid werkt aan een één-biljoen-dollarplan: maat­regelen ter waarde van 1000 miljard om de getroffen economie te stabiliseren. Het is een combinatie van leningen aan bedrijven en directe betalingen aan particulieren.

Woensdag ondertekende president Trump al een wet die 100 miljard dollar beschikbaar stelt voor gratis coronatesten, voedselhulp en betaald ziekteverlof voor miljoenen werknemers.

In dat grotere hulppakket, een voorstel van het ministerie van ­financiën, is 500 miljard dollar ­bestemd voor betalingen aan Amerikanen. De eerste helft daarvan wordt begin april overgemaakt, de andere helft zes weken later.

Het gaat om 1000 dollar per volwassene en 500 per kind, zegt minister van financiën Steven Mnuchin over het voorstel tegen een Fox-zender. “Dat is veel geld voor hardwerkende Amerikanen.”

Dichte fabrieken

Een groot deel van de Amerikanen heeft nauwelijks spaargeld. Zo’n 40 procent van de bevolking kan een onverwachte kostenpost van 400 dollar niet zomaar betalen, bleek in 2018 uit onderzoek van de centrale bank, de Federal Reserve. Plotselinge werkloosheid is voor veel mensen dus een groot ­probleem. Als ze betalingen mis­lopen op hun hypotheek of creditcard kunnen ze hun huis of auto verliezen.

Het hulppakket omvat verder 50 miljard dollar steun voor luchtvaartmaatschappijen, 150 miljard voor andere sectoren in problemen, en 300 miljard voor kleine bedrijven. Met dit laatste bedrag staat de federale overheid borg voor bankleningen waarmee die bedrijven hun personeel doorbetalen.

Washington houdt er rekening mee dat die leningen niet worden afgelost. “Elke penny die bedrijven lenen en gebruiken om mensen in dienst te houden, hoeven ze niet ­terug te betalen”, zei de Republikeinse senator Marco Rubio tegen persbureau AP.

De Amerikaanse industrie ­bevindt zich in een penibele situatie. Zo sluiten de drie ­grote automakers Ford, General Motors en Fiat Chrysler alle fabrieken.

Het noodplan van 1 biljoen moet worden goedgekeurd door het Congres. Verder maakte het ministerie van financiën woensdag bekend dat particulieren uitstel krijgen voor het betalen van belastingen. Dat betreft 300 miljard dollar.

De centrale bank van de VS is woensdag met aanvullende maat­regelen gekomen om de geldmarkt te ondersteunen. Zondag bracht de Fed de rente al terug naar een marge van 0 tot 0,25 procent.

De werkloosheid loopt in het slechtste geval op naar 20 procent, zei Trump woensdag. Tijdens de ­crisis van 2009 was die 10 procent. De Amerikaanse bank JP Morgan Chase voorspelt dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal met 14 procent kan krimpen. Sinds de Tweede Wereldoorlog is dat niet gebeurd.

