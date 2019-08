Trump draait China de duimschroeven aan in handelsoorlog

Aan het eind van een week waarin beide landen ‘constructief’ overleg voerden in Shanghai, is de handelsoorlog juist opgelaaid.

President Trump zegt per 1 september met invoerheffingen van 10 procent te komen op 300 miljard dollar aan Chinese producten. Als dat inderdaad gebeurt, heffen de VS straks extra belastingen op álle goederen die ze in China kopen. In mei verhoogden de VS al de heffingen op 200 miljard dollar aan producten tot 25 procent. In ruim een jaar tijd heeft Trump een muur van heffingen opgebouwd. Zijn doel is de eigen industrieën te beschermen en banen terug te halen.

Maar Jerome Powell merkte al vaker op dat de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China de wereldeconomie afremt en voor onzekerheid zorgt bij investeerders. Op die manier raakt het handelsconflict ook de Amerikaanse economie, bepaalde sectoren zoals de eigen staalindustrie uitgezonderd. Chinese producten worden bovendien duurder voor Amerikaanse consumenten, en dat raakt ook eigen bedrijven.

Geschrokken beleggers

Beleggers reageren vandaag geschrokken op de escalatie en wereldwijd gaan beurzen onderuit. Europese beleggers werden extra nerveus omdat er ook maatregelen tegen de EU in de lucht hangen. Trump dreigt al geruime tijd om de Europese auto-industrie aan te pakken. Hij ziet liever geen Duitse wagens in New York, zei hij eens. Vrijdag komt hij volgens persbureau Bloomberg met een verklaring over de handel met Europa.

China wil geen handelsoorlog voeren, maar is niet bang om er een uit te vechten, zei een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken vandaag. Daarom komt het ook nu met tegenmaatregelen. China heeft veel last van het conflict. De economische groei neemt er af en de Chinese yuan heeft zijn laagste niveau van dit jaar bereikt tegen de dollar. De gevoelige grens van 7 yuan voor 1 dollar komt in zicht.

Onder druk van de handelsoorlog verplaatsen internationale bedrijven zoals Nike, Crocs of GoPro een deel van hun productie van China naar elders. Dell, Sony, Nintendo en HP overwegen die stap. Ze kiezen voor Vietnam, India, Bangladesh of Mexico en halen nauwelijks banen terug naar de VS, zoals Trump hoopte.

Abrupt einde

Voor de tweede keer is nu een abrupt einde gekomen aan een tijdelijke wapenstilstand tussen de VS en China. In december vorig jaar besloten Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens een etentje in Buenos Aires de strijdbijl te begraven en te gaan praten. Maar begin mei ging het mis toen Trump gefrustreerd raakte omdat China eerder gedane toezeggingen zou hebben ingetrokken.

In juni kwam er een nieuwe ontspanning tijdens de G20-top in het Japanse Osaka. Maar nu maakt Trump zich dus opnieuw kwaad: China zou het overleg bewust vertragen, net zolang tot er weer verkiezingen zijn en er mogelijk een andere president in het Witte Huis zit. Zo verloopt de handelsoorlog in golven, van dreiging en ontspanning, maar is de situatie al met al steeds ernstiger geworden. En ook Nederland voelt de gevolgen als zeer open economie.

Ondertussen lopen ook de spanningen op tussen Japan en Zuid-Korea. De Japanse regering heeft Zuid-Korea van de zogenoemde ‘lijst van witte landen’ gehaald. Deze landen hebben bepaalde voordelen bij de import en export in de handelsrelatie met Japan. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in verwijt Japan opzettelijk de Zuid-Koreaanse economische groei te willen beperken en sprak van een egoïstische daad die wereldwijde handelsketens aantast. China roept beide landen op om hun handelsconflict op te lossen met onderhandelingen en dialoog.

