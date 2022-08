Trix van der Biezen (77) komt steeds moeilijker rond: ‘Op een gegeven moment kun je niet nóg meer besparen’

De grillworst kostte altijd een euro, maar werd in korte tijd 50 cent duurder. Goedkopere vleeswaren vindt Trix van der Biezen (77) niet, dus kan ze niet anders dan meegaan met de prijsstijging. Ook de andere voedingsmiddelen in haar winkelwagen zijn precies dezelfde als een jaar geleden, toen de inflatie nog ver weg leek.

Van der Biezen winkelt al jaren zo goedkoop mogelijk. En altijd dezelfde producten: een beetje groenten, een brood, een blik soep, soms aardappelen. Vlees is uitzonderlijk. Soms tartaar of kippenpootjes, maar eigenlijk kan ze vlees niet betalen.

Vleesvervangers? “Geen idee, daar houd ik me niet mee bezig. Ik koop vaak kant-en-klare maaltijden. ‘Dat is toch veel te duur’, zeggen mensen vaak. Maar die mensen vergeten de elektriciteitskosten tijdens het koken. Ik koop vaak maaltijden die ik niet hoef op te warmen. Ik moet er wel bij zeggen dat koken ook gewoon niet leuk is. Zeker niet alleen voor jezelf.”

Deel erfenis opnemen om gaten te dichten

Haar AOW-uitkering plus een klein pensioentje zijn goed voor 1280 euro per maand. Er komen geen inkomsten bij, terwijl de kosten van haar uitgaven rap stijgen. Van der Biezen kan niet anders dan meebewegen met de inflatiegolf, maar zonder hulp redt ze het niet. “Ik heb een lieve zoon die me regelmatig ondersteunt. Hij heeft de toelage weer iets opgeschroefd. Verder heb ik ooit een erfenis ontvangen waar ik de laatste tijd steeds meer van moet opnemen om gaten te dichten. Dat is mijn geluk geweest, want mijn weekbudget van 70 euro volstaat in de Boni en Jumbo allang niet meer.”

De vaste lasten in Van der Biezens seniorenappartement in Nijkerk – huur, stroom, water, televisie, internet en telefonie – bedragen 900 euro. Dan volgen nog verzekeringen en boodschappen. “En met het ouder worden komen er dingetjes bij. Ik heb laatst een Tia gehad (een korte verstoring in de doorbloeding van de hersenen, red.). Godzijdank geen blijvende schade, maar je wordt wel met een zak medicijnen naar huis gestuurd. Zorgkosten kan ik niet hebben.”

Zelf kan ze haar lasten niet omlaag brengen. Gemberolie en een stukje rosbief op zaterdag zou je als haar luxe-uitgaven kunnen bestempelen. Van der Biezen leeft sober. “Ik doe mijn lampen niet overdadig aan, laat niks op stand-by en gebruik weinig water. Ik ben echt niet voor één gat te vangen, maar op een gegeven moment kun je niet nog meer besparen.”

‘Ik laat mijn gemoedstoestand er niet door beïnvloeden’

Zielig is ze niet, wil Van der Biezen graag benadrukt hebben. “Ik laat mijn gemoedstoestand er niet door beïnvloeden, dat weiger ik gewoon. Bovendien ben ik gewend om zuinig te leven. Soms bekruipt me wel een naar gevoel. Zo van: allemachtig, moet ik nou op deze manier oud worden?”

Bang is ze ook. Voor als de koelkast of wasmachine stuk gaat, of als de eindafrekening voor energie op de deurmat valt. “Ik betaalde 70 euro voorschot, maar dat hebben ze laatst eenzijdig met 40 euro verhoogd. Ik zou mijn nota allang ontvangen moeten hebben, maar die komt maar niet. Aan de telefoon zeggen ze niet hoeveel ik moet betalen. Ik ben vooral bang voor de komende jaren. Ik hoor bedragen van duizenden euro’s. Ja, daar lig ik wakker van.”

Niet alleen voor haarzelf. Veel van haar leeftijdsgenoten hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, weet Van der Biezen. “Het is belangrijk dat ouderen eens hun mond opendoen en laten zien hoe het eraan toegaat. Anders helpt de overheid ons nooit.”

