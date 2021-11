Triodos probeert voor 2035 klimaatneutraal te zijn: het wordt ‘echt moeilijk’

Het wordt ‘echt moeilijk’, erkent bestuurslid Jacco Minnaar van Triodos Bank, zelfs voor een bank waarvan klanten al van zichzelf veel bezig zijn met duurzaamheid. Maar Triodos gaat het wel proberen: vóór 2035 moet de bank volledig klimaatneutraal zijn. Minnaar zegt wereldwijd geen enkele andere financiële instelling te kennen die zichzelf zo’n korte deadline geeft.

Niet alleen de eigen bedrijfsvoering moet binnen veertien jaar ‘netto-nul’ zijn, dat geldt ook voor alle beleggingen en leningen aan (zakelijke) klanten van de bank. Volgens berekeningen van Triodos is dat haalbaar, al ligt er nog geen concrete ‘routekaart’ op tafel met de benodigde stappen daarvoor. Die verwacht Minnaar over enkele maanden te kunnen presenteren.

Hoe dan ook zullen de bedrijven en huishoudens waarin Triodos investeert hun uitstoot moeten verminderen, wil de bank zijn eigen doelstelling halen. Op dit moment zorgen de leningen en investeringen opgeteld voor zo’n 372 kiloton aan CO 2 -uitstoot. Daar staat momenteel een gewicht tegenover van 14 kiloton aan ‘negatieve emissies’, ofwel compensatie. Er valt daarom relatief veel winst te behalen met afbouw van uitstoot.

Afhankelijk van het bedrijfsleven

Dat betekent wel dat de bank erg afhankelijk is van het bedrijfsleven voor het behalen van haar eigen streven, erkent Minnaar. “Dat klopt, wij kunnen dit echt niet alleen voor elkaar krijgen. Wat helpt is dat veel van onze klanten van zichzelf al geïnteresseerd zijn in verduurzaming. Vandaar dat ik snap dat niet elke financiële instelling deze deadline van klimaatneutraal zijn zo makkelijk haalt.”

Wat na de afbouw van uitstoot overblijft aan CO 2 , zal Triodos compenseren. Minnaar zegt dat zijn bank daarvoor alleen bosplant- en natuurbehoudprojecten meetelt waar zij zelf in investeert. Anders kan de bank niet controleren en berekenen of een geplante boom wel zoveel CO 2 bespaart als van tevoren op papier was bedacht.

Twee jaar geleden meldde ASN Bank, onderdeel van Volksbank, ook klimaatneutraal te zijn. ASN telt in haar cijfers ook mee hoeveel CO 2 -uitstoot zij voorkomt door te investeren in groene energie. Als een windmolen energie opwekt, hoeft diezelfde energie niet door een kolencentrale geproduceerd te worden.

Zonder zich over ASN uit te willen laten, zegt Minnaar dat Triodos die investeringen in groene energieopwekking buiten de vergelijking houdt. In 2020 waren groene investeringen van Triodos goed voor zo’n 933 kiloton aan bespaarde ‘grijze stroom’. Zou de bank dat meetellen, dat was zij al langere tijd klimaatneutraal geweest.

‘Moedig’

Hoogleraar economie Bert Scholtens (Rijksuniversiteit Groningen) noemt de aankondiging van Triodos ‘moedig’. Wel vraagt hij zich af hoe de bank gaat meten hoeveel uitstoot haar klanten teweegbrengen, want volgens Scholtens is dat heel lastig in kaart te brengen. “Zeker bij huishoudens. Je kunt als bank je hypotheekportefeuille wel verduurzamen, maar als mensen vervolgens besluiten dat ze de verwarming nog wat hoger zetten, dan kan de uitstoot uiteindelijk zelfs oplopen natuurlijk.”

Voor het meten van de uitstoot gebruikt Triodos het PCAF-systeem, een soort accountant-regels voor hoe je bedrijfsactiviteiten klimaattechnisch moet aanslaan. Dat heeft Triodos in 2015 zelf helpen ontwerpen, en volgens Minnaar is het een wereldwijde standaard aan het worden. Maar hij erkent dat de berekeningen nog niet zo precies zijn als hij zou willen. “Soms heb je alleen gegevens over de CO 2 -uitstoot van een hele sector, terwijl je het natuurlijk het liefst op bedrijfsniveau wilt weten. Dat is zeker nog niet altijd het geval.”

Zeker bij huiseigenaren kun je niet aan cijfers over individueel energieverbruik komen, zegt Minnaar. “Heel begrijpelijk natuurlijk, vanwege privacy-bezwaren. Maar we werken wel aan manieren om er geanonimiseerd toch enig zicht op te krijgen.”

