Triodos gaat naar de beurs - maar dan wel naar een bijzondere

Aandeelhouders van Triodos Bank zullen hun aandelen in de toekomst op een soort van beurs kunnen verkopen. Het duurt nog wel twaalf tot achttien maanden voordat het zo ver is. In de tussentijd zijn er mogelijkheden om van de Triodos-stukken af te komen, maar die zijn beperkt.

De ideële bank kwam dinsdag met een oplossing voor een probleem dat al anderhalf speelt en dat bij een deel van de aandeelhouders voor reuring en frustratie heeft gezorgd. Al 41 jaar trekt Triodos geld aan van beleggers. Die krijgen dan certificaten, een soort aandelen, die recht geven op een deel van de winst die Triodos behaalt. Triodos heeft rond de 43.000 certificaathouders,

Die certificaten konden alleen niet vrij worden verhandeld. Alleen Triodos zelf kon ze kopen. Maar de bank kan dat niet onbeperkt doen. Triodos mag maar drie procent van zijn kapitaal aanwenden voor zulke aankopen. Want de bank moet van toezichthouder De Nederlandsche Bank over genoeg kapitaal kunnen beschikken om eventuele tegenvallers op te vangen.

Grens bereikt

Het systeem om geld aan te trekken werkte jarenlang goed, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Diverse beleggers wilden hun certificaten toen verkopen, omdat ze geld nodig hadden - soms zelfs dringend. Maar Triodos mocht ze niet opkopen omdat de grens van drie procent bereikt was. In maart 2020 staakte Triodos daarom de opkoop.

De bank hervatte de handel in oktober, maar stopte daar in januari 2021 opnieuw mee: het aanbod was wederom te groot. Dat leidde tot frustratie bij de aspirant-verkopers. Triodos zegt niet te weten hoeveel certificaathouders van hun stukken af willen.

Triodos denkt dat probleem nu opgelost te hebben. De certificaten kunnen in de toekomst worden verhandeld op een speciaal handelsplatform, een soort van beurs met beperkte toegang. Wie de certificaten koopt, moet zich melden bij, en lid zijn van, dat platform. De kopers moeten zich ook bij Triodos melden. In principe kan iedereen die aan die verplichtingen voldoet de certificaten dan kopen.

Alleen als een partij meer dan tien procent van de certificaten in handen heeft, kan de directie van de bank ingrijpen. Omdat Triodos eerst aan allerlei regels en verplichtingen moet voldoen, zal het twaalf tot achttien maanden duren voordat de certificaten op dat handelsplatform daadwerkelijk ver- en gekocht kunnen worden.

Waardedaling of stijging?

De stap van Triodos kan flinke consequenties hebben voor de waarde van de bank en de certificaten. Nu wordt die waarde bepaald door het vermogen van de bank. In de toekomst wordt die waarde bepaald door de vraag naar, en het aanbod van, certificaten. Bij veel beursgenoteerde Europese banken ligt die laatste waarde ruim onder de waarde van alle bezittingen die zij op hun balans hebben staan.

Er is dus een gerede kans, zo erkende ook Triodos-bestuursvoorzitter Jeroen Rijpkema in een toelichting op zijn besluit, dat de waarde van Triodos flink zal dalen als de certificaten verhandelbaar worden. Anderzijds beklemtoonde Rijpkema ook dat dat kan meevallen. Triodos heeft veel trouwe aandeelhouders, zei hij. Daarnaast zijn er ook mensen en instellingen die juist graag in de op duurzaamheid gerichte bank willen beleggen.

De meeste beleggers die van hun certificaten af willen, zullen dus nog even moeten wachten voordat zij hun bezit te gelde kunnen maken. Maar ze hebben, zei Rijpkema, twee mogelijkheden om dat eerder te doen. Zo kunnen ze natuurlijk zelf een koper voor hun certificaten vinden. Daarnaast heeft Triodos inmiddels 14,4 miljoen euro beschikbaar om certificaten te kopen. Hoe Triodos dat precies gaat doen, en tegen welke prijs, maakt de bank in februari bekend. De bank, meldde Rijpkema, blijft ook studeren op mogelijkheden om mensen die hun stukken willen verkopen op een andere manier tegemoet te komen. Er staan ruim 14,4 miljoen certificaten uit. De laatste keer dat er gehandeld werd, kostte een certificaat 84 euro.

Volgens Rijpkema past de gekozen oplossing beter bij Triodos dan een gang naar de ‘echte’ aandelenbeurs. Daarbij speelt mee dat aandeelhouders (van een beursgenoteerde) onderneming in principe meer invloed op het beleid van een onderneming kunnen uitoefenen dan certificaathouders zoals Triodos die heeft. Die mogen zich wel uitspreken over benoemingen van bestuurders, maar niet over hun beleid.

‘Wij zijn op onnavolgbare wijze gepakt’

Het platform Triodom.nl, dat zegt namens 150 gedupeerde certificaathouders te spreken, meldt bij monde van Evert Versluis zeer teleurgesteld te zijn met het besluit. “Wij wachten al bijna twee jaar op een oplossing en moeten nu nóg een tot anderhalf jaar wachten. Terwijl wij op een onnavolgbare wijze zijn gepakt.” Versluis vreest dat de waarde van de certificaten met 35 procent zal verminderen als zij eenmaal verhandelbaar zijn. Alle certificaathouders tezamen schieten er dan 430 miljoen euro bij in, stelt Versluis.

Volgens Versluis moet Triodos fuseren met een andere bank of zich laten overnemen. “Wij hebben dat voorgesteld maar daar geen reactie op gekregen. Triodos wil coûte que coûte zelfstandig blijven. Maar dat gebeurt dan wel op kosten van de certificaathouders. Ik aarzel, maar dat zou je toch diefstal kunnen noemen.”

