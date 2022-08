Treinstaking zorgt voor uitgestorven perrons in Groningen

Op het hoofdstation van Groningen staat om half acht één korte NS-trein met gesloten deuren op spoor 7. Of die nog gaat rijden is de vraag want er is in het station geen machinist of conducteur te bekennen. Er lopen tijdens het spitsuur hooguit enkele tientallen reizigers over de NS-perrons. Vooral buitenlandse toeristen die niet op de hoogte zijn van de staking, maar er bij uitleg meestal wel begrip voor hebben.

Door de intercom schalt om acht uur een specifieke en wat overbodige mededeling dat de sprinter van twee over acht naar Zwolle niet rijdt. Een minuut later gevolgd door de boodschap dat door een staking de hele dag zeer weinig treinen zullen rijden. Niet alleen in Groningen, ook in de provincies Friesland, Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel.

Veel reizigers nemen vooral hun toevlucht tot de bus. De Qbuzz 50 naar Assen zit stampvol en ook voor de 315 naar Emmeloord staan passagiers die anders de trein hadden genomen.

Een taxi dan maar?

Voor het station staan taxichauffeurs te wachten, maar ze hebben er weinig vertrouwen in dat klanten hun taxi zullen nemen om weg te komen het lamgelegde Noord-Nederland. Een ritje naar Schiphol kost immers circa 350 euro. En met meer dan vier personen moet je een busje nemen en dan is het minstens 450 euro. Voor dat bedrag moet je wel erg veel haast hebben.

In delen van Nederland waar woensdag niet wordt gestaakt, rijdt de NS zo goed als normaal. Vanwege de staking viel er een enkele trein uit, maar volgens een NS-woordvoerder had dat nauwelijks impact.

Het bedrijfsleven in het noorden van het land heeft vooralsnog geen last van de stakingen door NS-personeel. “Wij hebben tot op heden geen berichten ontvangen hierover. We hebben nog niks binnen gekregen van bedrijven die in paniek zijn”, zegt Ton Schroor, directeur bij VNO-NCW Noord, tegen het ANP. Het is volgens hem sowieso nog rustig omdat de vakanties nog maar net achter de rug zijn.

Lees ook:

NS’ers willen meer geld, ja. Maar ze willen vooral waardering

Woensdag begint een estafettestaking bij de NS. NS’ers willen weer trots kunnen zijn op hun werk, en daar is een goede cao voor nodig.