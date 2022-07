Treinreizigers gaan een zomer vol hindernissen tegemoet

Officieel kennen de NS al tien jaar geen vakantiedienstregeling meer. Toch kunnen mensen die veel via het spoor reizen deze zomer maar beter even checken of de trein die zij gewoonlijk nemen nu ook rijdt. Best kans dat het antwoord ‘nee’ is.

Die aangepaste dienstregeling verandert per week, met minder treinen op wisselende trajecten. De NS zitten met 1100 vacatures, in alle geledingen, maar vooral voor machinisten en conducteurs. Het lukt eenvoudig niet om voor elke geplande trein de geschikte mensen op het rooster te krijgen. En dan kan een trein dus niet rijden.

Hinderlijk voor treinreizigers, en ook niet goed voor het NS-personeel, vinden de vakbonden en ook de NS-directie. NS’ers waren in coronatijd al zwaar belast, toen hun werk gepaard ging met een extra risico om ziek te worden. En nu kunnen ze nauwelijks vrije dagen opnemen, worden ze op onvoorspelbare tijden opgeroepen om gaten in het rooster te vullen en vallen pauzes vaak korter uit.

‘Rendementsdenken’ bij de NS-directie

Het zijn de gevolgen van het ‘rendementsdenken’ bij de directie, zegt Henri Janssen van vakbond FNV Spoor. “De directie heeft jarenlang alleen maar gedacht: waar kan het goedkoper, met minder mensen? De reservecapaciteit aan bijvoorbeeld machinisten is verdwenen, de werkdruk wordt hoger, het ziekteverzuim neemt toe.”

Wat ook niet helpt: om de verliezen in coronatijd te beperken, zijn de NS destijds begonnen 2300 banen te laten verdwijnen, via natuurlijk verloop. Sindsdien doen de NS het dus sowieso al met minder mensen. “Die 1100 vacatures zijn eigenlijk te krap berekend. Om de werkdruk te verlichten is veel meer nieuw personeel nodig”, stelt Janssen. “Geen wonder dat de NS er niet in slagen hun product te leveren.”

Vertrekbord op een station. De NS hebben 1100 vacatures uitstaan en zijn op zoek naar conducteurs, machinisten en monteurs. Beeld ANP

Liever geen rijen in de zomerhitte

Daar komt donderdag nog een grote verstoring bovenop waar de NS niets aan kunnen doen. Spoorbeheerder ProRail begint dan met werk aan het spoor tussen Culemborg en Geldermalsen. Ruim drie weken lang rijden er daardoor geen intercity’s tussen Utrecht en Den Bosch. Vanuit het noorden tot Culemborg, dat kan wel, en vanaf het zuiden tot Geldermalsen ook. Voor het tussenliggende traject worden bussen ingezet. Maar de NS weten nu al: veel te weinig.

Want ook de busbedrijven kampen met personeelstekorten. Negentig bussen hebben de NS nodig voor het vervangend vervoer tussen Culemborg en Geldermalsen, zestig kunnen de busbedrijven er leveren. “Ze hebben van alles geprobeerd, zelfs chauffeurs uit het buitenland halen”, zegt een NS-woordvoerster. “Maar meer dan dit zit er niet in.”

Daarom luidt het advies van de NS aan de treinreiziger: mijd het spoor tussen Den Bosch en Utrecht. In normale tijden (voor corona en buiten de zomer) reizen dagelijks 60.000 mensen over dit traject. En ook al zijn dat er nu minder, het risico op lange rijen voor de schaarse bussen is groot. “Dat willen we voorkomen, zeker in de zomerhitte”, zegt de woordvoerster. “Dan maar liever vroegtijdig duidelijk maken wat reizigers kunnen verwachten.”

‘Beloon mensen voor omreizen’

Hoe reizigers dan wel van noord naar zuid en vice versa kunnen komen? Omrijden via Breda of Nijmegen. Dat kost een uur extra reistijd. En bedenk, zeggen de NS, dat het volgende week in die treinen extra druk kan zijn vanwege de Nijmeegse Vierdaagse.

Reizigersvereniging Rover heeft al gevraagd om compensatie voor reizigers via dezelfde regeling die zorgt voor geld terug bij vertragingen. “Zo beloon je mensen die omreizen voor het vrijhouden van de bussen”, verklaart een woordvoerster. Maar dat gaan de NS niet doen. “Die regeling is bedoeld voor onvoorziene vertragingen”, zegt een woordvoerder. “Nu is er iets anders aan de hand.”

Ten slotte, om de zomerse problemen nog aan te wakkeren, hangt de NS ook nog een staking boven het hoofd. Vorige week braken de vakbonden het overleg over een nieuwe cao af, omdat het bod van de directie geen zicht bood op een bevredigende uitkomst. Wat nu op tafel ligt, is door de bonden voorgelegd aan hun leden. “Dat kon weleens een Noord-Koreaanse uitslag opleveren”, zegt FNV’er Janssen. “Iedereen is er klaar mee. Dus ja, dat kan uitlopen op een staking.”

In augustus ligt ook treinverkeer Utrecht-Arnhem stil Op zich is het niet bijzonder dat werkzaamheden van ProRail het treinverkeer in de zomer verstoren. Dat werk is nodig en de zomer is nu eenmaal de periode dat dit de minste hinder oplevert. Tussen Geldermalsen en Culemborg wordt het fundament onder het spoor versterkt, om verzakkingen te voorkomen. Vanaf 7 augustus zal ook het treinverkeer tussen Arnhem en Utrecht verstoord zijn. Station Ede-Wageningen wordt geheel vernieuwd; daar kunnen 24 dagen lang geen treinen langs. Of daar genoeg bussen ingezet kunnen worden? “Het ziet er niet rooskleurig uit”, zegt een NS-woordvoerder.

