Touringcarsector rekent hoge brandstofprijzen door aan de consument

Op schoolreisje gaan, het Keukenhof bezoeken of een meerdaagse reis naar Parijs. Twee jaar lang was het niet mogelijk vanwege de coronapandemie. De touringcarsector stond vrijwel volledig stil. Met het verdwijnen van de coronamaatregelen kan het hoogseizoen eindelijk weer beginnen. Nu al spreken de bedrijven van topdrukte. Tegelijkertijd zijn de brandstofprijzen ongekend hoog vanwege de oorlog in Oekraïne. Betekent dat een nieuwe tegenslag voor de sector? Nauwelijks, want de bedrijven sturen de hogere rekening gewoon door naar de consument.

“Onze klanten gaan ongeveer 20 cent per kilometer extra betalen”, vertelt Eric Beuk, directeur van het Koninklijke Touringcarbedrijf Beuk Travel. Een busrit naar Parijs kost zo al gauw 200 euro meer dan een jaar geleden. De consument zal het verschil gaan voelen in de portemonnee. Toch verwacht Beuk niet dat mensen vanwege de prijsstijgingen van een reis af zullen zien. “Er zijn zoveel mensen die eropuit willen, dus de vraag is er zeker.”

Ook bij Touringcarbedrijf Kupers is het erg druk. “Het lijkt wel alsof scholen en bedrijven de afgelopen jaren hun budget hebben opgespaard”, meent Peter Tonnaer, commercieel manager van het bedrijf. Van verzorgingstehuizen tot middelbare schoolreisjes, de vraag naar uitstapjes is zo groot dat er bij Kupers bijna een tekort is aan bussen en chauffeurs. “Al speelt het tekort aan chauffeurs al langer en in meerdere branches”, nuanceert Tonnaer.

Alles wordt duurder

Vrijwel alle bedrijven in de touringcarbranche berekenen op dit moment de hoge brandstofprijzen door aan de consument. “Ook bij de concurrent krijg je hetzelfde te horen”, vertelt Tonnaer. Doordat de afgelopen twee jaar veel werk wegviel door corona, hebben de bedrijven weinig financiële middelen om de brandstofprijzen zelf op te vangen.

Bij Kupers liggen de tarieven daarom ongeveer 15 tot 20 procent hoger dan het jaar ervoor. Niet alleen de touringcarsector ziet zich genoodzaakt de prijzen te verhogen. Veel vervoersbedrijven worstelen met de hoge brandstofprijzen. “Alles wat rijdt, vliegt of vaart heeft er last van”, stelt Hilbert Michel, woordvoerder van het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).

In vergelijking met andere vervoersbedrijven zijn busreizen altijd relatief goed betaalbaar geweest. Michel verwacht niet dat de touringcarbranche die gunstige concurrentiepositie zal verliezen. Wel kan hij zich voorstellen dat dit voor mensen met een kleine portemonnee grote gevolgen kan hebben. “Het kan net dat extraatje zijn, waardoor je niet op vakantie kunt.”

Gebonden aan een contract

Toch zitten ook de touringcarbedrijven in een lastig parket. Naast de verkoop van losse reizen hebben veel busbedrijven ook vaste contracten met organisaties. Kupers regelt bijvoorbeeld het vervoer voor verschillende gemeenten, het vliegveld in Eindhoven en meerdere reisorganisaties. Van al hun busreizen staat ongeveer de helft al voor meerdere jaren vast.

Om te compenseren voor stijgende brandstofprijzen mogen de bedrijven normaal gesproken alleen een keer per jaar de tariefafspraken wijzigen. Dat gebeurt altijd in november. “Meestal verschilt het maar een paar procent, maar het gaat nu al om veel meer”, legt Michel uit. Hij adviseert bedrijven om in gesprek te gaan met hun opdrachtgevers, zodat zij de prijzen nu al kunnen wijzigen. Ook Tonnaer is in gesprek en hoopt op begrip: “Als we er samen niet uitkomen, dan kunnen we simpelweg de route niet meer rijden.”

Het liefst zouden de busbedrijven vandaag nog overstappen op elektrisch vervoer, maar dat is op dit moment nog geen optie. Tonnaer: “Wij rijden naar Kroatië of Spanje, dat redden we niet met de huidige actieradius.” Op het bedrijventerrein van Kupers staat ook al een waterstoftankstation. “Als dat voor bussen beschikbaar komt, gaan wij ook daar zeker op aanhaken.”

