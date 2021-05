Tot grote teleurstelling van CNV gaat pensioenwet een jaar later in

Het uitstel van de invoering van de wet die het nieuwe pensioenstelsel regelt, is volgens vakbond CNV een ‘hard gelag’ voor veel gepensioneerden. Die zouden nu nog een jaar langer moeten wachten op een mogelijke verhoging van hun pensioen. “Een stevige tegenvaller voor veel gepensioneerden die al jaren op de nullijn zitten”, zo reageert de teleurgestelde vicevoorzitter en pensioenonderhandelaar van CNV, Patrick Fey.

“Juist de nieuwe pensioenwet moest ervoor zorgen dat pensioenen meer meebewegen met de markt. Nu de rente eindelijk weer stijgt, zou dat voor veel gepensioneerden uitzicht op indexatie betekenen”, aldus Fey. Het wetsvoorstel is eerder dit jaar ‘in consultatie’ gegaan, waarbij het kabinet vraagt om kritiek en suggesties van betrokken partijen. Daar zijn veel reacties op gekomen, die een ‘goede weging’ vragen, verklaart demissionair minister Wouter Koolmees van sociale zaken de vertraging.

Vier jaar de tijd om over te stappen

Werkgevers, werknemers en pensioenfondsen krijgen na inwerkingtreding van de wet vier jaar de tijd om over te stappen op het nieuwe stelsel. Deze deadline wordt dus ook opgeschoven naar 1 januari 2027, meldt Koolmees. Maar het kabinet hoopt, net als werkgeversorganisaties en de vakbonden, om ‘zo veel als mogelijk’ al begin 2026 over te stappen op het nieuwe stelsel.

De Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Belastingdienst toetsen het wetsvoorstel nog op toezicht en uitvoerbaarheid. Ook het College voor de Rechten van de Mens, de Raad voor de rechtspraak en de Raad van State komen nog met een advies. Door de discussies over de positie van het parlement als controleur van het kabinet, heeft de Tweede Kamer ook uitgesproken dat ze juist meer tijd wil nemen om wetten te behandelen. Zeker ingewikkelde wetten, zoals de pensioenwet.

‘Het enige lichtpuntje’

Het kabinet dient het wetsvoorstel naar verwachting pas begin volgend jaar in bij de Tweede Kamer. Na druk van de sociale partners heeft demissionair minister Koolmees volgens Fey wel toegezegd dat hij kijkt naar mogelijkheden om eerder te indexeren. En dat onnodige kortingen worden voorkomen. “Dit is het enige lichtpunt bij dit slechte nieuws. We zullen de minister hier het komende jaar strikt aan houden.”

In de zomer van 2020 bereikten werkgevers en vakbonden een definitief akkoord over de hervorming van het pensioenstelsel. Het gaat om een uitwerking van het pensioenakkoord dat het kabinet, werkgevers en werknemers in 2019 sloten. Ook GroenLinks en PvdA steunden dit akkoord. Om het stelsel op termijn betaalbaar te houden worden de uitkeringen meer afhankelijk gemaakt van de financiële prestaties van de pensioenfondsen.

Dat betekent dat de pensioenen bij tegenspoed sneller moeten worden gekort, maar in betere tijden ook sneller kunnen stijgen. Seniorenorganisaties als ANBO en de Koepel Gepensioneerden begrijpen het besluit tot uitstel. “Want zorgvuldigheid gaat voor snelheid.” De Vakcentrale voor Professionals (VCP) vindt het ‘een pijnlijk, maar verstandig besluit’.

Lees ook:

Nieuw pensioenstelsel begrijpelijker? Niet echt, vindt adviescollege

Het doel van het nieuwe pensioenstelsel, meer duidelijkheid voor werknemers en gepensioneerden, komt nog niet goed van de grond, oordeelt het Adviescollege Toetsing Regeldruk.