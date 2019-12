Topjaar voor ‘bedreigde’ varkenshouders, maar de verschillen in inkomens van boeren blijven groot

Het zeer roerige boerenjaar, met de stikstofuitspraak en de daaropvolgende boerenprotesten, heeft op de economische positie van boeren nog weinig effect gehad. Het gemiddeld inkomen van een bedrijf dat actief is in de land-en tuinbouw, wordt over het afgelopen jaar geraamd op 57.000 euro. Dat meldt Wageningen Economic Research. Daarmee is een Nederlands boerenbedrijf gemiddeld 6000 euro rijker dan vorig jaar.

“Maar daar staat tegenover dat de verschillen in inkomen ook toenemen”, zegt Harold van der Meulen, bedrijfseconomisch onderzoeker aan de Wageningen University. “Het gemiddelde gaat vooral omhoog door de resultaten bij varkenshouders en in de tuinbouw.”

Varkenshouders

Vooral varkenshouders hadden een topjaar. Dat heeft alles te maken met de nog steeds heersende Afrikaanse varkenspest, waardoor in Azië - en dan vooral in China - vele tientallen miljoenen dieren moesten worden geruimd. Met als gevolg dat de vraag naar varkens uit Europa fors toenam en de prijs van varkensvlees flink steeg. De sector boekte dan ook historisch goede resultaten. Het gemiddelde inkomen van een Nederlandse varkenshouder in 2019 wordt door ‘Wageningen’ geraamd op 257.000 euro. Vooral de zogenaamde gesloten varkensbedrijven boerden goed, met in het afgelopen jaar een gemiddeld inkomen van 325.000 euro. Bij een gesloten bedrijf is er uitsluitend transport van de varkenshouderij naar het slachthuis en worden er geen varkens en biggen aan- en afgevoerd naar bijvoorbeeld andere varkenshouderijen.

De economische voorspoed is een opsteker voor een branche die onder druk staat. Varkenshouderijen zorgen voor veel uitstoot en stankoverlast voor de omgeving, waardoor ondernemers nu worden aangespoord om via bijvoorbeeld uitkoopregelingen met hun bedrijf te stoppen.

Glastuinbouw

Ook ondernemers met een bedrijf in de (glas)tuinbouw hebben een goed jaar achter de rug. Het gemiddelde inkomen van glastuinbouwers steeg licht tot 200.000 euro. Glasgroente- en snijbloemenbedrijven gingen er op vooruit door hogere opbrengsten voor tomaten, paprika’s en snijbloemen en door een lagere prijs voor gas.

De inkomensverschillen in de land- en tuinbouwsector blijven echter onverminderd groot. Melkveehouders, akkerbouwers en pluimveehouders kampen namelijk juist met een daling van hun inkomen. Akkerbouwers zien hun inkomen voor het oogstjaar 2019 zelfs halveren ten opzichte van het (ook wel bovengemiddeld goede) inkomensjaar 2018. Het gemiddelde bedrijfsinkomen van een melkveehouderij kwam in 2019 uit op 31.000 euro. Dat is 6.500 euro minder dan in 2018. Bij leghennenbedrijven was de daling nog sterker, vooral door lagere eierprijzen: hun inkomen daalde gemiddeld met 40 procent tot 45.000 euro. Vleeskuikenhouders zagen hun inkomen zelfs halveren tot het laagste niveau sinds 2013. Door hogere prijzen voor voer, lagere veeprijzen en lagere zuivelopbrengsten zagen biologische melkveebedrijven hun inkomen eveneens afnemen, met 8500 euro tot gemiddeld 28.000 euro.

Bedrijfseconomisch onderzoeker Van der Meulen: “Het is beslist niet overal jubelen, de tegenstellingen zijn enorm. Zo'n 20 procent van de boeren heeft een negatief inkomen van 7.000 euro, terwijl óók 1 op de 5 ondernemers meer dan 83.000 euro verdient.”

