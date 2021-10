Tony Blair ontweek belasting – en andere buitenlandse onthullingen uit de Pandora Papers

De Pandora Papers zijn onderzocht door ruim 600 journalisten in 115 landen. Dat levert diverse internationale onthullingen op. Een overzicht van de belangrijkste bevindingen.

De Tsjechische premier Andrej Babis mag als populist graag afgeven op corruptie onder de politieke en economische elite. Maar net voordat hij bijna tien jaar geleden de politiek in ging, gebruikte hij afgeschermde brievenbusfirma’s om een kasteel aan de Franse Côte d’Azur te kopen. Waarde: 15 miljoen euro, inclusief bioscoop en twee zwembaden.

Deze bezittingen had hij niet opgegeven toen hij aan zijn politieke carrière begon. Een jaar na de aankoop van het kasteel kocht Babis er ook nog een nabijgelegen villa bij, wederom via een bedrijf dat zijn identiteit verhulde.

De koning van Jordanië, Abdullah II bin al-Hussein, gebruikte vennootschappen in belastingparadijzen om anoniem drie huizen te kopen aan de kust van Malibu, Californië. Dat kostte hem opgeteld 58 miljoen euro, geld dat hij uitgaf ten tijde van de Arabische Lente, toen de straten van zijn land gevuld waren met protesten tegen werkloosheid en corruptie.

Experts zeggen tegen ICIJ, het internationale journalistencollectief waar in Nederland Trouw, het Financieele Dagblad en Investico bij aangesloten zijn, dat de koning reden heeft om zijn rijkdommen te verbergen voor het oog van de wereld. “Als hij dat niet zou doen zou hij niet alleen zijn eigen mensen tegen de schenen schoppen, maar ook Westerse donoren die hem geld hebben gegeven”, zegt Midden-Oosten-expert Annelle Sheline bijvoorbeeld. In totaal komt al-Hussein met 36 brievenbusfirma’s voor in de Pandora Papers.

“We zouden van ons belastingstelsel geen speeltuin moeten maken voor belastingontwijkers die bijna niets hoeven af te dragen, terwijl anderen gewoon een eerlijk deel betalen”, aldus de voormalig Britse premier Tony Blair in een oude speech uit 1994. Ruim twintig jaar later, in 2017, bemachtigde Blair samen met zijn vrouw een Victoriaans pand in Londen, ter waarde van 7,6 miljoen euro.

Het paar kocht dat pand niet rechtstreeks, maar kocht een firma op de Britse Maagdeneilanden die het pand in beheer had. De tussenstap via het belastingparadijs scheelde Blair ruim 345 duizend euro aan vermogensbelasting. Zijn vrouw gebruikt het pand nu voor haar advocatenpraktijk.

Lees hier meer over ons onderzoek naar de 12 miljoen documenten die samen de Pandora Papers vormen, waaruit onder meer blijkt dat Wopke Hoekstra een belang had in een tropische brievenbusfirma. Een overzicht van alle publicaties vindt u op trouw.nl/pandorapapers.

‘Lell de dikke’, zo wordt de Italiaanse maffiabaas Rafaelle Amato ook wel genoemd. Hij is in verband gebracht met meer dan tien moorden en zit momenteel een gevangenisstraf uit van twintig jaar. De Pandora Papers tonen aan dat hij een brievenbusfirma gebruikte om anoniem een stuk land in Spanje te kunnen kopen, net voordat hij daarheen vluchtte vanuit Italië. In Spanje leidde Amato een criminele bende. De veelgeprezen film Gomorrah (2008) is mede op hem geïnspireerd.

Zoals haast gebruikelijk bij dit soort onderzoeken duikt ook de entourage van de Russische president Vladimir Poetin op in de Pandora Papers. Zo ook filmmaker Konstantin Ernst, ook wel Poetins ‘imago-man’ en ‘officieuze minister van propaganda’ genoemd.

Nadat Ernst de Winterspelen van 2014 in Sotsji naar tevredenheid van zijn opdrachtgevers in beeld had gebracht, kreeg hij een heel lucratieve investeringsmogelijkheid: hij mocht heimelijk participeren in een privatiseringproject in Moskou. Daarmee kreeg Ernst tientallen bioscopen in handen die een paar jaar later ruim 120 miljoen euro waard zijn.

Verder brengen buitenlandse media nog wat kleinere verhalen over bekende mensen uit hun land. Zo blijkt dat de oude zanger Julio Iglesias zijn activiteiten als vastgoedmagnaat in Miami heeft verhuld, en ook dat de net aangetreden president van Ecuador er geheime bankrekeningen op nahield. Later deze week volgen nog meer onthullingen, over onder anderen zangeres Shakira en de Italiaanse voetbaltrainer en oud-prof Carlo Ancelotti.