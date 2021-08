Toezichthouders willen cryptohandelaren dichter op de huid zitten

Het grootste cryptoplatform van Amerika, Coinbase, ging in april op Wall Street naar de beurs. Het bedrijf noemde dat toen een mijlpaal. Niet alleen voor zichzelf, maar voor de hele cryptowereld. Die beursgang, waarbij het bedrijf een marktwaarde aantikte van 105 miljard dollar, zou de acceptatie van digitale munten verder vergroten. Coinbase helpt consumenten en bedrijven met het (ver)kopen van bitcoins en andere cryptomunten.

Maar sindsdien is niet alleen de aandelenkoers van Coinbase flink teruggezakt; financiële toezichthouders zijn de cryptomarkt dichter op de huid gaan zitten. Een luid signaal kwam vorige week van voorzitter Gary Gensler van de Securities and Exchange Commission (SEC), de Amerikaanse beurswaakhond. Hij vergeleek de cryptohandel met het Wilde Westen.

Twee vertrokken topmanagers

Opvallend is dat Coinbase onlangs een topmanager is kwijtgeraakt die juist afkomstig was van die beurswaakhond. Brett Redfearn ging bij Coinbase over de kapitaalmarkt, maar is binnen vier maanden opgestapt. Dat meldde The Wall Street Journal maandag, een dag voordat Coinbase de bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal bekend zou maken.

Ook bij Binance.US, een grote concurrent van Coinbase, vertrok een voormalig toezichthouder op de banken binnen enkele maanden na zijn aanstelling; Brian Brooks maakte zijn vertrek als CEO vrijdag bekend.

Het van oorsprong Chinese Binance kwam afgelopen maanden in meerdere landen in aanvaring met toezichthouders. Zo voldoet het bedrijf in Japan en het Verenigd Koninkrijk niet aan de regels. Ook loopt er een onderzoek in de VS wegens witwassen.

Bitcoin als losgeld

Gary Gensler van de SEC vindt dat er te weinig bescherming is voor investeerders in de cryptohandel. Dat zei hij vorige week in een toespraak. Hij liet blijken dat veel cryptohandelaren in feite effecten aanbieden zonder registratie en zo de wet overtreden.

Voordat Gensler in april bij de SEC begon, deed hij onderzoek bij het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT) naar financiën en technologie en gaf les over crypto finance, blockchain-technologie en geld. Hij weet er dus het nodige van.

Het is prima om je geld te steken in een digitaal, schaars, speculatief oppotmiddel, zei hij. Er wordt immers ook al duizenden jaren gespeculeerd op de waarde van goud en zilver. Gensler: “Maar bepaalde toepassingen op de cryptomarkt staan bol van fraude, oplichting en misbruik. Er is veel hype en spin over hoe crypto-activa werken. In veel gevallen zijn beleggers niet in staat om grondige, evenwichtige en volledige informatie te krijgen. Als we deze zaken niet aanpakken, ben ik bang dat veel mensen schade zullen oplopen.”

Waar cryptomunten als betaalmiddel worden gebruikt, betreft het vaak nog losgeldbetaling bij een ransomware-aanval, en ontduiking van belasting, sancties en witwaswetgeving, weet Gensler.

De SEC vraagt het Amerikaanse Congres om meer bevoegdheden, om te voorkomen dat transacties, producten en platforms door de gaten in de regelgeving vallen, zei Gensler. Voor innovatie is het volgens hem belangrijk dat investeerders en consumenten vertrouwen kunnen hebben in de technologie en beschermd worden tegen illegale activiteiten.

De Nederlandse economie is iets groter

Geïnspireerd door de cryptomarkt, of gedwongen door de snelle ontwikkelingen, werken meerdere centrale banken aan een eigen digitale munt, met China als voorloper. Ondertussen moeten toezichthouders iets met die explosief groeiende cryptomarkt. De 11.206 cryptomunten die het platform CoinMarketCap volgt, hadden dinsdag een gezamenlijke marktwaarde van 1859 miljard dollar. Bitcoin is de grootste, met 861 miljard dollar.

Ter vergelijking, het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) bedroeg vorig jaar 800 miljard euro. Omgerekend naar dollars is de Nederlandse economie nog wel wat groter dan de bitcoin.

