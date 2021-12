Toeslagenouders krijgen vanaf 2022 de persoonlijke begeleiding waaraan ze behoefte hebben

De toeslagen-gedupeerden hebben vooral behoefte aan persoonlijke begeleiding, aandacht voor emotioneel herstel en uitleg waarom juist zíj onterecht als fraudeur te boek stonden. Met deze ultieme persoonlijke benadering wil demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen de inmiddels 23.000 erkende gedupeerden van de toeslagenaffaire recht doen.

Ze schrijft aan de Kamer het ‘onbeschrijfelijk’ te vinden wat de ouders is aangedaan, omdat ze niet werden vertrouwd door de overheid, geen mogelijkheid hadden recht te krijgen, onoverzienbare terugvorderingen op de toeslag kregen en zich jarenlang niet gehoord voelden. “Het demissionaire kabinet zet alles op alles om de gedupeerden nu recht te doen en te ondersteunen bij een nieuwe start”, belooft de bewindsvrouw.

Catshuisregeling

Bijna een jaar geleden werd de Catshuisregeling aangekondigd als compensatie voor pakweg 10.000 gedupeerde ouders. Inmiddels hebben ruim 23.000 ouders officieel gehoord dat ze erkend zijn als gedupeerde in de toeslagenaffaire. Ze hebben de 30.000 euro ontvangen en hun publieke schulden zijn kwijtgescholden. Van de in totaal 50.000 ouders die zich hebben gemeld, zal de rest spoedig een afwijzing krijgen.

Maar geld blijkt niet voldoende, meldt de staatssecretaris. Uit gesprekken met de ouders blijkt dat zij vooral persoonlijke begeleiding wensen, en een snelle en zorgvuldige afwikkeling van hun zaak. De ouders krijgen daarom vanaf 2022 persoonlijk contact met een toeslagenambtenaar en een gemeenteambtenaar. Die moeten met de ouders in gesprek om de problemen met geld, wonen, werk of opleiding, gezin en gezondheid aan te pakken. Op dit moment krijgt slechts een op de vijf gedupeerde ouders ook niet-financiële hulp aangeboden.

Van Huffelen wil bovendien in het buitenland een speciale afdeling opzetten om de aldaar wonende gedupeerde ouders persoonlijk te helpen. Sommige ouders willen terug naar Nederland, maar niet allemaal. De hersteloperatie gaat nog jaren duren. Inmiddels werken duizend ambtenaren aan de toeslagenaffaire, en in veel gemeenten zijn er aparte afdelingen voor opgezet.

Het gaat de Tweede Kamer niet snel genoeg. Die wil de afhandeling bespoedigen en denkt aan alternatieve manieren, zoals een massaschade-aanpak, een hoger herstelbedrag of een oplopend compensatiebedrag voor groepen ouders. Maar Van Huffelen wijst erop dat ouders daarmee nog steeds niet emotioneel en sociaal zijn geholpen. Zo’n massaschade-aanpak kost bovendien twee jaar aan wetsvoorbereiding.

Toeslagen handelde niet ‘rechtvaardig, zorgvuldig en proportioneel’

Het kabinet maakte vrijdag het onderzoek van accountantsbureau PWC openbaar, over het gebruik van de FSV-lijst (zwarte lijst) door de afdeling Toeslagen. De Belastingdienst heeft op tal van manieren de basisregels voor fatsoenlijk bestuur overtreden, zowel op het terrein van rechtvaardigheid, zorgvuldigheid en proportionaliteit van de getroffen maatregelen.

De regels zijn veelvuldig overschreden, aldus PWC. Er was geen eenduidige heldere werkwijze en er gingen verschillende interpretaties van de lijst rond. Daardoor waren besluiten om de toeslag te stoppen en terug te vorderen ‘onvoorspelbaar’. Iemand kon al op de zwarte lijst komen, enkel omdat de ouder informatie opvroeg. Deze ouder stond dan direct als fraudeur te boek, en zijn toeslag werd soms zelfs direct stopgezet.

PWC trof in de onderzochte periode 2014-2019 vaak geen enkel behandelverslag aan, waarin de reden voor stopzetting van de toeslag moet staan. En ouders kregen vaak geen reactie als ze bewijsstukken hadden aangeleverd. Daardoor werd het onmogelijk recht te halen. Gemiddeld stonden ouders 4,5 jaar op de zwarte lijst.

PWC wijst erop dat bij tenminste tien plekken lokaal nog steeds gebruik werd gemaakt van de zwarte lijst, terwijl die officieel in februari 2020 is stopgezet. De lijsten kunnen ook nog steeds bij medewerkers van de Belastingdienst op hun computer staan, of bij externe organisaties. PWC adviseert het kabinet om de herinvoering van een fraudelijst pas te realiseren als zeker is dat dit soort problemen in de toekomst kan worden voorkomen.

