Toerisme kan blijven groeien, mits de reis voortaan minder ver gaat

Het aantal vakantietrips hoeft niet omlaag en die trips hoeven ook niet korter te duren. Sterker nog, het toerisme kan zelfs gewoon blijven groeien en tóch zijn CO2-uitstoot terugbrengen naar nul in het jaar 2050. Slechts in één opzicht moeten toeristen zich aanpassen: ze kunnen voortaan veel minder ver reizen.

Deze conclusie trekken onderzoekers van onder meer de Travel Foundation, een mondiaal werkende organisatie die zich inzet voor duurzaam toerisme, in een nieuw rapport. Maar overheden, de luchtvaart en de toeristische branche zelf moeten hun beleid wél ingrijpend veranderen. “Uit zichzelf zullen reizigers hun gedrag niet aanpassen”, zegt Paul Peeters, lector duurzaam toerisme aan de Breda University of Applied Sciences en coauteur van het rapport. “Dus moet het toeristisch aanbod veranderen.”

Te lang getreuzeld

De huidige CO2-uitstoot van het toerisme wordt, afhankelijk van de methode waarmee die wordt berekend, geschat op 5 à 8 procent van alle emissies wereldwijd. Het vervoer zorgt voor het leeuwendeel daarvan, en dan vooral het vliegverkeer. En het toerisme zal de komende decennia alleen maar groeien, daarover bestaat geen enkele twijfel.

Toch moet de uitstoot van de sector omlaag. Tijdens de vorige klimaattop, in Glasgow, werd afgesproken dat die in 2030 gehalveerd moet zijn en in 2050 tot nul gereduceerd. De onderzoekers die door de Travel Foundation bij elkaar gebracht zijn, hebben nu uitgezocht hoe dat kan.

De eerste conclusie in hun rapport Envisioning Tourism in 2030 is somber: halvering van de uitstoot in 2030 is al niet meer haalbaar, daarvoor heeft de sector te lang getreuzeld. Maar tussen 2030 en 2050 kan die de achterstand goedmaken en alsnog op nul uitstoot uitkomen.

Ook armere landen profiteren

Hoe? Onder meer door de komende decennia op grote schaal te investeren in vervoer per trein; de onderzoekers denken dat daarvoor 200 miljard dollar per jaar nodig is. Maar vooral door over te stappen op duurzame energiebronnen. Voor auto’s, treinen, veerponten en ook voor alle soorten accommodaties is dat haalbaar. Alleen voor de luchtvaart niet.

Cruciaal is volgens de onderzoekers daarom een beperking van het aantal langeafstandsvluchten (8000 kilometer en verder). Die maken 2 procent van alle toeristische vluchten uit, maar zorgen voor 19 procent van alle uitstoot door de sector. En als er niet wordt ingegrepen loopt dat op tot 41 procent in 2050. Voer dus een maximum in, zeggen de onderzoekers: niet meer langeafstandsvluchten dan in 2019.

Treft die maatregel niet uitgerekend armere landen die economisch erg afhankelijk zijn van de inkomsten uit toerisme, zoals Thailand of Kenia? Nee, zegt Peeters op grond van eerder onderzoek. “Inderdaad, die landen liggen ver weg van het rijke Westen”, legt hij uit. “Maar zij kunnen ook toeristen trekken uit landen dichterbij. Daar woont altijd ook een elite die, als ze op reis gaat, nu haar geld uitgeeft in rijke landen. Armere landen profiteren als dat geld voortaan bij hen terechtkomt.”

