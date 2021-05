Toch miljoenenbonussen voor de bestuurders van Booking

Booking Holdings, het bedrijf achter de hotelwebsite, wil zijn drie bestuurders over het 2020 in totaal 34,5 miljoen dollar (28,3 miljoen euro) aan salarissen en, vooral, bonussen uitkeren. Om dat mogelijk te maken zijn de beloningsregels bij het bedrijf aangepast. Aandeelhouders mogen woensdag op de aandeelhoudersvergadering van Booking stemmen over dat voorstel, maar het bestuur kan een negatief oordeel naast zich neerleggen.

Normaliter zouden de drie bestuurders van Booking geen recht hebben op hoge bonussen. Net als bij veel andere beursgenoteerde bedrijven is de hoogte van de bonussen (grotendeels) afhankelijk van de financiële resultaten.

Die waren in 2020 als gevolg van de coronacrisis veel lager dan in 2019. Het aantal overnachtingen via Booking nam met 58 procent af (naar 355 miljoen), de jaaromzet viel met 55 procent terug (6,8 miljard dollar tegen 15,1 miljard) en de nettowinst was 99 procent lager dan in 2019. Wel ontving Booking vorig jaar rond de 100 miljoen euro aan loonkostensubsidies, waarvan bijna 65 miljoen euro via de Nederlandse NOW-regeling.

Bestuurders binnenboord houden met bonussen

Toch wil het concern, dat tot de coronacrisis uiterst winstgevend was, forse bonussen uitkeren, zo laat het weten aan zijn aandeelhouders in een schrijven dat grotendeels over de salariëring van de bestuurders gaat. Allereerst omdat 2020 een uitzonderlijk jaar was; door buitengewone omstandigheden kon het harde werk van het bestuur niet leiden tot betere financiële resultaten. Wat meespeelt is dat bestuurders in de verleiding konden komen om te verkassen naar bedrijven die géén last hadden van de crisis en wél hoge bonussen uitbetalen.

Dat laatste speelt bij David Goulden, sinds 2018 de financieel directeur. Om hem binnenboord te houden ontvangt hij een retentiebonus, zeg maar een aanblijfpremie, van 10 miljoen dollar. Goulden heeft het volgens Booking vorig jaar geweldig gedaan en verdient daarom zo’n speciale bonus.

Bovendien dreigde Goulden door de slechte resultaten van Booking in 2020 de langetermijnbonussen die hij in 2018 en 2019 onder voorwaarden had gekregen, mis te lopen. Dan zou hij over die jaren nul aandelen hebben gekregen. Dat vond Booking onterecht, gezien zijn ‘buitengewone leiderschap’. In totaal ontvangt Goulden nu 23,99 miljoen dollar, waarvan 22,57 miljoen in de vorm van een pakket aandelen. Die aandelen mag hij overigens pas over drie jaar verkopen.

Bestuursvoorzitter Glenn Fogel beurde 7,1 miljoen dollar, waarvan 6,9 miljoen in aandelen. Fogel zag af van zijn ‘gewone’ jaarbonus en, vanaf maart, van zijn basissalaris. Dat kwam nu uit op 163.850 dollar. De derde bestuurder, Peter Millones, moest het met 3,4 miljoen dollar doen.

In 2019 nog steenrijk

Booking, dat zijn hoofdkantoor in Amsterdam heeft, kwam vorig jaar in opspraak toen bleek dat het bijna 65 miljoen euro aan steun had gekregen van de Nederlandse overheid. Het bedrijf had daar recht op, omdat de omzet sterk was teruggelopen en het drie maanden lang geen personeel ontsloeg.

Wat ergernis wekte, was dat Booking in 2019 nog 5 miljard dollar aan dividend had uitbetaald aan zijn aandeelhouders en voor 8 miljard dollar eigen aandelen had ingekocht. Het was in 2019 dus nog steenrijk. In 2020 moest het om aan geld te komen 4,1 miljard dollar lenen. Booking profiteerde de afgelopen jaren ook van coulante Nederlandse belastingregels.

In de loop van 2020 kwam de ontslaggolf overigens alsnog. Bijna een kwart van de 26.000 werknemers verloor zijn baan, waarvan rond de duizend in Amsterdam. Onder hen veel expats. Nieuwe aanvragen voor loonkostensubsidies deed Booking in Nederland niet meer. De personeelsleden die nog bij Booking werken behouden hun jaarlijkse bonussen grotendeels.

