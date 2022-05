Tijdsdruk en onveilige werkomgeving: er gaat veel mis bij de flitsbezorgbedrijven

Ze rijden onder tijdsdruk door drukke stadsstraten met een zware rugzak om. Hun verzekering en de afdracht van sociale premies via de werkgever is nogal eens niet op orde. En de boodschappen kunnen ze lang niet altijd veilig uit de schappen pakken: distributielocaties zitten vaak in oude en onveilige panden met smalle gangen.

Aan de arbeidsomstandigheden van flitsbezorgers schort nogal wat, concludeert de Arbeidsinspectie in een nieuw rapport. “De flitsbedrijven groeien onstuimig”, staat daarin. “Ze hebben een zeer aanwezige marketing en zijn ook gericht op het beïnvloeden van de politiek-maatschappelijke opinie. Maar hun arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zijn verre van volwassen. Dit is zorgelijk.”

Gorillas, Flink, Getir en Zapp

De flitsbezorgbedrijven zijn er goedbeschouwd nog maar net. Ruim een jaar geleden was het Duitse Gorillas de eerste supersnelle bezorgsupermarkt die ook Nederlandse steden begon te veroveren. Al snel volgde er concurrentie van Flink, Getir en Zapp. Omdat de sector nog hagelnieuw is, heeft ook de Arbeidsinspectie zich pas net een beeld gevormd. In november en december kregen 14 locaties van de vier bedrijven te maken met een ‘verkennende inspectie’.

Daaruit bleek dat leidinggevenden bij de flitsbedrijven in veel gevallen geen kaas hebben gegeten van basale arbowetgeving. “Ze weten niet dat ze voorlichting moeten geven en toezicht moeten houden”, constateert de inspectie. Ook zien de bedrijven er vaak niet op toe of de papieren van buitenlandse werknemers wel in orde zijn. “Dit leidt tot risico’s op misstanden als illegale tewerkstelling en zwart werk.”

Schijn-zzp’ers

De snelle bezorgsupers werken bovendien - net als veel andere bedrijven in de platformeconomie - met ‘schijnzelfstandigen’. Medewerkers komen vaak niet in dienst, maar worden op papier als zzp’er ingehuurd. Terwijl ze in feite helemaal niet zelfstandig zijn: ze hebben zich te schikken naar de mores van het flitsbedrijf. Zo’n zzp-constructie kan voor de flitsbedrijven echter grote voordelen hebben: zij draaien dan niet voor verzekeringen en sociale premies op.

De Arbeidsinspectie deed ook al nader onderzoek naar een platform voor personeelsbemiddeling dat mensen voor de bezorgsupers werft. Dat platform fungeert daarbij als een soort uitzendbureau. Het is daarom feitelijk de werkgever van de aangesloten bezorgers, concludeert de inspectie. Werknemers hebben dan recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als collega's die wél bij de bezorgbedrijven in dienst zijn.

De vier bezorgbedrijven hebben na het onderzoek een brief gehad van de inspectie. Zij krijgen nu de kans om zaken te verbeteren. In het najaar gaat de Arbeidsinspectie zo nodig verder ingrijpen, ‘al naar gelang de mate van welwillendheid tot goed werkgeverschap’. Dan kunnen bedrijven bijvoorbeeld boetes krijgen als ze nog steeds niet aan de regels voldoen.

Maaltijdbezorgers

Die strengere handhaving vindt nu al plaats bij maaltijdbezorgbedrijven, die al wat langer bestaan. Ook daar komen constructies met schijn-zzp’ers veel voor. Die constructies zijn op zichzelf trouwens niet verboden, maar werkgevers die dit doen, overtreden er bijna altijd belastingregels mee.

Als er geen sociale premies worden afgedragen en schijn-zzp’ers onverzekerd blijken, kan de Belastingdienst alsnog ingrijpen. Dat gebeurt overigens maar nauwelijks. Vorige maand waarschuwde de Algemene Rekenkamer nog dat de pakkans laag is en het aantal controles afneemt.

Op een aantal andere terreinen greep de Arbeidsinspectie wél zelf in bij maaltijdbezorgbedrijven. Zo kreeg een bezorgplatform vorig jaar een boete van 64.000 euro omdat er buitenlandse werknemers zonder geldige werkvergunning aan de slag waren.

Ook greep de inspectie regelmatig in omdat bedrijven te jonge bezorgers aan het werk hadden. Sinds 1 juli 2020 is er een algeheel verbod om kinderen onder de 16 jaar maaltijden te laten bezorgen. Het aantal overtredingen neemt sindsdien wel af, al gaat het nog steeds regelmatig fout. “Kinderen en ouders bleken soms niet op de hoogte te zijn van dit verbod op kinderarbeid.”

Overtredingen met maaltijdbezorgers in Rotterdam

Bij een controle van de arbeidsinspectie in Rotterdam bleken vijf maaltijdbezorgers niet te mogen werken in Nederland. Ook werd een bezorger aangetroffen van 14 jaar, terwijl de minimumleeftijd 16 jaar is voor dit werk.