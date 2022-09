Tijdelijk contract tast zekerheid van huurder aan, PvdA en ChristenUnie willen ervan af

‘Die onzekerheid speelde altijd in ons achterhoofd’

Belazerd, ja, dat woord is zeker van toepassing. De makelaar had wel verteld dat Paul Vriend (26) en zijn vriendin een huurcontract voor slechts één jaar zouden krijgen. Maar, had hij erbij gezegd, dat komt goed, ga er maar van uit dat dat daarna gewoon verlengd wordt. Paul had toen al vier verhuizingen in een jaar of zes achter de rug. “En het was een fijn huis op een mooie plek, dus we dachten: prima.”

Maar toen ze er eenmaal woonden, bleek dat de achter- en onderburen er ook nog maar net woonden. Dat vergrootte de onzekerheid: hoe lang konden ze er wonen? “Die vraag heeft al die tijd wel in ons achterhoofd gespeeld. Als we de buren tegenkwamen, ging het daar altijd over. Dat voelde niet goed.”

En inderdaad, drie maanden voordat dat jaar om was, kregen Paul, zijn vriendin én de onder- en achterburen het bericht dat ze eruit moesten. Intussen bleek dat het pand ook nog verkocht was. “De nieuwe eigenaar maakt nu goede sier met een verduurzamende verbouwing, die gaat het straks nog duurder verhuren. Ten koste van ons. En die makelaar wist er natuurlijk al die tijd al van.”