Tien procent van je pensioen in één keer opnemen? Eén op de vijf werknemers overweegt het serieus

Een wereldreis, extra aflossen van een hypotheek of een gift aan de kinderen. Nederlanders die vanaf ­januari 2023 met pensioen gaan, kunnen maximaal 10 procent van hun totale ouderdomspensioen in één keer laten uitkeren. Ze bepalen zelf waar ze dat geld aan uitgeven. Bijna driekwart van de Nederlanders vindt het een interessant idee, blijkt uit de eerste editie van de Bedrag Ineens Barometer van Nationale ­Nederlanden.

Toch is er veel twijfel. Want alhoewel velen zeggen het aantrekkelijk te vinden, geeft maar één op de vijf daadwerkelijk aan om ook echt dit geld op te nemen als ze met pensioen gaan. En bij de werkende zestigplussers – voor wie het einde van een werkzaam leven dichtbij komt – neemt dat enthousiasme verder af. In die groep zegt 13 procent een groot bedrag in één keer uit te willen laten betalen als ze met pensioen gaan.

“We zien duidelijk dat zestigplussers een beter beeld hebben van hun toekomstige inkomsten en uitgaven”, constateert Annemieke Visser-Brons, directeur pensioen bij Nationale Nederlanden. Mensen gaan zich doorgaans pas interesseren voor hun pensioen als het dichtbij komt. Uit het onderzoek van Nationale Nederlanden onder meer dan duizend werkende Nederlanders van 21 tot 67 jaar blijkt dat 43 procent van de werkenden ook weinig tot niets weet van de inhoud van het nieuwe pensioenakkoord.

Desinteresse en uitstelgedrag

Het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenakkoord is ook nog niet aangenomen door het parlement. De Wet bedrag ineens is apart ­behandeld en in januari al aangenomen door de Eerste Kamer, samen met de Regeling Vervroegd uit­treden (RVU) en verlofsparen. Een vijfde van de werkenden heeft echter nog nooit gehoord van al deze veranderingen. “Hier valt voor pensioenuitvoerders en adviseurs nog een slag te maken”, aldus Visser-Brons. “De complexiteit van ons pensioenstelsel leidt tot desinteresse en uitstelgedrag.”

Een groot nadeel van de eenmalige opname is dat de maandelijkse pensioenuitkering lager wordt. Mensen die geen gebruik van de nieuwe regeling willen maken, geven aan het geld niet nodig te hebben of de nadelen – het lagere maandelijkse pensioen – te groot te vinden. Ook telt de Belastingdienst deze uitkering als extra inkomen, waardoor mensen mogelijk meer belasting moeten betalen, wat mensen als een minpunt ervaren.

De werknemers die wél willen kiezen voor een bedrag ineens aan het begin van hun pensioen, zien als belangrijk voordeel dat je eerder over je eigen geld kunt beschikken. Bij deze groep staat reizen als bestedingsdoel bovenaan (43 procent). Daarna komt extra aflossen op de hypotheek (39 procent) en eerder stoppen met werken (24 procent).

Eerder stoppen met werken?

Opvallend is dat bij de zestigplussers reizen plots niet meer voorkomt in de wensen. Daar staat het aflossen van de hypotheek bovenaan met 38 procent, en ook schenken aan (klein)kinderen is 22 procent van plan. Verder staat het aanpassen van de woning bij 16 procent op de wensenlijst. En het eerder stoppen met werken. Al is ook niet voor iedereen duidelijk wat daar de financiële gevolgen zijn. Vaak is het dat als je eerder stopt met werken, je ook eerder stopt met pensioen opbouwen. En dat kan een groot verschil maken.

De meesten die een geldbedrag willen opnemen, denken aan circa 10.000 euro, ook als dat dan het gevolg heeft dat ze vervolgens maandelijks ongeveer 30 euro minder ontvangen. Dat bedrag gebruikte Nationale Nederlanden om de deelnemers aan het onderzoek enig idee te geven van de gevolgen. Het verschilt uiteraard enorm per aanvullend pensioen per persoon.

Het bedrag ineens geeft pensioendeelnemers meer keuzevrijheid. Dit is positief, maar die keuze moet wel bewust worden genomen”, ­benadrukt Annemieke Visser-Brons van Nationale Nederlanden. “Straks kunnen deelnemers hun pensioen beter afstemmen op hun eigen situatie en wensen. Maar dan moeten ze de voors en tegens van hun pensioenkeuzes wel kunnen afwegen. We zien nu dat veel deelnemers de keuzes niet kennen of snappen. Dus een goede keuzebegeleiding door pensioenuitvoerders en adviseurs is cruciaal. Dat geldt zeker voor het ­bedrag ineens.”

