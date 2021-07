Thuiswerken legt traditionele rolverdeling tussen vader en moeder genadeloos bloot

Natuurlijk, de zoveelste videocall van de dag is af en toe vermoeiend. En het contact met collega's vanachter een scherm wordt nooit helemaal als vanouds. Maar na bijna anderhalf jaar thuiswerken vergaat het de meeste werknemers helemaal niet slecht, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De voordelen van al dat thuiswerken wegen over het algemeen op tegen het ongemak. Minder reistijd en meer flexibiliteit maken dat het overgrote deel van de thuiswerkers er niet ongelukkiger op is geworden. De balans tussen werk en privé is voor de meeste mensen juist verbeterd, zo blijkt uit het rapport.

Al is op die laatste wetmatigheid een belangrijke uitzondering: moeders van kinderen tot dertien jaar. Bij de genoemde verklaringen kan iedereen zich wel een voorstelling maken. Juist jonge ouders hebben van alle Nederlanders relatief de meeste zorgtaken. Bovendien worden ze door hun kroost geregeld van het werk gehouden. 71 procent van de moeders met jongere kinderen kon desondanks ‘vaak’ of ‘altijd’ ongestoord werken; maar dat is wel fors minder dan het algehele gemiddelde (86 procent). Opmerkelijk: bij vaders is het beeld anders. Zij scoren hier wél ongeveer gemiddeld. In tegenstelling tot moeders geven ze dus aan wél een betere balans tussen werk en privé te ervaren.

Rollenpatronen en de mancave

Alle verhalen over moderne rollenpatronen ten spijt blijkt uit het SCP-rapport vooral ook dat de traditionele verschillen tussen man en vrouw hardnekkig zijn. Dat begint er al mee dat vaders gemiddeld meer uur per week werken. Dat betekent in coronatijd dat het verschil met de normale situatie groter is. “Voor vaders vergroot thuiswerken de mogelijkheden om hun kinderen te zien misschien sterker”, verklaren de onderzoekers. Maar intussen zijn het dan vooral moeders die de vragen van hun kinderen op zich af zien komen: die zijn er immers aan gewend dat hun moeder meer thuis is en wenden zich dus tot dat loket.

Daar komt nog eens bij dat vader veel vaker een eigen werkkamer of mancave hebben: 57 procent van de vaders heeft een aparte werkruimte tot zijn beschikking, tegenover 32 procent van de moeders. “Misschien ervaren vaders wel de lusten van het thuiswerken (de kinderen vaker zien) maar niet de lasten (vaker gestoord worden)”, concludeert het SCP.

Thuiswerken een blijvertje?

Rolpatroonbevestigend of niet, de meeste werknemers zien thuiswerken graag als blijvertje. Maar als de overheid, bijvoorbeeld uit milieuoogpunt, thuiswerken extra wil stimuleren, moet ze zich niet te snel rijk rekenen. “We verwachten dat mensen minder gaan thuiswerken dan dat ze nu zeggen te willen”, legt SCP-onderzoeker Edith Josten uit. “Op veel plekken is de norm toch dat je aanwezig bent. Daarmee toon je je betrokkenheid, laat je zien dat je veel voor je werk over hebt en vergroot je je carrièrekansen.”

Of dat nu waar is of niet, dat beeld bestaat in elk geval in de hoofden van werknemers. “In veel organisaties is de cultuur dat je je privéleven inricht rondom je werk in plaats van andersom. En uit eerder onderzoek blijkt dat werknemers in die gevallen minder thuiswerken dan ze eigenlijk zouden willen.”

Lees ook:

Het welzijn van werknemers piekt door al dat thuiswerken

De coronapandemie heeft het welzijn van werknemers goed gedaan, blijkt uit onderzoek van ABN Amro.