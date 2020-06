Thuiswerken in de hitte: met deze tips hou je het hoofd koel

Een derde van de Nederlandse werknemers werkt weleens in extreme hitte, denk aan postbezorgers en bouwvakkers op warme dagen, of medewerkers in de kassen en hoveniers. Maar ook mensen die werken in een bedrijf waar hitte wordt opgewekt door de productie, zoals ovens, werken bij hoge temperaturen. Nu komen de thuiswerkers erbij.

Waar ze vorige zomers nog in een gekoeld kantoor zaten, wordt het nu zweten in hun eigen woonkamer of werkkamer. Hoe doe je dat, thuiswerken in de hitte? Om te beginnen: werken terwijl het heel heet is, is vervelend, maar niet direct gevaarlijk. Je mag daarom niet het werk weigeren. Wel is het goed om een paar maatregelen te nemen.

Je kunt thuis bijvoorbeeld zelf een airco maken. Hoe? Leg een paar plastic flessen gevuld met water in de vriezer. Leg de bevroren flessen in een grote teil of doos. Zet er een draaiende ventilator voor en klaar is de zelfgemaakte airco. Het helpt ook om af te koelen door met de voeten in een teil koud water te gaan zitten. Of de polsen onder koud stromend water te houden. Het hele lijf frist ervan op.

Zet apparaten uit

Arbodiensten hebben nog veel meer tips. Zoals: hou de zon zoveel mogelijk buiten. Het is verstandig om de gordijnen dicht te houden. Houd ook de ramen gesloten, dan kan de warme lucht niet naar binnen. Lucht alles goed door in de avond en vroege ochtend als de temperatuur wat lager is. Ook niet onbelangrijk: zet zo veel mogelijk apparaten in huis uit. Niet op standby, maar écht uit. Dan geven ze geen extra warmte af.

Verder is het belangrijk om te letten op de vochtinname. Drink vooral veel. Met warm weer is het goed om ten minste twee liter water te drinken, zegt het Voedingscentrum. Het centrum adviseert om ieder uur een glaasje water te nemen, ook als je er geen zin in hebt. Thee mag ook. Je hoort vaak dat warm of koud drinken wordt ontraden, omdat het ­effect heeft op de lichaamstemperatuur. Het effect van een of twee glazen heet of ijskoud drinken is echter heel klein, dus kan gerust. Het ­belangrijkste is om veel te drinken.

En als het werk het toelaat, las dan op het heetste moment van de dag een pauze in. Doe even anderhalf uur niets, in de schaduw bij een fris windje, en haal het werk ’s avonds in als het weer wat afgekoeld is. Of begin eerder op de dag. Niet om 9 uur – kantoortijd – maar al om 7 uur, zodat je ’s middags een siësta kan houden.

De arbeidsproductiviteit daalt

Het is fijn als de werkgever er ook een beetje rekening mee houdt wanneer het werk gedaan moet worden onder tropische temperaturen. Uit onderzoek blijkt immers, weet ArboNed, dat de stijging van de temperatuur effect heeft op de productiviteit. Is het 25 graden of warmer, dan daalt de productiviteit met zo’n 2 procent per graad. Bij warmte neemt ook het concentratievermogen af.

Tot slot nog een tip, trek gewoon een korte broek aan, of het T-shirt uit. Op kantoor mag dat doorgaans niet, maar thuis ziet toch niemand het. Denk er wel even aan als er een videovergadering begint.

Lees ook:

De kantoortuin heeft zijn beste tijd gehad

De anderhalvemetereconomie en het succes van thuiswerken kunnen weleens het einde betekenen voor de kantoortuin, zegt hoogleraar management Frederik Anseel.